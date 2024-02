Gli ingegneri USA premiano il capo di Nvidia Jensen Huang

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, è stato recentemente inserito nella prestigiosa National Academy of Engineering (NAE), una delle massime distinzioni accademiche per gli ingegneri.

L'eccezionale contributo di Huang all'ingegneria è stato riconosciuto nei campi delle GPU (unità di elaborazione grafica) e dell'intelligenza artificiale (IA).

Ogni anno, la NAE seleziona nuovi membri attraverso un processo di valutazione che dura diversi mesi. Durante questo periodo, vengono esaminate le qualità, i successi e i contributi dei potenziali membri. L'obiettivo dell'Accademia è onorare coloro che hanno fatto contributi eccezionali in vari settori dell'ingegneria.

La NAE ha pubblicato una breve descrizione di Jensen Huang, evidenziando il suo ruolo di leadership nella creazione di GPU ad alta potenza e nel supportare la rivoluzione dell'IA.

Le GPU di Nvidia sono ampiamente riconosciute per la loro potenza e sono molto richieste da data scientist, aziende e ricercatori. Nvidia è anche una delle principali aziende produttrici di schede grafiche per i consumatori.

Essere eletto nella NAE rappresenta uno dei massimi riconoscimenti professionali per un ingegnere. La selezione avviene dopo un processo di un anno, culminando in un voto a dicembre. In questa tornata, Huang è stato uno dei 114 nuovi membri, nonché uno dei 21 membri internazionali, annunciati martedì.

La lista dei nuovi membri della NAE comprende molti esperti di ingegneria, ma è particolarmente interessante per l'assenza di nuovi ingressi per i contributi alla grafica computerizzata.

Al di là di Huang, l'unico altro membro riconosciuto per i contributi all'IA è Dario Gil, SVP e direttore della ricerca di IBM Research. A Gil sono attribuiti successi nell'avanzamento e nell'uso pratico dell'intelligenza artificiale e del calcolo quantistico nell'industria e nella società.

La cerimonia di introduzione della nuova classe di membri, tra cui Jensen Huang, è prevista per il 29 settembre. Una volta completata, il totale dei membri della NAE sarà di 2.310 negli Stati Uniti e 332 internazionali.