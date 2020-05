Migliori soundbar | maggio 2020

A volte si ha come l’impressione che l’audio della tv non sia sufficiente. Se si guarda un film o si gioca ai videogame, l’audio della tv, per quanto possa essere moderna o sofisticata, non sempre riesce ad essere sufficientemente “grintoso” ed occorre trovare uno strumento che amplifichi (in tutti i sensi) lo spettro acustico della nostra esperienza visiva. La miglior soluzione in termini di rapporto qualità/prezzo? A nostro giudizio è l’acquisto di una sound bar, ovvero una cassa amplificata, generalmente munita anche di woofer, che riesce – in uno spazio relativamente contenuto – ad offrire un’esperienza acustica avvolgente, e questo al netto di una diffusione del suono frontale e, dunque, molto dissimile dalla diffusione offerta dai vari sistemi multi-cassa.

Al netto di questo, e di una proposta ormai molto estesa, con prodotti adatti a tutte le fasce di prezzo, le soundbar faticano ancora ad imporsi all’attenzione del grande pubblico, rientrando di diritto in quella fascia di prodotti ad uso e consumo degli audiofili. Eppure, credeteci, non serve per forza spendere molto per una buona soundbar e, proprio per questo, abbiamo pensato di offrirvi questa pratica guida all’acquisto, comprendente prodotti appartenenti a tutte le fasce di prezzo, da quelli più economici da circa 80€ fino ai modelli top di categoria che arrivano a cifre più elevate, ma tutte quante hanno un solo scopo: quello di emozionare con la loro qualità e pulizia sonora.

Non mancano inoltre anche modelli più complessi, come quelli dotati di subwoofer, quelli con altri elementi che possono esser aggiunti in modo da diffondere l’esperienza sonora in altre stanze, oppure altri con addirittura un di impianto luminoso LED integrato. Qualsiasi che sia la vostra necessità, grazie alla nostra lista relativa alle migliori soundbar sul mercato, troverete la perfetta compagna per riprodurre le vostre passioni ed emozionarvi nel prossimo futuro.

Le migliori soundbar

La più economica: Panasonic HTB8EG

Se cercate una soluzione non troppo costosa, che possa mantenere la qualità audio realistica e alta come al cinema, il sistema home cinema Panasonic HTB8EG è la soluzione adatta a voi. Caratterizzata dall’elegante quanto ottimizzato design Delta Form, questa soundbar è in grado di esser collocata sotto alla TV senza ostacolare la visione, e la forma inclinata consente di montare il dispositivo a parete e cambiare la direzione dell’audio da 0° o 90°, mantenendo la diffusione del suono perfetta. Infine, vi segnaliamo che, oltre ad un ingresso digitale ottico, è presente un sistema bluetooth che vi consentirà di sentire la vostra musica preferita attraverso l’apposita App di streaming Panasonic.

» Clicca qui per acquistare Panasonic HTB8EG

Con subwoofer integrato: Creative Stage 2.1

Alla ricerca di un suono avvolgente che possa offrire alte prestazioni? Magari con un subwoofer che possa mantenere i bassi intensi e martellanti, senza però intaccare l’arredamento circostante? Creative Stage 2.1 è l’impianto audio perfetto alle vostre necessità, composto da una soundbar dalle dimensioni ridotte ma potente e con un subwoofer in grado di portare la potenza di picco a 160 W, questo sistema deve i suoi medi mozzafiato ed i bassi ricchi e potenti alla presenza di due driver medi appositamente progettati. La presenza di un telecomando con il quale comandare e personalizzare tutte le impostazioni audio, è la ciliegina sulla torta di questo impianto audio tanto conveniente e pratico, quanto elegante e potente.

» Clicca qui per acquistare Creative Stage 2.1

Stilosa e controllabile via app: Yamaha Yas-107

La Yas-107 è una soundbar sottile, elegante e semplice, alta appena 53 mm ed in grado di riempire la stanza con un suono dinamico, dettagliato e potente e grazie alla funzione Clear Voice. Un sistema che esalta i dialoghi e migliora la qualità audio generale in tutte le circostanze. Grazie alle alte prestazioni della connessione wireless potrete effettuare lo streaming della vostra musica preferita direttamente attraverso lo smartphone, oppure tramite presa ottica o HDMI. Yas-107, la perfetta combinazione tra suono fantastico e stile che mancava al vostro ambiente casalingo.

