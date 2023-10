Migliori VPN gratis (ottobre 2023)

È davvero vantaggioso puntare su una delle migliori VPN gratuite disponibili sul mercato? Molti si pongono questa domanda, in particolare quando si cerca di accedere a contenuti geograficamente limitati o quando si vuole assicurare una maggiore privacy e sicurezza durante la navigazione in rete. La risposta, tuttavia, non è bianco o nero.

Le VPN, o Virtual Private Networks, sono servizi che permettono di creare una connessione sicura tra il dispositivo dell'utente e il sito o servizio a cui si desidera accedere, mascherando la reale posizione geografica e proteggendo i dati trasmessi da possibili intrusioni. Nel contesto attuale, in cui la nostra vita digitale è sempre più esposta a minacce di vario tipo, l'utilizzo di una VPN può rappresentare una valida soluzione per tutelarsi.

Molti provider di VPN di alta qualità offrono opzioni gratuite ai loro utenti. Queste offerte gratuite, tuttavia, presentano spesso delle limitazioni. Alcune delle restrizioni più comuni riguardano la quantità di dati trasferibili in un dato periodo, il numero di dispositivi che possono essere collegati simultaneamente con un unico account e talvolta anche la velocità di connessione. Inoltre, alcuni servizi gratuiti potrebbero mostrare pubblicità o, in rari casi, condividere alcuni dati con terze parti.

Nell'immensa offerta di servizi VPN, scegliere quella giusta può sembrare una vera e propria giungla, in particolare per chi non ha una profonda conoscenza tecnica. È importante, quindi, informarsi adeguatamente prima di prendere una decisione, leggendo recensioni, confrontando le caratteristiche offerte e, soprattutto, comprendendo quali sono le proprie effettive necessità.

L'impiego delle VPN sta vivendo un periodo d'oro, e ci sono molteplici ragioni dietro questo trend. La crescente digitalizzazione delle attività lavorative, accelerata dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, ha portato molte aziende e singoli professionisti a doversi adattare a un modo di lavorare da remoto. Questa modalità, se da un lato offre maggiore flessibilità, dall'altro richiede sistemi sicuri e affidabili per connettersi e accedere a risorse e dati sensibili. Le VPN rappresentano una soluzione ottimale in questo contesto, garantendo protezione e privacy durante la navigazione.

Parallelamente, le politiche aziendali BYOD (Bring Your Own Device) stanno diventando sempre più popolari. Questa pratica, che consente ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi personali per connettersi alle infrastrutture aziendali, offre indubbi vantaggi in termini di flessibilità e costi. Tuttavia, comporta anche notevoli sfide in termini di sicurezza. In un mondo in cui i confini tra uso personale e professionale dei dispositivi si stanno assottigliando, garantire una separazione sicura tra i dati aziendali e quelli personali è cruciale. Ecco che le VPN entrano in gioco, offrendo un livello aggiuntivo di protezione.

Infatti, le VPN ti permettono di "cambiare" il vostro indirizzo IP, facendovi apparire come se la vostra connessione provenga direttamente dalla regione del contenuto a cui state cercando di accedere. Se siete interessati a comprendere meglio come funzionano le VPN, vi invitiamo a consultare le nostre guide alle migliori VPN a pagamento e l'articolo che spiega in dettaglio cos'è e come funziona una VPN.

Abbiamo creato questa classifica anche per aiutarvi a muovere i primi passi e a scegliere un servizio VPN gratis che possa soddisfare le vostre esigenze con il minor numero di compromessi possibile in termini di anonimato e privacy. Ma prima di proseguire con la lettura, se quanto detto finora vi ha fatto prendere in considerazione un servizio VPN a pagamento, vogliamo consigliarvi alcuni di quelli che riteniamo i migliori sul mercato attuale.

Vale la pena scegliere una VPN gratis?

L'uso delle Virtual Private Networks (VPN) è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, specialmente con l'aumento delle preoccupazioni relative alla privacy e alla sicurezza online. Le VPN permettono di navigare su Internet in modo anonimo e sicuro, offrendo un livello aggiuntivo di protezione. Tuttavia, la questione che spesso si pone è: vale la pena optare per una VPN gratuita?

Il fascino delle VPN gratuite risiede principalmente in tre aspetti fondamentali: la facilità d'uso, l'assenza di costi e la capacità di fornire un anonimato basico durante la navigazione in rete. In primo luogo, la facilità d'uso è un fattore che non va sottovalutato. Per l'utente medio che potrebbe non essere particolarmente esperto di tecnologia, la semplicità con cui una VPN gratuita può essere installata e utilizzata è indubbiamente un grande vantaggio. Spesso queste VPN sono plug-and-play, il che significa che non richiedono configurazioni complesse o un know-how tecnico specializzato. Basta un paio di clic e si è pronti per navigare in modo più sicuro.

