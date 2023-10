Le passkey arrivano anche su Amazon, come attivarle

Amazon ha introdotto silenziosamente il supporto per le passkey, offrendo ai clienti un'opzione di accesso, senza password, che migliora la protezione contro i malware che rubano informazioni e, ovviamente, gli attacchi di phishing.

Le passkey sono credenziali digitali che consentono di utilizzare controlli biometrici, o PIN, collegati a dispositivi come telefoni, computer e chiavi USB per accedere a siti web.

L'utilizzo delle passkey riduce notevolmente il rischio di violazioni di dati e account compromessi, servendo come difesa contro attacchi di phishing e malware che cercano di rubare le informazioni di autenticazione.

Per gli utenti, le passkey semplificano notevolmente l'accesso ai propri account, eliminando la necessità di utilizzare gestori di password o ricordare parole chiave diverse per ciascun sito.

Amazon ha aggiunto questa funzionalità nelle impostazioni dell'account, sotto la voce: "Login e sicurezza". Gli utenti possono generare una passkey e selezionare come desiderano crearla, utilizzando opzioni come Windows Hello, una chiave di sicurezza o il proprio dispositivo mobile.

Nonostante questa aggiunta rappresenti un progresso in termini di sicurezza e facilità d'uso, presenta alcune limitazioni.

Ad esempio, a differenza di altre implementazioni, Amazon non consente di gestire passkey individuali; vengono raggruppate insieme. Inoltre, le passkey create su un sito Amazon non sono utilizzabili su siti Amazon in altre regioni.

Il passaggio verso l'accesso senza password, reso possibile dalle passkey, sta diventando una tendenza sempre più popolare. Google ha annunciato che le passkey diventeranno l'opzione predefinita per l'accesso agli account, e Microsoft ha aggiunto un gestore di passkey al suo sistema Windows 11.

Anche WhatsApp ha annunciato che gli utenti Android potranno utilizzare le passkey per accedere all'app.

Oltre ad Amazon, altre piattaforme come BestBuy, eBay, Paypal e GoDaddy hanno già implementato il supporto per le passkey. Questa evoluzione riflette l'importanza crescente della sicurezza, e della comodità, nell'accesso online, ponendo le passkey come una soluzione promettente per proteggere le credenziali degli utenti.