Il Prime Day si avvicina rapidamente e, come ogni anno, è uno dei momenti più attesi per chi desidera acquistare tecnologia a prezzi scontati. Tra i prodotti più ricercati, gli smartphone occupano senza dubbio una posizione di rilievo. Se siete alla ricerca di un nuovo telefono, è questo il momento giusto per prepararvi. Molti modelli top di gamma o dal grande rapporto qualità-prezzo potrebbero scendere sensibilmente di prezzo.

Vi consigliamo quindi di tenere d’occhio questi 5 smartphone in particolare. Questi modelli si sono distinti per prestazioni, fotocamera, autonomia e affidabilità generale. In vista del Prime Day, monitorare i loro prezzi potrebbe farvi risparmiare cifre interessanti. Alcuni di essi rappresentano il meglio del mercato Android (li trovate anche nella nostra guida dedicata ai migliori smartphone), altri spiccano per la loro integrazione perfetta con l’ecosistema iOS.

Se durante il Prime Day doveste notare un ribasso su uno di questi smartphone, non esitate troppo. Le offerte migliori tendono a esaurirsi in fretta e la disponibilità può calare rapidamente. Preparare una lista dei preferiti e attivare eventuali notifiche di prezzo può essere una strategia vincente. In un periodo in cui l’elettronica ha prezzi sempre più alti, approfittare di sconti reali è più importante che mai.

Prodotti