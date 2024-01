IMOU Cell Go Kit | Test & Recensione

IMOU Cell Go è una videocamera di sicurezza alimentata a batteria e affiancata da un pannello solare, proposta in un kit che prevede, oltre alla videocamera, le staffe di montaggio e il pannello solare per l’alimentazione. In realtà IMOU non la propone unicamente come una videocamera di sicurezza, suggerendo altri scenari d’uso più classici, ma crediamo che la videosorveglianza sia il modello d’uso più consono per questo prodotto.

La presenza del pannello solare e il singolo cavo di connessione tra videocamera e pannello rendono l’installazione molto agevole, potrete installarla ovunque senza preoccuparvi dell’alimentazione, a patto che il pannello solare possa essere esposto alla luce. Il cavo di collegamento tra pannello solare e videocamera ha una lunghezza di circa due metri, in questo modo potrete scegliere di spostare il pannello solare in un’area più esposta alla luce.

Non è tuttavia necessario che sia in pieno sole, la videocamera è dotata di una batteria integrata che offre abbastanza autonomia non solo per il funzionamento notturno ma anche per diversi giorni senza un’illuminazione elevata; i consumi sono contenuti e il pannello è sufficientemente grande ed efficiente da sfruttare la luce di ogni stagione per tenere la videocamera in funzione. La batteria integrata è da 5000 mAh, sufficiente per un’autonomia di circa 20 giorni senza ricaricarla, usando le impostazioni di registrazione e allerte al minimo. È possibile regolare la durata delle registrazioni delle clip e la sensibilità del rilevamento dall’applicazione agendo su degli slider. Dovrete trovare il miglior compromesso tra necessità, capacità di ricarica della batteria e connettività disponibile dove la installerete.

La risoluzione del sensore è 2K, cattura video poco più nitidi rispetto al full HD, e la comunicazione avviene tramite connettività Wi-Fi. In effetti è la presenza della rete wireless nel posto in cui vorrete installarla la condizione più difficile da soddisfare.

Quanto a qualità di registrazione, è solo discreta, i video sono abbastanza compressi e il frame rate è limitato a circa 15 FPS. Non manca la visione notturna, sopra alla media in questo caso, e un microfono che permette di catturare i rumori. È anche possibile attivare una comunicazione bidirezionale grazie a un altoparlante sul retro.

Potrete scegliere a che risoluzione catturare i video (o fare streaming), abbassandola fino a 480p, soluzione che permetterà non solo di trasferire più velocemente i dati ma risparmierà anche batteria. Se vi troverete in una situazione di scarsa autonomia, magari per un periodo prolungato di maltempo che non permette di trasformare molta luce in energia, potrete optare per questa soluzione per allungare la vita alla batteria della videocamera. E se proprio avrete la necessità di ricaricare la batteria interna in altri modi, non dovrete scollegare la videocamera dal supporto, potrete ad esempio connetterla a una batteria esterna.

Integra il riconoscimento delle immagini, quindi anche gli automatismi come l’invio di allarmi sono efficienti, se un gatto passeggerà nel vostro giardino nel bel mezzo della notte non verrete disturbati, a meno che lo vogliate.

L’installazione, la gestione e le notifiche avvengono tramite l’App apposita, disponibile per Android e iOS, ma anche per PC Windows. La memoria è integrata, non dovrete aggiungere una scheda di memoria, una soluzione non solo comoda ma anche ottimale per renderla impermeabile e adatta a ogni condizione meteo. Il quantitativo è di 4 GB, più che sufficiente per un uso da videosorveglianza per catturare piccoli spezzoni di video.

IMOU, come detto, ha cercato di rendere questa videocamera qualcosa di più rispetto un dispositivo di sicurezza aggiungendo un pulsante di registrazione e la possibilità di trasportare la videocamera su cavalletti come quelli usati per vlog itineranti. Essendo venduta anche senza kit solare, probabilmente qualcuno vedrà questa possibilità d’uso, anche se lo riteniamo, come detto, improbabile. Forse il pulsante è più adatto per attivare una sessione di registrazione volontaria, come un bambino che vuole comunicare con un genitore fuori casa. Insomma, non ci è ben chiaro l’approccio di IMOU a questa modalità.