Sora è arrivato, ecco come provarlo dall'Italia senza restrizioni

OpenAI ha lanciato ufficialmente Sora, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale per creare video da descrizioni testuali. Il servizio non è ancora accessibile dall'Italia, ma è possibile aggirare questa limitazione utilizzando una VPN come NordVPN (abbonandosi qua).

Sora è al momento disponibile solo per gli abbonati Plus o Pro di ChatGPT e permette di generare video fino a 20 secondi in formato widescreen e risoluzione massima 1080p. Per accedervi dall'Italia, è necessario collegarsi a un server VPN situato in uno dei paesi supportati, come gli Stati Uniti, e visitare il sito sora.com.

Una volta effettuato l'accesso, si potrà utilizzare l'interfaccia dell'editor per creare i propri video (qua per vedere il tutorial). È importante notare che l'accesso non autorizzato da paesi non supportati potrebbe comportare il blocco o la sospensione dell'account, quindi state attenti.

Data l'elevata richiesta, potrebbero verificarsi alcuni problemi nell'utilizzo di Sora. OpenAI sta gradualmente concedendo l'accesso e potrebbero comparire messaggi di errore come: "Sign ups are temporarily unavailable" o "We're currently experiencing heavy traffic and have temporarily disabled sign ups"

Sora è attualmente disponibile in numerosi paesi, li trovate qua di seguito:

Albania

Algeria

Afghanistan

Angola

Antigua e Barbuda

Argentina, Armenia

Australia

Azerbaigian

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnia ed Erzegovina

Botswana

Brasile

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Capo Verde

Cambogia

Camerun

Canada

Repubblica Centrafricana

Chad

Chile

Colombia

Comore

Congo

Costa Rica

Costa d’Avorio

Gibuti

Dominica

Repubblica Dominicana

Ecuador

Egitto

El Salvador

Guinea Equatoriale

Eritrea

eSwatini

Etiopia

Figi

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Città del Vaticano

Honduras

Islanda

India

Indonesia

Iraq

Israele

Giamaica

Giappone

Giordania

Kazakistan

Kenya

Kiribati

Kuwait

Kirghizistan

Laos

Libano

Lesotho

Liberia

Libia

Liechtenstein

Madagascar

Malawi

Malesia

Maldive

Mali

Marshall Isole

Mauritania

Mauritius

Messico

Micronesia

Moldavia

Monaco

Marocco

Mozambico

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Nuova Zelanda

Nicaragua

Niger

Nigeria

Macedonia del Nord

Oman

Pakistan

Palau

Palestina

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Filippine

Qatar

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Samoa

San Marino

Sao Tome e Principe

Arabia Saudita

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Isole Salomone

Somalia

Sudafrica

Corea del Sud

Sudan del Sud

Sri Lanka

Suriname

Sudan

Taiwan

Tagikistan

Tanzania

Thailandia

Timor Est

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Ucraina (con alcune eccezioni)

Emirati Arabi Uniti

Stati Uniti d’America

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe.

Per accedere a Sora dall'Italia, NordVPN offre attualmente uno sconto del 74% più 3 mesi gratuiti sull'abbonamento biennale. Questo servizio VPN permette di connettersi a server in paesi supportati, aggirando così le restrizioni geografiche.

Nota: L'utilizzo di VPN per accedere a servizi non disponibili nel proprio paese potrebbe violare i termini di servizio. Si consiglia di verificare attentamente le condizioni d'uso prima di procedere.