Mercedes manterrà i motori V8 e V12!

Mercedes ha delineato i suoi piani futuri durante la conferenza annuale sui risultati, puntando a diventare "più snella, veloce e forte". Il nuovo programma, denominato "padroneggiare la trasformazione", prevede lo sviluppo di versioni elettriche di modelli popolari come Classe C, GLC e Classe E, oltre a un importante aggiornamento per l'ammiraglia Classe S.

Uno degli aspetti più significativi riguarda il mantenimento del motore V12, che continuerà ad essere offerto su alcuni modelli di punta come la Maybach S680 e la blindata Classe S Guard, seppur solo in "mercati selezionati" con normative sulle emissioni meno rigide. Mercedes rimane così l'unico marchio premium tedesco a proporre ancora un propulsore a 12 cilindri, dopo l'abbandono di BMW e Audi.

L'azienda ha confermato anche lo sviluppo di un nuovo V8 elettrificato ad alte prestazioni per i futuri modelli AMG, progettato per rispettare le future normative Euro 7. Questo motore equipaggerà vetture basate sulla nuova piattaforma AMG.EA, che non sarà quindi esclusivamente dedicata ai veicoli elettrici.

Per quanto riguarda i motori più piccoli, Mercedes introdurrà presto un nuovo quattro cilindri elettrificato a 48V sulla rinnovata CLA. Questo 1.5 litri sarà abbinato a un cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti, ma verrà prodotto in collaborazione con un partner cinese.

Mercedes ha rivisto al ribasso le sue precedenti ambizioni sull'elettrificazione. Se in passato si puntava a diventare un marchio completamente elettrico "dove le condizioni di mercato lo permettono" già dal 2030, ora si prevede che entro il 2027 il 70% delle vendite sarà ancora costituito da veicoli con motore a combustione, molti dei quali dotati di tecnologia mild hybrid a 48V.

Questa revisione degli obiettivi riflette una valutazione più realistica della transizione verso la mobilità elettrica, riconoscendo che il mercato globale non è ancora pronto per un passaggio totale ai veicoli a batteria. Mercedes si prepara quindi a un periodo di transizione più lungo, mantenendo un'ampia gamma di propulsori per soddisfare le diverse esigenze dei mercati mondiali.