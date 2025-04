Formula 1, GP di Suzuka: orari e dove vederlo in TV e streaming

La Formula 1 continua a offrire emozioni mozzafiato, e per chi si trova lontano dall'Italia, non c'è motivo di perdere nemmeno un minuto di gara. Grazie a una VPN, è possibile aggirare le limitazioni geografiche e seguire la competizione in diretta come se ci si trovasse a casa propria. Un esempio perfetto di questa opportunità è il Gran Premio di Suzuka, che inizierà il 4 aprile con le prime prove libere.

GP di Suzuka: orari e dove vederlo in TV e streaming

Il weekend di gara a Suzuka si svolgerà secondo il seguente programma (orari italiani):

FP1 : venerdì alle 04:30

: venerdì alle 04:30 FP2 : venerdì alle 08:00

: venerdì alle 08:00 FP3 : sabato alle 04:30

: sabato alle 04:30 Qualifiche : sabato alle 08:00

: sabato alle 08:00 Gara: domenica alle 07:00

Il Gran Premio di Suzuka sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1, il canale che offre la copertura più completa e dettagliata della stagione di Formula 1. Gli appassionati potranno seguire ogni sessione, dai primi giri delle prove libere fino alla gara finale, con commenti esperti e analisi in tempo reale. Tuttavia, chi non avesse la possibilità di seguire la gara in diretta avrà l'opportunità di guardarla in differita su TV8 alle 14:00, per non perdersi nemmeno un'emozione della domenica pomeriggio.

Come si presentano piloti e team

Il Gran Premio di Suzuka si preannuncia fondamentale per la lotta al titolo. Lando Norris, attualmente in testa alla classifica iridata, guida con otto punti di vantaggio su Max Verstappen, che, dal canto suo, ha già vinto tre edizioni consecutive sul leggendario circuito giapponese. La McLaren sta vivendo una stagione straordinaria e, attualmente, domina la classifica Costruttori, con una certa distanza sulla Mercedes.

Per la Ferrari, Suzuka rappresenta un banco di prova cruciale, dopo un avvio di stagione difficile, accentuato dalle squalifiche delle due SF-25 dopo il GP di Shanghai. La Scuderia di Maranello sta attraversando un periodo complicato, e la gara giapponese sarà decisiva per recuperare terreno e cercare di risalire nella classifica.

Nel frattempo, Yuki Tsunoda avrà una nuova e grande occasione al volante della Red Bull, dopo lo scambio di sedili con Liam Lawson, retrocesso nella squadra delle Racing Bulls. Questo sarà un momento speciale per Tsunoda, che si prepara a sfruttare al meglio l'opportunità di correre con uno dei team più forti del mondiale.

Come vedere il GP di Suzuka dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.