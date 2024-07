La Lotus XC6/XR6 è la poltrona che tutti vorrebbero. Scopri perché, insieme allo sconto di 100€

Se cercate prodotti innovativi che combinino una funzione reclinabile con accorgimenti estetici e funzionali, le poltrone Flexispot sono la soluzione ideale. Questo brand, noto soprattutto per le sue scrivanie motorizzate, eccelle anche nella produzione di poltrone, distinguendosi per la continua innovazione. Un esempio lampante è la poltrona Lotus XC6/XR6, che testimonia l'abilità di Flexispot nel settore. Attualmente, questo modello è in offerta con uno sconto di 100€, disponibile a 499,99€ invece di 599,99€.

Lotus XC6/XR6, chi dovrebbe acquistarle?

Innanzitutto, è importante chiarire che, sebbene la XC6 e la XR6 siano sostanzialmente la stessa poltrona, si distinguono per il tipo di meccanismo di regolazione. La XC6 dispone di un meccanismo manuale, mentre la XR6 è dotata di un sistema elettrico che permette una gamma di rotazione di 270°. Entrambe sono progettate per offrirvi una seduta impeccabile e versatile. Con la loro funzione reclinabile intuitiva, potete trasformare istantaneamente il vostro spazio in un'oasi di tranquillità. Perfette per leggere, guardare la TV o semplicemente per rilassarvi, queste poltrone si adattano alle preferenze in ogni momento della giornata.

Queste poltrone non solo ruotano silenziosamente per offrirvi la libertà di movimento desiderata, ma garantiscono anche un supporto per tutto il corpo grazie alla loro seduta spaziosa e agli ampi braccioli imbottiti. Che preferiate sedervi verticalmente, rilassarvi lateralmente o incrociare le gambe, queste poltrone si adattano a tutte le esigenze ergonomiche con facilità.

Grazie sempre alla loro struttura innovativa, sono ideali anche per le neomamme, offrendo un comfort che permette di godersi i momenti di coccole con il bambino. A tal riguardo, a venire in vostro aiuto è il meccanismo di dondolio avanti e indietro consente di rilassarsi completamente, liberando lo stress accumulato e promuovendo un benessere totale.

Realizzate con tessuti di alta qualità e imbottitura in spugna flessibile per una morbidezza ottimale, le Lotus XC6 e XR6 garantiscono anche durabilità nel tempo. Inoltre, lo spazio portaoggetti nascosto sotto la seduta vi permette di mantenere lo spazio abitativo ordinato e organizzato. In sostanza, che stiate cercando un angolo di relax personale o un regalo speciale per qualcuno a voi caro, queste poltrone sono perfette per un comfort senza compromessi e, ribadiamo, ora avete la possibilità di acquistarle a 100€ in meno per un tempo limitato.

