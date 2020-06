Macchine fotografiche istantanee | Le migliori di giugno 2020

Le macchine fotografiche istantanee rappresentano senza ombra di dubbio un bellissimo pezzo di storia. Il loro successo, tuttavia, è stato particolarmente altalenante per via dell’avvento delle macchine digitali, che hanno preso una buona fetta d’utenza a partire dagli anni ’90 fino al giorno d’oggi. Dopo un inizio davvero claudicante nel primo decennio degli anni 2000, queste macchine sono riuscite a farsi strada, grazie al lavoro di moltissimi produttori, come Polaroid, Kodak e Fujifilm.

Per fare giustizia a queste particolari macchine, abbiamo deciso di creare la guida all’acquisto in questione con una lista dei migliori prodotti in circolazione. La scelta è stata ardua, e abbiamo selezionato alcuni prodotti secondo alcuni parametri, vale a dire:

Qualità costruttiva: un aspetto assai fondamentale per qualsiasi tipologia di prodotto, poiché una buona struttura riesce a garantire una buona tenuta nel tempo, e soprattutto assicura un buon grip fotocamera alla mano.

Funzionalità: alcune macchine possiedono le più disparate funzionalità, come uno schermo LCD oppure la possibilità di cambiare la modalità di scatto.

Qualità di scatto: per questa tipologia di prodotti, bisogna possedere un innato talento per lo scatto. Tuttavia, una buona qualità di scatto permette di tirar fuori una buona fotografia in qualsiasi situazione, anche se la scatta una persona non particolarmente appassionata.

Prezzo di vendita: uno dei parametri più importanti, in assoluto, prima di compiere qualsiasi acquisto. Di conseguenza, inizieremo la guida con i prodotti più economici fino ad arrivare a quelli più costosi.

Come sempre, il nostro punto di riferimento resta Amazon Italia per due semplici motivi: la reperibilità dei prodotti e delle pellicole, e per la garanzia post-vendita. Naturalmente, tutti i prodotti sono stati testati e approvati dai redattori di Tom’s Hardware Italia. Senza indugiare ancora, vi presentiamo l’articolo delle migliori macchine fotografiche istantanee.

Nota del Redattore: il suddetto articolo è stato aggiornato al 03/06/2020. Sarà, ovviamente, aggiornato con nuovi prodotti e le novità legate a questo particolare segmento di mercato.

Le migliori macchine fotografiche istantanee

Fujifilm Instax Mini

La soluzione più economica sul mercato è certamente la Fujifilm Instax Mini 9, e rappresenta una delle macchine fotografiche istantanee ideale per neofiti, quindi dalla famiglia ai più piccoli che vogliono approcciare questo fantastico mondo. Si tratta di un’istantanea alimentata da due batterie stilo, e gode di un design particolarmente goliardico e da colori accesi. Certo, non è il massimo sotto il punto di vista della qualità costruttiva, ma riesce a scattare delle belle foto in molte situazioni quotidiane, grazie a quattro modalità di esposizione (Sunny, Cloudy, Indoor e Hi-key) selezionabili ruotando la ghiera. Inoltre, possiede un flash incorporato, che si attiva con i selfie per garantirne la qualità di scatto. Per quanto concerne le foto, esse hanno dimensioni davvero ridotte, vale a dire 54×86mm. Insomma, per poco più di 50 euro è davvero difficile trovare di meglio.

Kodak Mini Shot

Da Kodak arriva una macchina che riesce a mettere insieme l’analogico e il digitale. La macchina in questione è la Kodak Mini Shot, un prodotto di nuova generazione, che garantisce buone prestazioni, capacità digitali e molte altre funzionalità. Innanzitutto, possiede una lente capace di catturare 16,7 milioni di colori, ed è possibile applicare filtri e persino modificare le foto attraverso l’applicazione proprietaria di Kodak direttamente dal proprio smartphone Android e iOS, grazie alla connettività Bluetooth. Inoltre, questa istantanea possiede una stampante con tecnologia 4Pass, capace di stampare fotografie attraverso la sublimazione del colore con le cartucce all-in-one. Mini Shot, ad ogni modo, rappresenta un buon punto di partenza senza distaccarsi troppo dal mondo digitale.

Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic

Rispetto alla concorrenza, la macchina istantanea Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic mantiene lo stile inconfondibile delle vecchie glorie del passato. Questa macchina gode di funzionalità più professionali, come il controllo manuale dell’esposizione, una modalità a doppia esposizione e un’opzione che consente di disabilitare il flash. Essendo un’istantanea che guarda al passato, non possiede un vero e proprio display, ma un piccolo schermo monocromatico, che permette di vedere le impostazioni scelte per scattare la fotografia. Inoltre, tra le caratteristiche tecniche, troviamo una batteria integrata, ricaricabile con un cavo, e gode di un’autonomia stimata davvero lunga (secondo il manuale utente fino a dieci confezioni di pellicole). Il suo prezzo di vendita? Circa 100 euro!

Kodak Printomatic

Come abbiamo già potuto appurare nei paragrafi precedenti, Kodak riesce a produrre macchine fotografiche istantanee di nuova generazione caratterizzate anche dal cosiddetto “fascino del passato”. Un’altra istantanea dunque che consigliamo è la Kodak Printomatic. Si tratta di un prodotto caratterizzato da un sensore da 10 MP e un obiettivo grandangolare f/2. La qualità delle foto non è particolarmente eccelsa, ma si tratta pur sempre di una macchina di qualità, sia dal punto di vista costruttivo e sia di quello del parco di funzionalità di cui è dotata. All’interno della confezione, oltre alla Printomatic, sono presenti anche cinque foglietti adesivi con carta a inchiostro zero Kodak ZINK, un cavo di ricarica USB e un piccolo manuale d’istruzione.

Polaroid Originals 9008 One Step 2

Passiamo al mondo Polaroid, che probabilmente rappresenta il marchio più caratteristico di questo particolare segmento del mercato. Come primo prodotto consigliato vi presentiamo la Polaroid Originals 9008 One Step 2, una fotocamera caratterizzata da un design che prende spunto dalle vecchie Polaroid del passato e da una serie di funzionalità di nuova generazione. Innanzitutto, questa macchina è facile da usare grazie alla tecnologia “just point & shoot” e alla funzione di auto-scatto che semplifica appunto l’operazione di scatto in tutti i contesti quotidiani. Oltre a questo, la batteria da 1100 mAh riesce a garantire una buona autonomia con 60 giorni stimati. Il suo prezzo di vendita consigliato si aggira intorno i 130 euro, tuttavia è disponibile a poco meno di 100 euro su Amazon Italia!

Polaroid 9010 OneStep+

Un’altra istantanea che si presenta come il perfetto connubio tra vecchio e nuovo è certamente la Polaroid 9010 OneStep+. La OneStep+ include al suo interno tutte le tecnologie della OneStep 2, ma garantisce una serie di piccoli miglioramenti sulla qualità degli scatti e integra – come se non bastasse – la tecnologia Bluetooth, che permette dunque di avere il controllo remoto della fotocamera dal proprio smartphone per compiere scatti a distanza e altre piccole chicche. Inoltre, questa istantanea possiede una doppia esposizione, una modalità di pittura leggera, un trigger rumore e molto altro ancora. Inutile continuare a descrivere le sue caratteristiche tecniche perché si tratta di un’ottima fotocamera, che viene venduta a circa 120 euro!

Polaroid Snap Touch

Come ultimo prodotto di questa guida, vi presentiamo Polaroid Snap Touch, una macchina fotografica istantanea di nuova generazione che si presenta con uno schermo da 3,5 pollici, comodo per decidere le impostazioni di scatto e l’angolatura (soprattutto per i neofiti). Entrando nelle specifiche tecniche, questa fotocamera possiede una lente che riesce a catturare immagini con una risoluzione di ben 13 MP, e registra persino video in Full HD (1080p) e HD (720p). Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth, essa può connettersi a tutti gli smartphone Android e iOS per applicare filtri, emoticon e adesivi. Insomma, cosa chiedere di più? Il suo prezzo di vendita è di circa 170 euro!

