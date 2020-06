Le migliori Action Cam impermeabili

Le Action Cam (o comunemente conosciute come “Action Camera”) sono particolari videocamere dedicate principalmente agli sport estremi. Tuttavia, in questi ultimi anni, sono spesso utilizzate per riprendere viaggi, uscite all’aperto e tantissime altre attività meno pericolose. Oggigiorno, infatti, non esiste un campo inesplorato da queste particolari videocamere.

In un mercato così variegato, districarsi tra le tantissime alternative è assai complicato poiché non è semplice confrontare tutte le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto, e compararle di conseguenza. Per questo motivo, abbiamo stilato una lista delle migliori Action Cam impermeabili, che troverete di seguito. Prima di partire, è doveroso sottolinearvi quali sono state le variabili con le quali abbiamo scelto i prodotti in questione, vale a dire:

Risoluzione : HD, FHD e/o UHD. Non è mai semplice capire quale prodotto scegliere in base alla risoluzione (e agli FPS, che siano 30 o 60 al secondo). Indubbiamente, chi è interessato a qualcosa di premium, deve necessariamente spendere di più.

Qualità video/immagine : ormai le action cam hanno raggiunto uno standard davvero elevato. Tuttavia, non tutte garantiscono ottime performance nei video oppure quando si scatta una fotografia.

Robustezza : questi prodotti sono nati per lo sport estremo, di conseguenza sono robusti e dalle piccole dimensioni.

Impermeabilità : aspetto di vitale importanza per la guida, ma ci sono tantissime considerazioni da fare, come la resistenza atmosferica, il tempo sott'acqua sopportato, e tutti gli accessori che ne aumentano la portata.

Compatibilità con accessori: al giorno d'oggi è davvero complicato trovare una action cam senza accessori, ma è sempre giusto inserire questa particolare variabile all'interno della lista.

Come punto di riferimento abbiamo volutamente selezionato Amazon Italia per la facile reperibilità dei prodotti in rete (ed eventualmente degli accessori), e per la garanzia post-vendita per risolvere eventuali problemi.

Le migliori Action Cam impermeabili

GoPro Hero8 Black

Come primo prodotto di questa guida all’acquisto troviamo la GoPro Hero8, che rappresenta senza ombra di dubbio una delle migliori action cam di sempre. Innanzitutto, questo dispositivo vanta un sensore da 12 MP con tecnologia HDR, stabilizzazione dell’immagine e sfocatura ridotta. Non solo, la stabilizzazione gode di tre livelli (on, alto e boost), che consentono di aumentare oppure abbassare l’effetto, per migliorare la qualità della registrazione video. Alle tante funzionalità, bisogna anche dire che il prezzo è elevato, infatti si parla di 429,99 euro, ma attualmente si trova a circa 330 euro.

GoPro Hero7 Black

Non cambiamo scuderia, e rimaniamo dunque in GoPro presentandovi la GoPro Hero7. Si tratta di un action cam che vanta ottime caratteristiche tecniche nonostante i suoi due anni di servizio. Infatti essa rappresenta una valida alternativa alla Hero8. Entrando nelle specifiche tecniche la Hero7 possiede una buona stabilizzazione di immagine, che corregge tutti quei movimenti accidentali del braccio, come ad esempio i tremolii. Essa permette, inoltre, di effettuare delle Live Streaming su Facebook, e di salvare al tempo stesso il video appena trasmesso sulla scheda SD. Insomma, è davvero difficile chiedere di meglio ad un prezzo di 250 euro circa.

GoPro HERO Session

GoPro, si sa, rappresenta una delle migliori produttrici di action cam al mondo, e lo dimostra anche il modello Hero Session, una videocamera capace di registrare a 1440p/30 fps e/o 1080p/60 fps. Questa particolare versione è la più piccola e leggera di sempre tra tutti i modelli di action cam sviluppati dal colosso californiano. Inoltre, Hero Session è super-resistente, e riesce a rimanere sott’acqua fino a 10 metri. Il suo prezzo di vendita? Circa 200 euro!

Yi 4K + Protezione WP

Per chi non lo sapesse, Yi è una società produttrice di action cam appartenente al gruppo Xiaomi. Il prodotto che vi consigliamo caldamente è la Yi 4K, una videocamera semiprofessionale che vanta un sensore Sony IMX377 da 12 MP, sette strati di lenti in vetro e la stabilizzazione elettronica dell’immagine. Entrando nelle specifiche tecniche, questo dispositivo riesce a girare video in 4K/30fps (60Mbps), in 1080p/120fps oppure in 720p/240fps. Per quanto riguarda le fotografie, essa scatta ad una risoluzione di 12MP. Insomma, si tratta sicuramente di un prodotto di alta qualità, venduto a circa 250 euro.

Insta360 ONE R

Con la sua certificazione IPX8, la Insta360 One R riesce a garantire la massima impermeabilità fino ad un massimo di cinque metri, in qualsiasi circostanza (piscina, mare, fiume e persino durante le giornate piovose). Questa action cam possiede un sensore capace di registrare video in diverse risoluzioni (4K, FHD e HD) e modalità (video standard, HDR, Timelapse e TimeShift). Il suo prezzo? Circa 510 euro, ma viene venduto insieme a una serie di accessori utili per riprendere scene mozzafiato attraverso diversi strumenti.

DBPOWER EX5000 + Accessori

Come ultimo prodotto di questa particolare guida, vi presentiamo DBPOWER EX5000. Si tratta di una action camera economica, ma dalle buone caratteristiche tecniche. Infatti, troviamo un sensore CMOS Panasonic da 14 MP migliorato con obiettivo grandangolo da 170 gradi. Questa camera riesce a registrare video in FullHD e, grazie alle due batterie contenute dentro la confezione, è possibile girare molti video. Sempre dentro la confezione troviamo anche una custodia impermeabile (fino a 30 metri), una clip per custodia impermeabile, una clip multifunzione, un supporto bici, un supporto camera, un supporto casco, tre cinture, una pezza, due adesivi 3M, un cavo USB, un manuale e due batterie. Tutto questo a 50 euro circa!

