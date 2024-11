La prima auto con batterie semisolide è pronta

IM Motors, il nuovo marchio cinese nato dalla collaborazione tra SAIC Motor Corporation, Zhangjiang High-Tech Park e Alibaba Group, si prepara a lanciare sul mercato la berlina elettrica L6 Max Lightyear Edition. Il modello, presentato al Salone di Ginevra lo scorso marzo, è stato approvato dal Ministero dell'industria e dell'informatica cinese, aprendo la strada alla sua commercializzazione.

La caratteristica principale della L6 Max Lightyear Edition è la sua innovativa batteria semi-solida da quasi 900 V, sviluppata da Suzhou Qingdao New Energy Technology. Questa batteria si distingue per la tecnologia di prevenzione della dispersione termica, che migliora sicurezza ed efficienza.

IM Motors promette prestazioni eccezionali per la L6 Max Lightyear Edition: autonomia stimata fino a 1.000 km nel ciclo CLTC per la versione a doppio motore e trazione integrale; una velocità di ricarica massima di 400 kW, che permette di accumulare energia per 400 km in circa 12 minuti. Il sistema di propulsione della vettura è fornito da United Automotive Electronics e Huayu Automotive Electric Systems. Sarà disponibile in due varianti di potenza: 190 kW o 350 kW

L'approvazione del MIIT cinese rappresenta l'ultimo passaggio prima della commercializzazione del veicolo. Questo riconoscimento conferma che la L6 Max Lightyear Edition soddisfa tutti gli standard normativi richiesti.

Con queste caratteristiche tecniche all'avanguardia, IM Motors potrebbe rapidamente affermarsi come uno dei player più interessanti nel panorama dei veicoli elettrici. La combinazione di alta autonomia e ricarica ultra-rapida potrebbe rappresentare un importante passo avanti nell'adozione di massa dei veicoli elettrici, superando due delle principali barriere percepite dai consumatori: l'ansia da autonomia e i lunghi tempi di ricarica.