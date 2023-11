Jimmy HW9, una lavapavimenti che non costa un occhio della testa | Test & Recensione

Da diversi anni sono arrivate sul mercato molte lavapavimenti, molto simili tra loro, dal prezzo di 500 euro o anche più. Ma è possibile ottenere gli stessi risultati con un prodotto più economico? Jimmy ci prova con l’HW9, venduta a un prezzo di listino di 299 euro, che potrebbe quindi abbassarsi presto grazie alle offerte che siamo soliti vedere dopo alcuni mesi in cui il prodotto è in vendita.

Jimmy HW9 non è così differente come costruzione rispetto i modelli di fascia più alta, tra cui Jimmy propone la HW10 Pro, che non solo ha un serbatoio più grande ma permette anche di disconnettere la parte di scopa elettrica per usarla separatamente. HW9 è una scopa elettrica lavapavimenti che funziona come tale, senza funzioni aggiuntive o esotiche.

L’assemblaggio è basilare, basterà connettere la spazzola, il manico e la batteria, e non servirà il manuale per capire come connettere le varie componenti essendo tutto molto intuitivo. Dovendo connettere la batteria avrete già capito che non è integrata, una caratteristica utile nel caso abbiate necessità di pulire case molto grosse. Dopo aver aggiunto l’acqua nell’apposito serbatoio, posizionato direttamente sopra alla spazzola motorizzata, tutto quello che dovrete fare è posizionare la HW9 sul pavimento e schiacciare il pulsante di accensione per attivare l’aspirazione e il rullo.

Il funzionamento è quello classico. L’aspirapolvere aziona il motore, un modello da 300 Watt sufficientemente potente da aspirare non solo pavimenti duri ma anche tappeti, che aspira acqua e sporcizia per raccoglierle in un apposito contenitore. Il controllo sulla quantità di acqua da erogare è sotto il vostro dito, infatti deciderete voi quanta acqua spruzzare. C’è chi preferisce questo controllo manuale e chi invece preferisce che sia un sistema automatico a spruzzare acqua direttamente sul rullo. Ho provato modelli che gestivano bene l’erogazione dell’acqua ma erano sempre modelli molto costosi; in questo caso la scelta della modalità manuale è dovuta forse al posizionamento di prezzo, ma sappiate che questa rimane una scelta sicura e che probabilmente vi piacerà. Dovrete solo sincerarvi di fare le pulizie con una buona luce per evitare di inzuppare troppo il rullo.

Uno schermo LED vi mostra lo stato di funzionamento e l’autonomia residua. Riuscirete a pulire fino a circa 100 metri di pavimento con una singola carica della batteria. Ricordate che 100 metri di pavimento corrispondono, probabilmente, a una casa del doppio della metratura, considerando che molte zone dei pavimenti sono coperti da divani, letti, armadi e altri mobili. La ricarica completa della batteria impiega circa 4/5 ore, un tempo troppo lungo da attendere nel caso in cui abbiate bisogno di pulire un’area più grande; in questo caso torna in aiuto, come accennato, la possibilità di sostituire la batteria, raddoppiano l’autonomia. Tuttavia se è questa la vostra necessità probabilmente non è l’HW9 la lavapavimenti che fa al caso vostro, considerando che anche il serbatoio da 0.4 litri non è un record, anzi, altri prodotti sono in grado di fare di meglio. HW9 è pensata, al contrario, per chi ha un appartamento di piccole o medie dimensioni.

Durante la pulizia vi renderete conto della comodità del manico snodato che permette un controllo fluido dell’aspirapolvere, che potrà essere anche inclinata fino a quasi terra così da poter lavare anche sotto mobili, divani o letti rialzati. Questo è un altro vantaggio dell’avere un prodotto sottile e meno ingombrante rispetto i modelli di fascia più alta con serbatoi più grandi. Il peso totale, di poco inferiore ai 5 kg, non vi impedisce di muovervi agilmente nella casa. Riuscirete ad arrivare abbastanza vicino ai muri, con lo scarto di circa un centimetro o poco meno.

Dopo aver effettuato la pulizia potrete avviare un ciclo di auto pulizia della spazzola. Questa procedura consiste semplicemente nello svuotare l’acqua restante nel serbatoio nella base di appoggio dotata di una vasca, per poi aspirarla mentre viene fatto ruotare il rullo. Una soluzione efficiente dal punto di vista tecnico che ha permesso di contenere, anche in questo caso, i costi. Tuttavia dovrete svuotare il serbatoio dell’acqua sporca e, a vostra volta, sporcarvi un po’ le mani per pulire per bene il serbatoio, così da evitare che l’acqua ristagni e crei cattivi odori. Questo serbatoio è diviso in due, una parte superiore che ha l’obiettivo di trattenere i rifiuti solidi con la base forata per far passare l’acqua. Insomma sarà tutto sporco e dovrete pulirlo.

Verdetto: Jimmy HW9, chi dovrebbe acquistarla ?

Jimmy HW9 fa il suo dovere, ma mostra delle limitazioni che la rendono idonea unicamente a chi ha una casa di piccole o medie dimensioni. La manutenzione richiede un po’ di tempo dopo la pulizia, ma la qualità della pulizia non è differente rispetto a quanto si può ottenere con prodotti di fascia più alta.

Come accade con tutti gli aspirapolvere lavapavimenti di questo tipo, fanno un ottimo lavoro su superfici dure, soprattutto dai colori chiari. Superfici scure o parquet scuro non vanno molto d’accordo con questo tipo di prodotti, poiché tenderanno a lasciare aloni visibili dati dal movimento delle spazzole, soprattutto se non riuscirete ad effettuare una pulizia nel verso delle doghe del legno.

Se avete un appartamento di un centinaio di metri quadri o poco più, e volete una semplice scopa elettrica e lavapavimenti, senza funzioni aggiuntive che faccia decentemente il suo lavoro, Jimmy HW9 potrebbe essere una scelta azzeccata.