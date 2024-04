Le aziende tech dovranno farsi concorrenza per davvero, fine degli accordi sui lavoratori

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti, l’autorità antitrust, ha votato per vietare la maggior parte degli accordi di non concorrenza a livello nazionale, una pratica diffusa tra le grandi aziende tech.

Si tratta di un cambiamento significativo nel panorama lavorativo negli Stati Uniti, e per estensione è qualcosa che potrebbe avere ricadute a livello mondiale. In poche parole, dirigenti e collaboratori potranno licenziarsi e andare dal concorrente, se questo offre di più. Una pratica che veniva ostacolata con vincoli contrattuali; rimossi tali vincoli, la speranza è che si attivi una concorrenza più sana. La nuova legge invalida anche gli accordi esistenti, fatto salvo i dirigenti senior.

Questi accordi, comunemente usati dalle aziende per evitare il "pilferage" dei dipendenti, saranno infatti vietati a quasi tutte le posizioni, tranne per i dirigenti senior.

Una delle preoccupazioni - teoriche - usate per giustificare questi accordi è che una persona può portare informazioni riservate in casa del concorrente. Tuttavia, la FTC ha ritenuto che le alternative, come gli accordi di non divulgazione e le leggi sui segreti commerciali, siano più adeguate per proteggere la proprietà intellettuale senza limitare la libertà lavorativa dei dipendenti.

Si stima che il 18% degli statunitensi, circa 30 milioni di persone, sia soggetto a questi accordi, che possono causare riduzioni salariali e spingere i lavoratori a condizioni di lavoro meno desiderabili.