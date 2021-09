Ethereum, Time mette il fondatore tra le figure più influenti

Il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin è ora una delle figure “più influenti” del mondo, almeno secondo Time. La menzione è arrivata mentre Ethereum continua a crescere come una forza importante nel mondo della finanza e oltre e l’aggiornamento della rete a proof-of-stake incombe.

Il tecnologo è coinvolto in un nuovo documentario su Ethereum e sta anche dando la voce a un gatto tassidermizzato in un progetto di animazione costellato di stelle sostenuto da Mila Kunis e Ashton Kutcher. “Ciò che rende Vitalik così speciale, però, è che è un costruttore di costruttori”, ha scritto il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian per Time. “Nessuna persona avrebbe potuto inventare tutti gli usi di Ethereum, ma ci è voluta l’idea di una persona per iniziare”.

“È incredibile pensare a quanto della mia carriera sia stata resa possibile grazie al suo lavoro: investimenti nella prevendita di ether, CryptoPunk, Bored Ape, Loot e startup come Coinbase, Axie Infinity, Sorare, Quicknode, Skyweaver e Rainbow… Non sono mai stato più entusiasta del potenziale di Internet grazie a lui”.‎ ha scritto Ohanian, che è anche il fondatore della società di venture capital Seven Six. ‎