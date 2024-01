Migliori volanti gaming (gennaio 2024)

Se vi piacciono i giochi di corse, vorrete sicuramente che le vostre prestazioni alla guida siano al top, battendo quanto più avversari possibili. In questo caso, il talento non basta per vincere le partite, ma serve l'aiuto di una periferica che vi consenta di guidare in maniera più precisa e che vi faccia percepire tutte le sensazioni dell'asfalto. I volanti da gaming sono la soluzione e in questo articolo riporteremo i migliori che potete acquistare oggi sul mercato, tenendo in considerazione sia modelli entry level che di fascia alta.

Nel nostro ultimo aggiornamento, abbiamo introdotto il Logitech G923 in sostituzione del precedente Logitech G29, poiché vanta significativi miglioramenti nel force feedback grazie alla tecnologia TRUEFORCE. Tuttavia, consigliamo ai potenziali acquirenti di non valutare l'acquisto di questo volante al suo prezzo pieno, perché i miglioramenti non sono sufficienti per giustificare la differenza di prezzo che c'è oggi tra il vecchio modello. Detto ciò, abbiamo anche completamente rivisto la sezione relativa agli approfondimenti, riscrivendo ogni dettaglio da zero per garantire che le informazioni siano ora focalizzate su argomenti più rilevanti per gli appassionati di volanti da gaming. Continueremo a implementare nuovi miglioramenti con i prossimi aggiornamenti, quindi assicuratevi di tenere sempre d'occhio questa guida all'acquisto per rimanere aggiornati sulle ultime novità.

Come detto, un buon volante da gaming è indispensabile per rendere più realistiche le sensazioni di guida, che si traducono poi in tempi sul giro più bassi, a prescindere se si gioca a un titolo arcade come Forza Horizon o a un simulatore come Assetto Corsa. Quello in questione è un settore molto tecnico e complesso, ma con l'avvento degli eSport e con volanti da gaming sempre più sofisticati, il simracing ha acquisito molto più interesse da parte del pubblico, da creare persino programmi televisivi dedicati per la visione in diretta delle gare più importanti.

Ogni volante da gaming viene abbinato a una pedaliera, che in alcuni casi può essere acquistata separatamente, ma in questo articolo ci occuperemo soltanto dei set completi, ossia quelli che vi permetteranno subito di provare nuove esperienze di guida. Come anticipato, daremo priorità non solo ai migliori in assoluto, ma rilasceremo consigli mirati a seconda della vostra esperienza nel settore. Un neofita, ad esempio, dovrà iniziare con un volante semplice da capire, onde evitare che si senta sopraffatto dalle molte funzioni e impostazioni avanzate che potrebbero risultare complesse da gestire, spingendolo magari a riutilizzare di nuovo il pad o la tastiera.

La maggior parte dei volanti da gaming può essere acquistata sui principali e-commerce, i cui link li trovate in calce a ogni prodotto consigliato, così come un estratto delle caratteristiche tecniche. Se volete approfondire ogni aspetto di un modello, vi invitiamo a dare un'occhiata alle rispettive pagine, in modo che possiate prendere una decisione informata sull'acquisto e portare il divertimento dei videogiochi racing a un livello successivo.

Come scegliere un volante da gaming

I volanti da gaming, come vedremo anche nei successivi paragrafi, sono delle periferiche molto complesse che riescono a migliorare l'esperienza di gioco, aumentandone il senso di immersione. In titoli come Gran Turismo o Assetto Corsa Competizione, ad esempio, le sensazioni restituite da un buon volante sono eccezionali. Dunque, complessità a parte, di pregi ce ne sono moltissimi, per cui seguiteci nei successivi paragrafi che vi spieghiamo alcune informazioni da tenere a mente.

Che tipologie di volanti gaming esistono?

Nonostante a prima vista possano sembrare simili nella tecnologia impiegata, i volanti da gioco si differenziano principalmente in due tipologie di tecnologie, ognuna posizionata in fasce di prezzo completamente differenti. La prima e più diffusa tecnologia si basa su metodologie relativamente semplici per replicare un force feedback che sia il più realistico possibile. Questi metodi, solitamente basati su sistemi a cinghia, sono preferiti per mantenere bassi i costi di produzione.

