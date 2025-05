LG G4: eccellenza OLED al prezzo di un’entry level

Se siete alla ricerca di una smart TV di fascia alta senza dover affrontare un esborso esagerato, l’offerta di Amazon sull’LG OLED evo G4S da 55 pollici rappresenta una di quelle opportunità da cogliere al volo. A soli 1218,63€, questo modello si presenta con un prezzo mai visto prima per una TV che, senza esagerare, è tra le migliori del 2024. Si tratta di un concentrato di tecnologia e innovazione, capace di regalarvi un’esperienza visiva e sonora senza paragoni.

LG OLED evo G4S 2024, chi dovrebbe acquistarla?

Il cuore pulsante del G4S è il nuovo processore α11, progettato da LG esclusivamente per i pannelli OLED. Questo chip sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale immagini e suoni, adattandoli ai contenuti e all’ambiente. La tecnologia Brightness Booster Max garantisce inoltre una luminosità superiore fino al 30% rispetto ai modelli OLED tradizionali, grazie a un’avanzata gestione della luce. Il risultato? Colori più vivi, neri perfetti e contrasti spettacolari.

L’esperienza utente è pensata per durare nel tempo: grazie al programma webOS Re:New, riceverete quattro aggiornamenti del sistema operativo nei prossimi cinque anni, mantenendo così la TV sempre aggiornata con le ultime funzionalità.

E con la base da appoggio inclusa, potrete posizionare il televisore comodamente su qualsiasi mobile senza bisogno di supporti aggiuntivi. Non mancano, infine, le tecnologie di fascia premium: Dolby Vision e Dolby Atmos per portare il cinema direttamente nel vostro salotto, e un comparto audio potenziato che assicura un suono avvolgente e cristallino in ogni scena. Il supporto al gaming è altrettanto straordinario, con porte HDMI 2.1, VRR, ALLM e un tempo di risposta di appena 0,1 ms, perfetto per sfruttare al massimo le console di ultima generazione.

