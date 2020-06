Che sia per necessità lavorative o per mero svago, un proiettore può rivelarsi uno strumento tanto utile quanto affascinante. La ragione sta tutta nella grandezza dell’immagine, grazie a cui non solo è possibile rivolgersi ad un’ampia platea, ma ci si può divertire nel ricreare l’esperienza di una sala cinematografica, dando un aspetto completamente diverso a quello che è “il solito” angolo casalingo dedicato alla TV.

Orientarsi sul mercato, tuttavia, è tutt’altro che semplice ed anzi le opzioni di acquisto sono così numerose da lasciare, sin troppo spesso, spaesati. Un dogma che vale per il mercato “regolare” dei comuni proiettori da interni normalmente ingombranti ed adatti a spazi molto ampi oppure a necessità professionali; e che diventa ancora più spinoso se si parla dei proiettori cosiddetti “portatili”, al cui ingresso si apre per l’acquirente un mondo vastissimo e – spesso – in contraddizione. Quali sono, infatti, le caratteristiche che definiscono un proiettore “portatile”? Il suo peso? La sua risoluzione? La presenza di una batteria interna?

Diciamo pure che non c’è certezza sul mercato ed ecco perché, per quel che ci riguarda, ci siamo semplicemente limitati ad una questione di dimensioni, intendendo con “portatile” qualunque proiettore che possa essere spostato agevolmente per motivi di intrattenimento o di lavoro, che sia per una serata in giardino o una proiezione serale in campeggio. Dunque, come intuirete, in questa lista vi proporremo quelli che sono i migliori proiettori da portare con sé, a prescindere che abbiano o non abbiano una batteria interna, ma tutti accomunati da un peso e da delle dimensioni che non vi obblighino a faticare per ogni spostamento. Ne abbiamo scelti 4, con a garanzia che molti altri se ne aggiungeranno nei prossimi mesi. Voi siete pronti a far scoppiare un po’ di pop corn? Questi sono i migliori proiettori portatili secondo il team di Tom’s!

I migliori proiettori portatili

Anker Nebula Mars II Pro | il migliore, senza compromessi

Compatto, performante ed estremamente semplice da usare, il mini proiettore Anker Nebula Mars II Pro è forse la miglior scelta attualmente proposta dal mercato dei proiettori portatili. Si tratta di uno dei pochi ad offrire un gran numero di tipologie di connessioni disponibili, nonché un sistema operativo Android che permette di utilizzare in modo integrato alcuni dei principali servizi di streaming, come Amazon Prime Video e Netflix. Comprensivo di messa a fuoco automatica, e di un efficiente sistema di keystoning, offre immagini pulite, nitide e perfettamente rettangolari e grazie all’app connessa permette un’interazione semplice e immediata, con impostazioni di facile accesso e messa a punto. Comprensivo di una batteria sufficiente per 3 ore di proiezione continua, Anker Nebula Mars II Pro è un caso più unico che raro nel mondo dei mini proiettori ed è forse l’unico prodotto sul mercato a poter davvero competere con l’esperienza dei più ingombranti proiettori tradizionali.

» Clicca qui per acquistare Anker Nebula Mars II Pro

Optoma DU400 | Eccellente, ma senza batteria interna

A metà strada tra un proiettore portatile ed uno tradizionale, l’Optoma DU400 è certamente un articolo ai vertici del suo mercato dove, per altro, teme la sfida con pochissimi suoi simili, tutti facilmente annichiliti da quelle che sono le performance di un proiettore a dir poco eccezionale! Munito di una lampada luminosa da ben 4000 ANSI lumen e di una risoluzione nativa WUXGA da 1920 x 1200 pixel, Optoma DU400 dispone di un gran numero di tipologie di ingressi (USB, HDMI, VGA, RS-232 e persino ethernet) ed è la scelta ideale per chi desidera un proiettore da spostare tra casa e lavoro e che funzioni a dovere sia in termini professionali (pensiamo ad esempio alle presentazioni tecniche, con grafici tabelle e numeri), che di mero intrattenimento. Buono il rapporto di contrasto (15000:1), manca di alcune delle funzioni che abbiamo tuttavia apprezzato con l’Anker Nebula Mars II Pro, due su tutte un sistema di keystoning e soprattutto una batteria interna. Pur vero che Optoma DU400 si configura, come detto, come una via di mezzo tra proiettori tradizionali e non e, pertanto, giustifica in parte l’assenza di un sistema di alimentazione autonomo. Non è economico, ma resta davvero consigliatissimo!

» Clicca qui per acquistare Optoma DU400

Artlii Pocket | Il più economico

Non sarà il proiettore che sceglieremmo per un meeting di lavoro o per un corso di formazione, ma l’Artlii Pocket non è progettato per questo. Con le sue dimensioni “simil-smartphone” e la sua risoluzione massima di 320 x 240 pixel, questo minuscolo proiettore è pensato, più che altro, per l’intrattenimento e per il divertimento dei bambini, che potranno portarlo con sé per visionare, in ogni dove, i propri film e cartoni animati preferiti. Munito di diverse tipologie di ingressi, tra cui USB, HDMI e persino di uno slot SD, questo proiettore può essere connesso persino a smartphone, tablet e console, a prescindere dal sistema operativo. Non è un proiettore che va premiato squisitamente per la qualità video, ma il suo essere alla portata di qualunque tasca (in tutti i sensi), o rende più che degno della nostra classifica di prodotti consigliati.

» Clicca qui per acquistare Artlii Pocket

Apeman NM4 | La miglior scelta da tenere in tasca

Con le sue dimensioni di appena 10 x 10 x 2 cm ed una risoluzione di 850 x 480 pixel, l’Apeman NM4 è una scelta ideale per chi desidera la portatilità senza dover rinunciare alla qualità video. Ovviamente, come spesso accade per questa tipologia di prodotti ultra-compatti, non potrete aspettarvi una risoluzione (e una grandezza dello schermo) degne di chissà quale sala cinematografica, ma considerate le sue dimensioni, questo piccolo proiettore si difende decisamente bene, garantendo circa 2 ore di proiezione continuata e delle immagini pulite e nitide. Certificato per circa 45.000 ore di proiezione, l’NM4 è compatibile con laptop, box TV, DVD, tablet, fotocamere e console e supporta video Full HD 1080P con contrasto 1000: 1.

» Clicca qui per acquistare Apeman NM4