Qual’è il trucco 100% legale per viaggiare sempre in business class in aereo

Viaggiare gratis in Business Class o First Class è un sogno per molti ma non tutti sanno che si può fare gratis, semplicemente sfruttando semplici strumenti a disposizione di tutti. E non serve essere milionari: basta una semplice carta American Express, che si può richiedere se si hanno redditi di almeno 30.000 euro all’anno.

Immagina di salire a bordo senza fare la coda. O ancora meglio, di sederti su una poltrona che si trasforma in letto, sorseggiando champagne e gustandoti i migliori piatti preparati dallo chef di bordo. Senza pagare nulla per questo tipo di servizio, più che di lusso. O al massimo poche centinaia di euro, come un classico volo economy. Si tratta di un'esperienza realizzabile e, non meno importante, seguendo un sistema perfettamente lecito e trasparente, che premia chi accumula punti fedeltà con la propria carta e li converte strategicamente in miglia aeree.

Come funziona il “sistema a punti” di AMEX?

Qualsiasi spesa fatta tramite la carta American Express — dal pranzo al ristorante al pagamento dell’abbonamento a Netflix — genera punti Membership Rewards.

Questi punti possono essere: spesi per piccoli sconti (errore classico che fanno in molti), in alternativa possono essere trasferiti ai programmi fedeltà delle principali compagnie aeree: Emirates, Qatar, Air France, Lufthansa, etc.

Ecco dove il gioco si fa interessante. Per esempio: ipotizziamo di usare 60.000 punti Membership Rewards per convertirli in miglia Emirates e ottenere un upgrade gratuito da Economy a Business sulla tratta Milano–Dubai. Il valore del biglietto? Circa 1.800 euro.

Costo effettivo? Zero. I punti infatti li avrai guadagnati con il bonus d’ingresso, presentando amici e spendo denaro per le tue normali spese, non un euro in più.

Perché il bello è che queste spese le avresti fatte comunque. Ma anziché rimanere con un pugno di mosche in mano, grazie al circuito Amex, hai accumulato i punti necessari per avere un biglietti in business class gratis (o quasi).

Il bonus nascosto: partire già in vantaggio con migliaia di punti. Ecco come!

American Express offre un bonus di benvenuto per chi attiva la carta con un codice affiliato come quello che ti presentiamo in questo articolo. In base al tipo di carta, si possono ottenere 20.000, 40.000 o addirittura 50.000 punti iniziali — un pacchetto di partenza che, se ben usato, porta subito al primo volo gratuito o a un upgrade intercontinentale.

Richiedi qui la CARTA ORO Amex (gratis il primo anno)

Oppure passa direttamente alla CARTA PLATINO e vivi l’esperienza completa

Perché i punti valgono di più se usati per volare?

Molti utenti inesperti spendono i loro punti Amex per oggetti tech, buoni regalo o sconti. Niente di più sbagliato! Convertendoli in miglia per voli o upgrade, il valore può arrivare a oltre 3-4 centesimi a punto.

Ecco una simulazione pratica, per farvi capire come funziona questo meccanismo:

Uso dei punti Valore per 50.000 punti Buoni Amazon ~200€ Sconto Apple ~180€ Upgrade Emirates o altra compagnie ~1.800€

Differenza: fino a 9 volte più valore.

Chi può viaggiare gratis (o quasi) in business class?

Per viaggiare in Business o First Class non serve avere uno stile di vita lussuoso. È sufficiente concentrare tutte le tue spese sulla carta Amex, anche le più quotidiane. Ecco un esempio pratico e schematico:

Spesa settimanale: 100€

Abbonamenti, bollette e affitto (quando possibile): 90€

Ristoranti e svago: 150€

Viaggi e trasporti: 100€

Spese mediche una tantum

Se hai un’azienda, con la carta versione business di Amex, puoi spesare tutte le spese aziendali sull’azienda. Acquisti Amazon, abbonamenti a software e servizi, Google e Facebook Ads.

Totale mensile: 460€ → ~460 punti

In un anno guadagni oltre 5.500 punti solo con spese normali. Aggiungi promo, inviti amici, bonus iniziale… e si arriva facilmente a 50.000 punti.

Come usare concretamente i punti Amex per volare (in 5 step)

Usare i punti Amex per viaggiare è molto più facile di quanto pensi. Ecco il processo passo-passo:

Accedi al portale Membership Rewards

Vai sul sito ufficiale di American Express e accedi alla sezione Membership Rewards.



Trasferisci i punti al programma miglia della compagnia aerea

Seleziona una delle compagnie partner (es. Emirates Skywards, Flying Blue, MilleMiglia Alitalia, British Airways Avios ecc.) e collega il tuo account fedeltà.

➤ Il trasferimento è gratuito e in genere avviene in 24–48 ore.



Cerca il volo desiderato direttamente dal sito della compagnia

Dopo aver ricevuto le miglia, accedi al sito della compagnia aerea (es. Emirates.com), entra con il tuo account fedeltà e cerca voli disponibili tramite punti o con possibilità di upgrade.



Prenota o fai upgrade

Se hai abbastanza miglia, puoi prenotare il volo interamente in business o economy; oppure puoi acquistare un volo in economy e successivamente fare upgrade con le miglia.



Conferma e vola!

Una volta completata la prenotazione, riceverai il biglietto come per qualsiasi altro volo. Solo che… questa volta, potresti dormire disteso sorseggiando champagne.

Lati negativi? Pochi, e risolvibili.

Ovviamente, come per tutto, ci sono dei piccoli nati legativi che per trasparenza vi comunichiamo e che - per professionalità - vi spieghiamo come risolvere. In primis, non tutti i negozi accettano Amex, ma si può aggirare il problema usando Apple Pay, Google Pay o PayPal e collegando la carta American Express nel wallet digitale. Ovviamente da sottolineare il costo annuo: la carta oro costa circa 200€/anno (ma è gratis il primo anno). La Platino costa di più, ma offre vantaggi ancora superiori, specialmente per chi viaggia spesso!

Ovviamente, serve disciplina e memoria: bisogna ricordarsi di usare la carta per ogni acquisto, e trasferire i punti al momento giusto. Non da meno è una carta di credito, quindi va usata con saggezza per non spendere più del necessario.

Insomma, volare gratis in Business Class o First Class è possibile, e non serve essere straricchi o privilegiati. Basta solo un po’ di pianificazione e, ovviamente delle entrate stabili minime di almeno 30.000 euro all’anno o più. Prenota la tua prossima vacanza e dimenticati una volta per tutte la scomodità della classe economy, e vivete l’esperienza di viaggiare in business class in maniera intelligente.

Qua sotto trovi i nostri link d’invito per avere la tua carta American Express, scegli quale carta desideri attivare e guadagna subito migliaia di punti di benvenuto.

E attenzione, stiamo promuovendo questo servizio perché lo usiamo da clienti, regolarmente da oltre dieci anni e lo riteniamo affidabile e sicuro.

Se hai un’azienda, scopri le versioni BUSINESS di queste 2 carte: