Scegliere il regalo di Natale ideale è sempre più difficile, soprattutto quando si vuole unire utilità, attenzione all’ambiente e un tocco originale. Quest’anno arriva una soluzione davvero innovativa: il Buono Regalo Octopus Energy, il primo regalo dedicato all’energia che permette di donare un vero sconto in bolletta a chi lo riceve. Disponibile subito su Shoptopus!

Un regalo che unisce risparmio e sostenibilità

Octopus Energy, realtà energetica internazionale che in Italia ha superato le 700.000 utenze, lancia per la prima volta un regalo davvero diverso dal solito. Il destinatario del buono riceverà uno sconto diretto sulla prima bolletta luce o gas, unendo la comodità del risparmio alla scelta di sostenere un futuro energetico più verde.

Il buono regalo Octopus Energy è acquistabile su Shoptopus, sia in formato digitale che come card fisica inviata per posta. È possibile scegliere tra tre tagli: 25€, 50€ e 100€.

Formato digitale : ricevi via email un codice univoco da inoltrare al destinatario.

: ricevi via email un codice univoco da inoltrare al destinatario. Card fisica: una gift card vera e propria, pensata anche come regalo da scartare.

In entrambi i casi, il funzionamento è semplice: chi riceve il buono inserisce il codice nell’area personale del sito octopusenergy.it e l’importo viene scalato automaticamente dalla prima bolletta utile. L’unico requisito? Il destinatario deve essere già cliente Octopus Energy.

Octopus Energy è tra le aziende più dinamiche e premiate nel settore dell’energia pulita, impegnata nella costruzione di un sistema energetico più efficiente e sostenibile. Solo in Italia ha ottenuto negli ultimi anni numerosi riconoscimenti per qualità del servizio, innovazione e crescita, consolidandosi come uno dei provider più apprezzati dai consumatori.

Perché regalarlo?

Il buono regalo Octopus Energy è perfetto per chi vuole:

Fare un regalo utile e subito spendibile

Sostenere la diffusione di energia più pulita

Dare un contributo concreto al risparmio nelle spese domestiche

Sorprendere con un’idea diversa dal solito, ma assolutamente preziosa

