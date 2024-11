LG C4: l'OLED perfezionato dall'intelligenza artificiale a solo 799€

Se desiderate fare un vero salto qualitativo nel mondo dei televisori, a meno che non abbiate già una smart TV OLED in casa, le soluzioni LG rappresentano l'apice della categoria. Grazie a Mediaworld, oggi avete l'opportunità di portarvi a casa una delle tecnologie più avanzate dell'azienda (l'unica serie che supera questa è la G), acquistando la LG evo C4 a soli 799€. Questo pannello OLED, sebbene nel formato compatto da 42 pollici, è senza dubbio il miglior acquisto in termini di rapporto qualità/prezzo.

Vedi offerta su Mediaworld

LG OLED evo C4, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo C4 è una scelta eccellente per chi desidera immergersi nell'esperienza visiva che solo un televisore di alta gamma può offrire. Grazie al suo processore sinergico a9 Gen7, questa smart TV soddisfa appieno le esigenze degli appassionati di cinema e serie TV che cercano un realismo senza precedenti, ottimizzando i contenuti in modo intelligente per garantire la massima qualità dell'immagine. Altrettanto, gli amanti del buio profondo apprezzeranno la tecnologia OLED che permette di ottenere un contrasto infinito, con neri puri e colori vividi che rendono ogni scena più profonda e immersiva.

Il design Ultra Slim con bordi sottilissimi, inoltre, aggiunge un tocco di eleganza all'arredamento di casa, trasformando la TV in un vero e proprio oggetto di design. Gli appassionati di videogiochi troveranno nella LG OLED evo C4 il loro alleato perfetto per sessioni di gioco fluide e reattive. Con il supporto per le ultime tecnologie di gaming, come HDMI 2.1, VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, questa TV promette prestazioni di alto livello per i giochi più recenti, garantendo un'esperienza di gioco in 4K a 144fps.

Aggiungendo la possibilità di godere di Dolby Vision e Dolby Atmos, si trasforma in un vero centro di intrattenimento domestico, capace di offrire una qualità audiovisiva da piccola sala cinema. Infine, la piattaforma smart webOS 24 con ThinQ AI e comandi in vivavoce rende l'utilizzo della TV intuitivo e gratificante, rispondendo ai comandi vocali degli utenti più tecnologicamente avanzati. LG OLED evo C4 riesce quindi a soddisfare un'ampia gamma di esigenze, diventando la scelta ottimale per chi non vuole compromessi in termini di qualità di visione, design e prestazioni di gioco.

Vedi offerta su Mediaworld