In secondo luogo, il fatto che siano gratuite rappresenta un vantaggio enorme, specialmente per coloro che sono riluttanti a spendere denaro per un servizio che potrebbe essere utilizzato solo occasionalmente. L'assenza di costi rende la decisione di provarle molto meno impegnativa e offre una porta d'ingresso per capire se una protezione più avanzata potrebbe essere necessaria in futuro. Infine, anche se non offrono la robustezza di sicurezza tipica delle VPN a pagamento, le versioni gratuite forniscono comunque un certo livello di anonimato. Se l'obiettivo è principalmente evitare tracciamenti superficiali o accedere a siti web con restrizioni geografiche di base, una VPN gratuita può essere una soluzione sufficiente. Tuttavia, è fondamentale tenere a mente che "gratuito" spesso viene con dei compromessi, specialmente quando si tratta di sicurezza e privacy.

Mentre le VPN gratuite offrono una serie di vantaggi allettanti, è cruciale essere consapevoli dei loro svantaggi significativi, che spesso si manifestano come limitazioni sul traffico e sulla velocità, un'elevata presenza di pubblicità, una sicurezza e privacy compromesse, e un numero limitato di opzioni di server. Iniziando dalla questione delle limitazioni sul traffico e sulla velocità, è comune che le VPN gratuite abbiano un tetto massimo per la quantità di dati utilizzabili, spesso reso ancor più evidente da una riduzione delle prestazioni in termini di velocità di navigazione. Questo è particolarmente problematico per chi desidera utilizzare la VPN per lo streaming, il download di file di grandi dimensioni o altre attività che richiedono una connessione veloce e stabile.

Inoltre, il modello di business gratuito comporta spesso che queste VPN siano finanziate attraverso la pubblicità. Questo può tradursi in un gran numero di annunci invasivi che possono compromettere l'esperienza utente e distrarre dalla navigazione. Ancora più preoccupante è il fatto che alcune VPN gratuite potrebbero non offrire livelli robusti di sicurezza e potrebbero persino vendere i dati degli utenti a terze parti, mettendo a rischio la privacy e contraddicendo lo scopo fondamentale di utilizzare una VPN. Infine, la gamma limitata di opzioni di server disponibili rappresenta un ulteriore svantaggio, soprattutto se avete esigenze specifiche come bypassare censure o accedere a contenuti geograficamente ristretti. In sintesi, sebbene l'attrattiva di una soluzione gratuita possa essere forte, è fondamentale ponderare questi compromessi per determinare se tali servizi soddisfano effettivamente le vostre esigenze o se, al contrario, rappresentano più un rischio che un beneficio.

Se il vostro obiettivo è avere una protezione superficiale per un uso occasionale, una VPN gratuita potrebbe essere sufficiente. Tuttavia, se avete bisogno di un servizio più affidabile, veloce e sicuro, è consigliabile optare per una VPN a pagamento. Molte VPN a pagamento offrono periodi di prova gratuiti o garanzie di rimborso, il che vi offre la possibilità di testare il servizio prima di impegnarvi in un abbonamento.

Pesate anche vantaggi/svantaggi di un account gratuito: vale la pena rinunciare a determinate funzionalità, soprattutto se la tariffa mensile non supera il prezzo di un caffè + cappuccino al bar? Certo, c'è da aggiungere che alcuni dei migliori antivirus sul mercato offrono nei propri piani delle VPN, ma quasi sempre si tratta di versioni molto limitate (ad esempio con soli 200 MB di traffico al giorno) che, a seconda delle vostre esigenze, potrebbero non essere in grado di soddisfarvi pienamente. D'altro canto, se avete già a disposizione una suite di sicurezza di questo tipo, potreste voler provare l'eventuale servizio di virtual private network per capire se fa o meno al caso vostro.

Infine prestate molta attenzione al tipo di account che il provider di VPN di consente di creare: i più sicuri sono quelli che non vi richiedono l’inserimento di un indirizzo e-mail o, che nella forma a pagamento, accettano Bitcoin o altre criptovalute. Alcuni servizi si spingono pure a offrire due livelli distinti di “occultamento”, proteggendo ancora di più la vostra privacy. Sono considerazioni che potrebbero portarvi via un po’ di tempo e, possibilmente, richiedere un po’ di applicazione per capire meglio una certa terminologia tecnica e così via.