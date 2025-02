Secondo Mercedes gli schermi giganti non sono lusso

Mercedes ripensa il concetto di lusso nelle auto, allontanandosi dai grandi schermi. Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz, ha dichiarato ad ABC News che "gli schermi non sono lusso" e che l'azienda deve "creare lusso oltre lo schermo".

Questa affermazione segna un cambio di rotta significativo per Mercedes, che in passato ha puntato molto su display di grandi dimensioni come l'Hyperscreen da 56 pollici. Wagener riconosce che oggi "ogni auto ha un grande schermo" e che quindi non rappresenta più un elemento distintivo per i veicoli di lusso.

Il designer sottolinea l'importanza di puntare su altri aspetti: "ecco perché parlo di artigianalità e raffinatezza. C'è così tanta enfasi nel rendere i veicoli migliori". Wagener ammette anche che c'è un problema da affrontare riguardo ai contenuti mostrati sui grandi schermi: "dal lato software, non è stato così buono. Perché quando si ha un grande schermo, si vuole avere un ottimo contenuto. Quindi stiamo lavorando su contenuti più specifici e più coinvolgenti".

Nonostante questo ripensamento, l'Hyperscreen non scomparirà. Nel 2026 la Classe S riceverà un importante aggiornamento che includerà il layout dello schermo dell'EQS. Mercedes vuole allineare la sua ammiraglia a combustione con quella elettrica. L'ossessione per gli schermi comporta diversi inconvenienti: diventano calamite per le impronte digitali; le cornici spesse non sono esteticamente gradevoli; eliminano i comandi fisici di alta qualità, sostituendoli con controlli touch; l'eccessivo uso di luci d'ambiente può dare un'impressione kitsch.

Riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel design delle auto, Wagener è stato brutalmente onesto: "ottieni il 99% di spazzatura con l'IA". Tuttavia, riconosce che sta migliorando rapidamente. Secondo le sue previsioni, tra 10 anni "la maggior parte del design sarà fatto dall'IA, e renderà i designer obsoleti. Il mio successore sarà una macchina e costerà molto meno del mio stipendio".