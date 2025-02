BYD sfida il futuro: batterie solide entro il 2027

BYD, il gigante cinese dell'auto elettrica, anticipa l'arrivo delle batterie allo stato solido nelle sue vetture al 2027, tre anni prima di quanto inizialmente previsto. L'annuncio è stato fatto da Sun Huajun, CTO dell'azienda, durante il secondo China All-Solid-State Battery Innovation and Development a Wuhan.

Questa mossa accelera significativamente la roadmap tecnologica di BYD nel settore delle batterie per veicoli elettrici. L'azienda ha già avviato la produzione pilota di celle da 60 Ah con elettrolita solido nel 2024, preparando il terreno per l'implementazione su larga scala.

BYD prevede un'adozione progressiva delle batterie allo stato solido: 2027-2029 introduzione su modelli di fascia medio-alta. 2030-2032: estensione a vetture di fascia media e medio-bassa. Sun Huajun ha dichiarato che entro il 2030-2032, i costi di produzione delle batterie allo stato solido saranno paragonabili a quelli delle batterie agli ioni di litio tradizionali, grazie all'aumento dei volumi produttivi.

Lian Yubo, responsabile R&D di BYD, ha delineato uno scenario più ampio dove le batterie agli ioni di litio rimarranno in uso ancora a lungo e le batterie al litio ferro fosfato continueranno ad essere utilizzate per 15-20 anni. Ogni tecnologia troverà applicazioni specifiche per diversi tipi di veicoli

L'intelligenza artificiale sta accelerando lo sviluppo di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni e ridurre i costi di produzione di tutte le chimiche di batterie. Questo suggerisce che il settore delle batterie per veicoli elettrici sia all'inizio di una nuova era di innovazione e diversificazione tecnologica.

BYD si conferma così all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie per la mobilità elettrica, posizionandosi come leader non solo nella produzione di veicoli, ma anche nella ricerca e sviluppo di soluzioni energetiche avanzate.