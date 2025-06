Fujifilm ha ufficialmente annunciato la X-E5, una fotocamera mirrorless compatta con lenti intercambiabili in stile telemetro che sembra prendere il meglio della popolarissima serie X100, aggiungendo la versatilità che solo un sistema a ottiche intercambiabili può offrire. La domanda che aleggiava tra i fotografi era: avremo mai una X100VI a cui poter cambiare obiettivo? La risposta di Fujifilm è un sonoro "sì", e si chiama X-E5.

Progettata per essere la compagna di tutti i giorni, la X-E5 alza l'asticella delle aspettative per la sua gamma con un design di livello superiore. La calotta superiore è ricavata da un unico blocco di alluminio, una scelta costruttiva che non solo garantisce robustezza ma conferisce anche un feeling premium. Con un peso di circa 445 grammi, la fotocamera incorpora elementi stilistici visti sia sulla prestigiosa medio formato GFX100RF sia sull'iconica X100VI, creando un ibrido esteticamente e funzionalmente riuscito. Il design affusolato sul retro della piastra superiore, secondo Fujifilm, "esalta la texture metallica" e rende al contempo più naturale e intuitivo l'utilizzo delle ghiere.

Tra le novità più significative spicca una ghiera dedicata alle Simulazioni Pellicola. Pre-impostata con una selezione delle simulazioni più amate, questa ghiera offre anche tre slot "FS" completamente personalizzabili, dove i fotografi possono salvare le proprie ricette preferite per un richiamo immediato.

L'esperienza d'uso è stata al centro della progettazione. Il mirino elettronico è stato ridisegnato ispirandosi alle fotocamere a pellicola retrò, introducendo una modalità di visualizzazione "Classic" che mostra le informazioni con una tonalità rossa vintage e un indicatore dell'esposizione a lancetta, in puro stile analogico. La funzione Surround View (già vista su GFX100RF) permette inoltre di vedere l'area al di fuori dell'inquadratura, aiutando a prevedere l'ingresso di un soggetto nella scena.

A completare il quadro dei controlli troviamo la Leva di Controllo frontale, ereditata dalla GFX100RF, che offre quattro azioni personalizzabili (pressione breve e lunga, a destra e a sinistra). Infine, il tanto apprezzato schermo LCD inclinabile non solo facilita le inquadrature da angolazioni difficili, ma può essere ribaltato completamente verso l'alto, trasformandosi in un pratico schermo per selfie e vlogging.

Sotto l'elegante scocca batte il cuore tecnologico di ultima generazione di Fujifilm: il sensore X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 megapixel. Grazie a un algoritmo di elaborazione delle immagini aggiornato, la X-E5 promette una risoluzione elevatissima mantenendo un eccellente rapporto segnale/rumore. La struttura migliorata dei pixel consente di catturare la luce in modo più efficiente, sbloccando la sensibilità di ISO 125 come valore nativo (in precedenza disponibile solo come opzione estesa) e spingendo l'otturatore elettronico a una velocità massima di 1/180.000 di secondo.

L'autofocus beneficia degli ultimi algoritmi predittivi e del sistema di rilevamento dei soggetti basato su intelligenza artificiale, in grado di riconoscere animali, uccelli, auto, moto, biciclette, aerei, treni, insetti e droni. Il sensore ad alta risoluzione è supportato da un nuovo algoritmo per la stabilizzazione d'immagine interna al corpo macchina (IBIS) e da un giroscopio potenziato, che insieme forniscono una stabilizzazione a cinque assi fino a 7.0 stop centralmente e 6.0 stop in periferia. Sebbene non sia primariamente una videocamera, la X-E5 è capace di registrare in risoluzione 6,2K/30p e offre un tracking AF funzionale durante le riprese video.

Insieme alla X-E5, Fujifilm ha esaudito un'altra grande richiesta: un obiettivo pancake compatto che replicasse l'esperienza del 23mm f/2 della serie X100. Nasce così il nuovo XF23mm f/2.8 R WR. Pur perdendo uno stop di luminosità per raggiungere la massima compattezza, questo obiettivo (equivalente a un 35mm su full-frame) è la risposta che tutti attendevano.

Costruito con 8 elementi in 6 gruppi, incluse due lenti asferiche, e un diaframma a 11 lamelle, è incredibilmente piccolo e leggero. L'obiettivo è resistente a polvere e umidità grazie a nove punti di sigillatura e può operare fino a -10°C, rendendolo perfetto per la fotografia di strada in ogni condizione.

Prezzi e disponibilità

La Fujifilm X-E5 si posiziona come un prodotto premium ma accessibile per chi cerca il massimo della qualità in un corpo compatto. Sarà disponibile nelle varianti argento e nera dalla tarda estate del 2025 al prezzo di 1.599,99 euro per il solo corpo macchina. Il kit con il nuovo obiettivo XF23mm f/2.8 R WR sarà disponibile al prezzo di 1.849,99 euro. L'obiettivo sarà anche venduto separatamente, sempre dalla fine del 2025, a 499,99 euro.

La Fujifilm X-E5 si posiziona come la fotocamera che molti stavano aspettando: l'anima e lo stile della X100VI con la libertà creativa e la versatilità di un sistema a ottiche intercambiabili.