Migliori cuffie PS5 (dicembre 2023)

Giocare ai videogiochi è uno dei passatempi migliori che ci siano, ma per godersi appieno l'esperienza sono necessari una serie di accessori capaci di fare completamente la differenza. Tra i più importanti vi sono le cuffie, fondamentali non solo per sentire l'audio del gioco, ma anche per poter comunicare in chat durante le partite online; sono moltissime le cuffie compatibili con la console di casa Sony, motivo per il quale in questa guida abbiamo selezionato per voi le migliori cuffie per PS5 attualmente sul mercato.

Abbiamo recentemente aggiornato questa guida sostituendo alcuni articoli obsoleti. Ci siamo, inoltre, assicurati che tutti i link fossero ancora funzionanti e che rimandassero alle offerte più vantaggiose, così da garantirvi la miglior esperienza d'acquisto possibile.

Nei prossimi paragrafi, quindi, troverete diverse alternative, ad esempio alcune tra le cuffie più leggere sul mercato, o altre con qualità sonora da paura. Abbiamo cercato di includere anche delle scelte che possano far scendere i giocatori a dei compromessi tra qualità e prezzo, così da andare incontro a una maggiore fetta di utenza.

Insomma, tra questi prodotti trovano spazio scelte per tutte le tasche, che vanno da modelli sovvenzionati direttamente da Sony, a cuffie PS5 di terze parti di altissima qualità. Per darvi una mano a decidere quali sono le cuffie più adatte alle vostre esigenze per la console di nuova generazione di Sony abbiamo creato questa guida all’acquisto dedicata alle migliori cuffie PS5, mentre a questi altri indirizzi trovate le migliori cuffie wireless, i migliori auricolari per giocare e le migliori Smart TV 4K per giocare.

Come scegliere le migliori cuffie PS5?

Prima di gettarvi all'acquisto di una delle cuffie proposte in questa guida, è necessario sottolineare un paio di caratteristiche che possono essere presenti (o assenti) nei vari modelli che si trovano sul mercato.

Che cuffie servono per PS5?

La scelta più diffusa riguarda le cuffie provviste di cavo. Oltre a proporre una qualità audio senza possibili interferenze, le cuffie cablate hanno un grosso pregio ma anche un fastidioso difetto dalla loro. Grazie al cavo l'utente non ha bisogno di dover mettere sotto carica ogni tot ore le proprie cuffie, ma nel rovescio della medaglia il cavo (se troppo corto) potrebbe limitare lo spostamento relegando il possessore all'utilizzo dell'hardware in spazi meno liberi.

Le cuffie senza filo hanno dalla loro una libertà decisamente maggiore. Dal punto di vista del comfort, quindi, le cuffie wireless vincono a mani basse grazie alla mancanza dell'ingombro del filo, che con il passare del tempo rischia anche di usurarsi sempre di più.

Cuffie con microfono integrato

Parlando di cuffie adibite al gaming, avere anche un microfono integrato va a unire dure grandi necessità dei videogiocatori. Oltre a voler sentire bene, gli appassionati che amano giocare online sono sempre alla ricerca del miglior modo di comunicare con la propria squadra. Per questo avere un paio di cuffie che permettono anche l'utilizzo di un microfono è un qualcosa da valutare assolutamente se si è grandi fruitori di giochi online, o se amate partecipare ai party su PS5.

Quanto pesano delle cuffie per PS5?

Sembrerà banale, ma scegliere delle cuffie con il giusto peso è importantissimo, soprattutto se siete giocatori che passano lunghe sessioni di gioco sia su console che su PC. Per questo motivo è sempre consigliabile di fare molta attenzione al peso delle cuffie che state per acquistare, il quale, solitamente, si trova sulla confezione del prodotto.

Quanto costano delle cuffie per PS5?

Ovviamente un fattore da tenere in considerazione durante l'acquisto non solo delle cuffie, ma di qualsiasi accessorio per PS5, è il prezzo. In questa guida vi abbiamo proposto prodotti si fasce differenti in modo da fornirvi delle alternative valide per ogni budget; in linea generale, maggiore sarà la cifra che deciderete di investire, migliore sarà la qualità delle cuffie. Per esempio, un prezzo più alto comporta una qualità audio superiore, una migliore insonorizzazione dei rumori esterni e dei padiglioni più confortevoli e traspiranti. Oltre a questo, le cuffie wireless costano solitamente di più rispetto a quelle cablate, quindi se volete risparmiare vi consigliamo di puntare verso la seconda categoria.

Come si collegano le cuffie alla PS5?

Avete acquistato il vostro bellissimo paio di cuffie per PS5, e ora vi state domandando come collegarle alla console per iniziare a utilizzarle. Se si tratta di cuffie col cavo vi basterà collegare il jack al DualSense, mentre se sono Bluetooth la procedura è leggermente più lunga: andate sulle impostazioni > dispositivi > dispositivi Bluetooth, scegliete le cuffie e premete X.

Se le cuffie sono compatibili con la PS5 (come tutte quelle che vi abbiamo presentato in questa guida), allora si connetteranno immediatamente. Ora siete pronti per giocare e parlare con i vostri amici!