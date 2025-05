Formula 1, GP di Miami: orari e dove vederlo in TV e streaming

La stagione di Formula 1 entra nel vivo con il Gran Premio di Miami, uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Ma cosa fare se ci si trova all’estero durante la gara? Nessun problema: grazie a una VPN, è possibile accedere ai canali italiani che trasmettono l’evento, simulando la propria posizione in Italia e godendosi ogni istante dell’azione in pista e nella propria lingua. È la soluzione ideale per non perdere il rombo dei motori anche durante un viaggio di lavoro o una vacanza.

Orari diretta Sky

Venerdì 2 maggio

18:30 Prove Libere

22:30 Qualifica Sprint

Sabato 3 maggio

18:00 Sprint

22:00 Qualifiche

Domenica 4 maggio

22:00 Gara

Orari differita TV8

Domenica 4 maggio

23:30 Gara

Per gli appassionati, è importante sapere che la diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1, con la possibilità di seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Chi invece preferisce (o può) aspettare qualche ora, potrà guardare la replica in chiaro su TV8 alle 23:30 di domenica.

Come si presentano piloti e team

La Formula 1 sbarca per la prima volta nel 2025 sul suolo nordamericano, con il circus che si prepara alla terza edizione del Gran Premio di Miami. È una tappa speciale, teatro lo scorso anno della prima, indimenticabile vittoria in carriera per Lando Norris. Ma da allora molte cose sono cambiate. Il pilota britannico della McLaren arriva in Florida in un momento complesso: ha perso la leadership del Mondiale a Jeddah e sembra faticare a ritrovare continuità e fiducia.

In netto contrasto, il suo compagno di squadra Oscar Piastri sta vivendo un momento d’oro: due vittorie consecutive lo hanno proiettato in vetta alla classifica e il giovane australiano si presenta a Miami con tutta l’intenzione di consolidare il suo dominio. Il circuito cittadino che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium potrebbe però rimescolare le carte, specialmente in un calendario così incerto e ricco di sorprese.

Sotto i riflettori ci sarà anche la Ferrari, sempre seguita con grande attenzione dai tifosi italiani. Charles Leclerc ha mostrato buone performance sul tracciato di Miami nelle ultime due edizioni, ma la nuova SF-25 rappresenta un’incognita. Il secondo settore del circuito, composto da curve lente e tecniche, potrebbe mettere in difficoltà la monoposto di Maranello, penalizzando l’agilità e la trazione. I tifosi della Rossa sperano in un colpo di scena, ma la prudenza è d’obbligo: il weekend si preannuncia più incerto che mai.

Come vedere il GP di Miami dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.