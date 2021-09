Ethereum 2.0, cos’è e perché è così importante

È passato molto tempo, ma la prima fase di Ethereum 2.0 è finalmente operativa e funzionante. L’aggiornamento multifase della popolare criptovaluta mira ad affrontare la scalabilità e la sicurezza della rete Ethereum attraverso diverse modifiche all’infrastruttura della rete, in particolare il passaggio da un meccanismo di consenso Proof of Work (PoW) a un modello di prova di puntata (PoS).

Ethereum 2.0, noto anche come Eth2 o “Serenity”, è un aggiornamento della blockchain di Ethereum. L’aggiornamento mira a migliorare la velocità, l’efficienza e la scalabilità della rete Ethereum in modo che possa elaborare più transazioni e alleviare i colli di bottiglia. Ethereum 2.0 viene lanciato in diverse fasi, con il primo aggiornamento, chiamato Beacon Chain, che è andato online il 1 ° dicembre 2020. La Beacon Chain introduce lo staking nativo nella blockchain di Ethereum, una caratteristica chiave del passaggio della rete a un meccanismo di consenso PoS. Come suggerisce il nome, è una blockchain separata dalla mainnet di Ethereum.

La seconda fase, chiamata The Merge, è prevista nel primo o nel secondo trimestre del 2022 e fonderà la Beacon Chain con la mainnet di Ethereum. La fase finale è Shard Chains e svolgerà un ruolo chiave nel ridimensionamento della rete Ethereum. Invece di sistemare tutte le operazioni su un unico blockchain, le catene di frammenti diffondono queste operazioni su 64 nuove catene. Ciò significa anche che è molto più facile dal punto di vista hardware eseguire un nodo Ethereum perché ci sono molti meno dati che devono essere memorizzati su una macchina.

Mentre Ethereum 1.0 utilizza un meccanismo di consenso noto come proof-of-work (PoW), Ethereum 2.0 utilizzerà un meccanismo proof-of-stake (PoS). Nel primo tipo di sistema i minatori utilizzano la potenza di elaborazione di una macchina per risolvere complessi enigmi matematici e verificare nuove transazioni. Il primo minatore a risolvere un puzzle aggiunge una nuova transazione al record di tutte le transazioni che compongono la blockchain e viene ricompensato con la criptovaluta nativa della rete. Tuttavia, questo processo può essere estremamente energivoro.

La prova della puntata differisce in quanto invece dei minatori, gli utenti possono puntare la criptovaluta nativa di una rete e diventare validatori. I validatori sono simili ai minatori in quanto verificano le transazioni e assicurano che la rete non stia elaborando transazioni fraudolente. Questi validatori vengono selezionati per proporre un blocco in base alla quantità di criptovaluta che hanno puntato e per quanto tempo lo hanno puntato. Altri validatori possono quindi attestare di aver visto un blocco. Quando ci sono abbastanza attestazioni, un blocco può essere aggiunto alla blockchain. I validatori vengono quindi premiati per la proposta di blocco di successo. Questo processo è noto come “conio”.

Il vantaggio principale di PoS è che è molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al PoW, in quanto disaccoppia l’elaborazione del computer ad alta intensità energetica dall’algoritmo di consenso. Significa anche che non hai bisogno di molta potenza di calcolo per proteggere la blockchain.

Uno dei motivi principali per l’aggiornamento a Ethereum 2.0, inoltre, è la scalabilità. Con Ethereum 1.0, la rete può supportare solo circa 30 transazioni al secondo; questo causa ritardi e congestione. Ethereum 2.0 promette fino a 100.000 transazioni al secondo. Questo aumento sarà ottenuto attraverso l’implementazione di catene di frammenti.

Ethereum 2.0 è stato infine ideato con la sicurezza in mente. La maggior parte delle reti PoS ha un piccolo set di validatori, il che rende il sistema più centralizzato e con una minore sicurezza della rete. Ethereum 2.0 richiede un minimo di 16.384 validatori, rendendolo molto più decentralizzato e, quindi, sicuro. La Fondazione Ethereum sta anche istituendo un team di sicurezza dedicato per Ethereum 2.0 per ricercare possibili problemi di sicurezza informatica nella criptovaluta.