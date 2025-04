Esperienza di gioco e visione senza pari: approfitta dello SCONTO DEL 35% su questa smart TV OLED!

Se state cercando una smart TV OLED di ultima generazione per trasformare il vostro salotto in un vero e proprio cinema, l’offerta attualmente disponibile su Amazon per la LG OLED65C46LA è davvero imperdibile. Questo gioiello della serie C4 è in vendita a soli 1.699,90€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 2.599€, rappresentando una delle migliori occasioni del momento per acquistare una TV OLED da 65 pollici di fascia alta.

LG OLED65C46LA, chi dovrebbe acquistarla?

Questa TV OLED 4K da 65 pollici unisce la straordinaria qualità dell’OLED evo con pixel auto-illuminanti all’avanzato processore α9 Gen7 con AI, capace di analizzare ogni fotogramma in tempo reale e ottimizzarne colori, nitidezza e profondità. Grazie alla tecnologia Brightness Booster, le immagini risultano fino al 20% più luminose rispetto agli OLED LG tradizionali, garantendo una visione vivida anche in ambienti luminosi.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza visiva ci pensano Dolby Vision e Dolby Atmos, che portano la magia del cinema direttamente a casa vostra con immagini più dettagliate e un audio immersivo. Il design ultrasottile con cornici minimali permette a questa TV di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente moderno, diventando un elemento d’arredo anche quando è spenta.

Per gli amanti del gaming, LG OLED65C46LA è un vero e proprio sogno: input lag ridotto, supporto a GSync, VRR, FreeSync, e ben quattro porte HDMI 2.1 capaci di gestire il 4K fino a 144Hz, offrono un gameplay ultra fluido e reattivo, perfetto per console di nuova generazione e PC da gioco.

Infine, con il nuovo sistema operativo webOS 24 e il programma Re:New, questa TV riceverà fino a 4 aggiornamenti importanti nei prossimi 5 anni, assicurandovi un’esperienza sempre aggiornata e ricca di funzionalità smart, come Alexa integrata e il controllo vocale tramite LG ThinQ AI.

Con un prezzo scontato di 1.699,90€, questa LG OLED da 65 pollici rappresenta una delle migliori scelte per chi cerca qualità d’immagine, potenza smart e prestazioni da gaming in un unico dispositivo. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

