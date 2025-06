Se stavate aspettando il momento giusto per rinnovare il vostro angolo tecnologico o fare un investimento importante per la casa o l’ufficio, Unieuro ha appena lanciato un’offerta che anticipa e supera le aspettative. In un periodo in cui tutti attendono con ansia il Prime Day, Unieuro gioca d’anticipo e propone una promozione davvero imperdibile: fino al 3 luglio, su tutti i prodotti delle categorie TV e informatica, riceverete un extra sconto del 20% direttamente a carrello, semplicemente raggiungendo una spesa minima di 499€. E non si tratta di uno sconto qualunque: l’offerta si applica anche su articoli già scontati, garantendovi un risparmio ancora più consistente.

Vedi offerte su Unieuro

Unieuro Specials Tech, perché approfittarne?

Un altro grande vantaggio di questa promozione è la libertà nella scelta dei prodotti. L’intero catalogo Unieuro vi permette di comporre facilmente il vostro carrello ideale: potete mixare prodotti diversi (magari un portatile e un monitor, oppure una TV e qualche accessorio utile) per raggiungere la soglia minima di spesa. In questo modo, anche approfittando di articoli già in offerta, l’extra sconto del 20% si attiverà automaticamente al momento del pagamento. Un’opportunità da non sottovalutare, soprattutto se avete già messo gli occhi su dispositivi di qualità o se desiderate acquistare tecnologia di ultima generazione a condizioni vantaggiose.

Questa iniziativa è pensata per offrire un vero valore aggiunto, senza richiedere carte fedeltà, codici promozionali o l’iscrizione a servizi a pagamento. Tutto è trasparente e immediato: basta fare shopping normalmente, raggiungere la soglia e vedere il prezzo finale abbassarsi ancora. Unieuro dimostra così di voler premiare i propri clienti con un’offerta concreta, rendendo accessibili soluzioni tecnologiche per ogni esigenza (dal lavoro da remoto all’intrattenimento domestico) a prezzi realmente convenienti.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché il tempo è limitato e le scorte non dureranno per sempre. Avete tempo solo fino al 3 luglio per approfittare di questo doppio sconto e fare affari davvero vantaggiosi. Che siate esperti di tecnologia o semplicemente alla ricerca di un buon compromesso tra qualità e prezzo, questa promozione è pensata per voi. Visitate il sito di Unieuro o recatevi in uno dei punti vendita: le offerte vi aspettano, ma solo per pochi giorni.

Vedi offerte su Unieuro