Tuttavia, questo compromesso sulla tecnologia si riflette sulla qualità complessiva del volante e sulle sensazioni di guida offerte. In particolare, situazioni come salire su cordoli o guidare su superfici sporche della pista possono risultare poco realistiche, con questi volanti che tendono a simulare tali scenari attraverso semplici vibrazioni emanate dai componenti interni della base del volante e trasferite alla corona, la parte che i giocatori impugnano durante la guida. Marchi come Thrustmaster e Fanatec hanno sviluppato modelli di fascia media in grado di mitigare alcuni dei difetti di questo sistema a cinghia, migliorando, ad esempio, eventuali zone morte al centro del volante, che erano una problematica comune in modelli Logitech del passato.

Le limitazioni di questa tecnologia vengono superate dai volanti dotati della tecnologia Direct Drive. Appartenenti alla fascia alta del mercato e non sempre di facile reperibilità, i volanti Direct Drive offrono una risposta immediata agli impulsi e una potenza in Newton-metro molto superiore. Ciò si traduce in un'esperienza di guida estremamente realistica, paragonabile a quella di una vera auto da corsa. Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità di questi volanti, è necessario utilizzare giochi di guida concepiti per la simulazione, come l'acclamato Assetto Corsa Competizione. Anche se possono essere utilizzati con titoli più arcade, i vantaggi della tecnologia Direct Drive non sempre emergono completamente a causa della natura meno realistica di tali giochi.

Ma come funzionano i volanti Direct Drive, come ad esempio il Thrustmaster T818? In sostanza, eliminano la necessità di trasmissioni complesse, offrendo una connessione diretta tra il motore del volante e l'asse di sterzata. Questo significa che la forza generata dal motore viene trasmessa direttamente alla corona del volante senza intermediazioni, garantendo una risposta più rapida e precisa agli input del conducente. Grazie a questa caratteristica, sono in grado di adattarsi dinamicamente alle condizioni di guida, fornendo un feedback più accurato in situazioni come curve, frenate o accelerazioni.

Con un volante da gaming miglioro i tempi sul giro?

Questa è una delle domande più comuni tra i neofiti del mondo dei videogiochi. La risposta è affermativa, poiché un volante offre una precisione superiore negli angoli di sterzata, così come nella gestione dell'acceleratore e del freno. Tuttavia, nelle prime fasi, l'esperienza di guida potrebbe risultare non ottimale. Ciò è principalmente dovuto al passaggio da un controller tradizionale, come un gamepad, che, sebbene consenta di giocare ai titoli di corse, non è ideale per un'esperienza di guida realistica.

Il miglioramento effettivo dei tempi sul giro dipenderà comunque anche dalle tue abilità personali. Non tutti sono abili nei giochi di corse, e anche se si investe in un volante di alta qualità, non è garantito che si noteranno miglioramenti significativi se ci sono alla base problemi di guida, come errori continui nelle traiettorie o collisioni costanti con le barriere. In questi casi, un volante da gaming può offrire solo un aiuto limitato, e il consiglio è di adottare un approccio diverso al gioco, cercando di identificare e correggere gli errori di guida.

La pedaliera è fondamentale?

La presenza di una pedaliera è essenziale quando si tratta di volanti da gaming. Nonostante alcuni modelli siano commercializzati senza di essa, la pedaliera contribuisce a migliorare l'esperienza di guida rispetto all'utilizzo di un pad. In alcuni casi, un volante potrebbe persino non funzionare senza la sua pedaliera dedicata, che non necessariamente deve essere dello stesso marchio. Alcuni modelli sono infatti progettati con la versatilità in mente, consentendo agli utenti di combinare una pedaliera di un brand diverso rispetto a quello del volante.

La maggior parte delle pedalate dispone di due pedali, uno per l'accelerazione e uno per il freno, riflettendo la configurazione comune delle vetture da corsa che utilizzano il cambio al volante senza la necessità di una pedaliera per la frizione. Tuttavia, l'inclusione di un pedale per la frizione può aumentare il realismo complessivo dell'esperienza di guida, soprattutto se si opta per un cambio separato.