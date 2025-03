Guardare Netflix, Prime Video e Disney+ non sarà più lo stesso con questa TV in OFFERTA!

Se siete alla ricerca di una smart TV 4K che offra prestazioni di alto livello, tecnologie all'avanguardia e un prezzo sorprendentemente conveniente, l'offerta su Amazon per la Hisense 55U72NQ è esattamente ciò che fa per voi. Disponibile a soli 529€, questa TV Mini-LED da 55 pollici vanta uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 899€. Un'opportunità da cogliere al volo per rivoluzionare la vostra esperienza di visione.

Hisense 55U72NQ, chi dovrebbe acquistarla?

Hisense 55U72NQ si distingue per il suo pannello Mini-LED PRO con Local Dimming, che garantisce un contrasto elevato, neri profondi e una luminosità ottimizzata in ogni scena. La combinazione con la tecnologia QLED consente di ottenere colori vivaci e una resa cromatica estremamente realistica, perfetta per film, serie TV e contenuti in HDR.

Grazie al refresh rate a 144Hz e alla modalità Game Mode PRO, questa smart TV è l'ideale anche per i videogiocatori, offrendo un'esperienza fluida, reattiva e priva di lag. Il processore Hi-View Engine lavora in sinergia con le tecnologie Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, adattando l'immagine in tempo reale in base alle condizioni di luce dell'ambiente.

La parte smart è gestita dal sistema operativo VIDAA U7, rapido e intuitivo, compatibile con Alexa integrata, AirPlay 2 e Android Screen Sharing, per accedere facilmente ai vostri contenuti preferiti. Inoltre, il supporto ai tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e alla piattaforma lativù 4K garantisce una compatibilità completa con le trasmissioni attuali e future.

A soli 529€, Hisense 55U72NQ rappresenta una delle migliori smart TV Mini-LED 4K in offerta sul mercato. Un'occasione imperdibile per chi desidera una visione di qualità cinematografica, prestazioni elevate e funzionalità smart avanzate, il tutto a un prezzo davvero competitivo.

Vedi offerta su Amazon