Nintendo Switch 2, ecco dove preordinarla al miglior prezzo

In occasione del Direct del 2 aprile 2025, Nintendo ha ufficialmente svelato al pubblico le caratteristiche e la data di uscita della tanto attesa Nintendo Switch 2. Questa nuova console rappresenta un importante passo avanti nell'ambito del gaming, combinando magistralmente la portabilità con prestazioni elevate, per offrire agli appassionati un’esperienza videoludica senza precedenti. Con il debutto fissato per il prossimo 5 giugno 2025, è giunto il momento di esplorare tutti i dettagli, conoscere le novità introdotte e assicurarsi una copia prenotandola in anticipo.

Nintendo Switch 2, di cosa si tratta e quali sono le innovazioni?

Nintendo Switch 2 è la naturale evoluzione della console ibrida che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Il dispositivo si presenta con un ampio schermo LCD da 7,9 pollici, risoluzione Full HD a 1080p e supporto all'HDR, garantendo immagini più nitide e colori più vivi. Una delle novità più rilevanti è la capacità dello schermo di raggiungere fino a 120 fps, assicurando una fluidità eccezionale anche nei giochi più frenetici. I nuovi Joy-Con 2 offrono una connessione magnetica più semplice e sicura, e includono il nuovo pulsante "C", dedicato alla funzione GameChat per facilitare la comunicazione vocale in-game con amici e familiari, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

La console introduce anche la possibilità di giocare con una qualità grafica fino a 4K a 60 fps quando collegata al dock incluso, che è stato progettato con una ventola interna per migliorare la dissipazione del calore e mantenere elevate le performance della console anche durante sessioni di gioco prolungate.

Nintendo ha inoltre presentato la funzione GameShare, che consente fino a tre giocatori di condividere localmente una sola copia del gioco, eliminando così la necessità di acquisti multipli per sessioni multiplayer. Questa caratteristica si rivelerà particolarmente utile per gruppi di amici e famiglie desiderose di giocare insieme con maggiore facilità e convenienza.

Nintendo Switch 2, quando sarà disponibile?

La nuova Nintendo Switch 2 sarà ufficialmente in vendita a partire dal 5 giugno 2025. Tuttavia, per assicurarsi fin da subito il proprio esemplare, sarà possibile effettuare il preorder attraverso i principali negozi fisici e online.

Nintendo Switch 2, a chi è rivolta?

Nintendo Switch 2 è pensata per soddisfare una vasta gamma di utenti: dai gamer più esperti che cercano prestazioni elevate, ai fan storici Nintendo che apprezzano la continuità e la retrocompatibilità con i titoli dell’originale Switch. Inoltre, l'introduzione di giochi aggiornati in versione Nintendo Switch 2 Edition renderà questa console imperdibile anche per chi vuole sperimentare vecchi classici con nuovi standard tecnici e nuove funzionalità esclusive. Che si tratti di giocare in mobilità o comodamente dal proprio salotto, Nintendo Switch 2 rappresenta la soluzione ideale per ogni tipo di giocatore.

Nintendo Switch 2, quale versione acquistare?

Al momento del lancio, Nintendo offrirà due principali configurazioni della console:

Versione standard : include esclusivamente la console Nintendo Switch 2.

Bundle con Mario Kart World: comprende la console Nintendo Switch 2 insieme a una copia del gioco Mario Kart World, pensato appositamente per esaltare le nuove funzionalità della console.

Nintendo Switch 2, dove acquistarla?

Per garantirsi una Nintendo Switch 2 sin dal giorno del lancio, è raccomandato seguire con attenzione le offerte dei principali rivenditori autorizzati, quali Amazon, GameStop e My Nintendo Store. Aggiorneremo tempestivamente su eventuali promozioni e ulteriori dettagli relativi ai preordini e alla disponibilità della console presso altri punti vendita.

Amazon

Console standard | 469,99€

Gamestop