» Clicca qui per acquistare Yamaha Yas-107

La più venduta: Bose Solo 5

Il sistema Bose Solo 5 è il più venduto della sua categoria, ed il successo ottenuto nel pubblico va cercato nel fatto che offre una qualità del suono nettamente superiore per tutti i programmi TV, infatti grazie alla Modalità dialogo in modo da distinguere chiaramente ogni parola ed ogni dettaglio. Altro aspetto sicuramente apprezzato è il fatto che la Solo 5, oltre alla connessione via bluetooth, presenta 3 possibili collegamenti via cavo (ottico, coassiale o analogico) in modo da essere applicabile a sistemi di qualsiasi generazione e riprodurre sempre suoni nitidi e naturali. La presenza di un telecomando universale con cui diventa possibile controllare il sistema audio ed anche la maggior parte delle sorgenti video collegate alla TV, è sicuramente l’ultima feature di un ottimo prodotto di fascia media.

» Clicca qui per acquistare Bose Solo 5

Miglior rapporto qualità/prezzo: Soundcore Infini Pro

Questa soundbar sottile e potente è nata per offrire un’esperienza audio ottimale con il minimo ingombro, ad un prezzo abbordabile. La Infini Pro, infatti, è la prima soundbar che supporta la tecnologia Dolby Atmos, in grado di ti trasportare direttamente nel pieno dell’azione grazie all’incredibile audio da sala cinematografica sprigionato da due subwoofer integrati, driver per medie frequenze e tweeter a loro volta combinati a doppie porte reflex che creano un suono dalla chiarezza, profondità e dai dettagli sorprendenti. Nella confezione troverete tutto l’occorrente per utilizzare la soundbar Infini Pro sin da subito, infatti sono presenti cavo di alimentazione da 1,5 m, un telecomando per la gestione delle funzioni , 2 batterie AAA, il cavo HDMI 2.0 da 1,5 m e tutto l’occorrente per un eventuale fissaggio a muro.

Con Alexa integrata: Bose Soundbar 500 Con la Bose Soundbar 500 non solo avrete a disposizione un ottimo dispositivo di diffusione, ma anche un comodo e pratico assistente vocale, essendo una delle poche che integra naturalmente l’IA Alexa di Amazon. Basterà la pressione di un tasto per attivare Alexa e chiederle, ad esempio, di riprodurre musica, ascoltare notiziari, controllare il meteo e grazie ad una comoda barra luminosa sapremo sempre quando Alexa sta ascoltando, riflettendo o parlando. La soundbar è anche dotata di sistema di AdapitQ, utile a calibrare al meglio il volume rispetto all’ambiente circostante, nonché di personalizzazione delle impostazione sonore tramite l’App dedicata da scaricare. Decisamente l’acquisto da fare per gli amanti delle innovazioni nella domotica, alla ricerca di una soluzione che ottimizza gli spazi ed i dispositivi presenti in casa. » Clicca qui per acquistare Bose Soundbar 500

Compatta e potente: Sonos Beam

Anche se ci troviamo di fronte ad un sistema audio discretamente piccolo, 10cm x 65 cm x 6,8 cm, non dobbiamo farci trarre in inganno. La Sonos Beam nasconde dentro di sé ben quattro woofer a gamma completa che assicurano una riproduzione fedele delle frequenze vocali intermedie rendendo i bassi intensi e profondi mentre un tweeter è dedicato per emette dialoghi chiari e definiti. Per quanto riguarda i controllo di questa soundbar, abbiamo il telecomando e l’app dedicata per impostare tutte le nostre preferenze di suono, oltre alla gradita presenza di Google Assistant e ad Amazon Alexa integrati.

» Clicca qui per acquistare Sonos Beam