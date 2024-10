Google e Apple collaborano per foto HDR "universali"

Google ed Apple hanno deciso di adottare lo standard ISO 21496-1 per i metadati della mappa di guadagno nelle fotografie HDR. Questo standard sarà implementato nei sistemi operativi Android 15, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 e nei browser basati su Chromium per Windows.

La decisione di standardizzare i metadati della mappa di guadagno per le immagini HDR facilita la visualizzazione delle foto come originalmente intese su qualsiasi dispositivo, sia Android che iOS. Questo cambiamento è particolarmente significativo considerando che sostituisce metodi precedenti, come quello di Google con Ultra HDR che utilizza una struttura basata su JPEG aggiungendo semplicemente una metadata per convertire l'immagine in HDR.

La necessità di una standardizzazione come ISO 21496-1 deriva dalle diverse modalità con cui i dati di mappa di guadagno possono essere codificati nei file delle immagini. La divergenza tra i formati Google e Apple ha reso necessaria la creazione di un'unica norma che consenta l'interoperabilità tra diverse piattaforme e dispositivi, come i Pixel 9 Pro e gli iPhone 16 Pro.

Con l’introduzione di tale standard, gli utenti sono in grado di scattare una foto HDR con un dispositivo e visualizzarla in modo identico su altro, indipendentemente dal sistema operativo o dal dispositivo in uso. Ciò migliora notevolamente la condivisione di contenuti multimediali tra prodotti diversi, mantenendo la qualità e l'intenzione originale delle immagini HDR.

La collaborazione tra Google e Apple rappresenta un significativo passo avanti nella compatibilità delle immagini HDR

Il supporto di questo nuovo standard non è limitato ai soli dispositivi mobili, ma è esteso anche a diversi software e applicazioni. Ad esempio, macOS 15, iOS 18 e iPadOS 18 includeranno API per sviluppatori che permettono la lettura e la scrittura delle mappe di guadagno conformi allo standard ISO 21496-1, estendendo così l'integrazione attraverso più piattaforme e app.

La transizione verso uno standard condiviso per le foto HDR riduce la frammentazione e migliora l'ecosistema digitale complessivo. Utenti e sviluppatori beneficeranno di questa maggiore uniformità che facilita la creazione, la condivisione e la visualizzazione delle foto HDR in modo più prevedibile e coerente attraverso i dispositivi.