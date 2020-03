Le offerte del giorno Amazon: tantissimi sconti su utensili per il fai da te delle migliori marche

Con il mese di marzo che galoppa agevolmente verso la sua conclusione, e la nostra noia che imperversa tra le mura di casa, anche stamattina è arrivato il momento di dare un’occhiata a quelle che sono le offerte del giorno di Amazon che, come saprete, nonostante l’emergenza COVID-19 riesce ancora a garantire spedizioni in tutto il paese, con tanto di rapidità delle spedizioni Prime, in arrivo come sempre entro 48 ore dall’acquisto.

Anche oggi, dunque, si prospetta una giornata densa di sorprese su Amazon, con offerte che possono fare da palliativo alla noia di chi, come noi di Tom’s, resta a casa pur procedendo la propria attività lavorativa. Offerte che, per altro, sembrano puntare decisamente verso l’impiego creativo del proprio tempo libero, con una spinta decisa verso il settore del fai da te dove, non bastassero le offerte dei giorni scorsi dedicate a Black + Decker e Einhell, arrivano oggi anche quelle di Stanley e DeWalt, altri due ben noti brand, anch’essi tra i primi nel campo degli elettroutensili di eccellente qualità.

Si tratta di offerte ottime e molto variegate, grazie al quale potrete portarvi a casa a prezzo scontatissimo non solo utensili adatti alla vita di tutti i giorni, come ad esempio trapani o carrelli porta utensili, ma anche prodotti più specifici dedicati all’ambito professionale come tassellatori e pistole ad aria calda. Il nostro consiglio? Perché non dare un’occhiata all’ottima pistola ad aria calda Dewalt D26414-QS? Con la sua potenza di ben 2000W questa pistola ad aria calda non solo si rivela fondamentale per lavori di fino come la sistemazione di guaine e simili, ma si rivela ottima anche per chi ha la passione del modellismo o, perché no, del cosplay. Un articolo eccezionale, complice la garanzia di qualità di DeWalt, costruttore americano attivo fin dal 1924 ed ancora oggi tra i marchi più apprezzati dai professionisti della costruzione e del bricolage, senza contare che il prezzo proposto da Amazon di 57,99€ (in virtù degli originali 81,90€) è, per giunta, il prezzo più basso mai registrato per questo specifico prodotto! Insomma: un vero affare!

Ovviamente non è finita qui, ed anzi le offerte dedicate al fai da te (e non solo) sono ancora moltissime e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una piccola selezione di articoli consigliati, cosicché possiate rintracciare subito gli sconti migliori sui prodotti proposti. Ovviamente, vi consigliamo comunque di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo. Infine, ancora una volta vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

