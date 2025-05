Il Narwal Freo Z10 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti efficiente e quasi totalmente autonomo, in grado di gestire in totale autonomia la pulizia della casa e ridurre al minimo gli interventi di manutenzione necessari per farlo funzionare sempre al meglio, grazie a una base ricca di funzionalità. Le differenze con il modello Ultra ci sono, ma il divario di prezzo è tale da rendere questo Freo Z10 consigliabile a chiunque voglia un dispositivo che pulisca bene, senza costare una fortuna.

Il Narwal Freo Z10 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che cerca di offrire il giusto bilanciamento tra prestazioni e prezzo. Si tratta di una versione “ridotta” del Freo Z10 Ultra che abbiamo già recensito a questo indirizzo: Narwal Freo Z10 Ultra, IA per la pulizia | Test & Recensione.

Unisce tecnologie avanzate, una base multifunzione completa e funzioni intelligenti che promettono settimane di pulizia senza interventi manuali. Vediamo come è andata la nostra prova.

Recensione in 1 minuto

Il Narwal Freo Z10 è un robot che aspira e lava i pavimenti con un livello di automazione tra i più alti della categoria. Il suo punto di forza è la base multifunzione: lava e asciuga i mop con aria calda, svuota automaticamente il contenitore della polvere in un sacchetto da 2,5 litri, e gestisce due serbatoi da 4 litri per acqua pulita e sporca. Grazie a questo sistema, può funzionare fino a 7 settimane senza interventi manuali.

Il robot usa una spazzola centrale in gomma, due spazzole laterali e due mop rotanti che si sollevano sui tappeti. La navigazione è affidata a un sistema LiDAR preciso, con rilevamento automatico delle superfici e mappatura multi-piano. L’app dedicata è completa, permette di gestire le stanze, programmare cicli, impostare zone vietate e controllare l’usura dei componenti.

È ideale per chi vuole una casa sempre pulita senza doverci pensare: famiglie, persone impegnate, proprietari di animali e chi cerca un prodotto top di gamma con manutenzione quasi azzerata. Ma il vero punto di forza è il suo prezzo, perché a 799 euro, ben 500 euro in meno rispetto al modello Ultra, è in grado di fornire un’esperienza ugualmente di alto livello.

Narwal Freo Z10 vs Freo Z10 Ultra

Il Narwal Freo Z10 è già di per sé un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto completo, ma rispetto al modello Z10 Ultra presenta alcune differenze significative che lo rendono meno sofisticato sul fronte dell’intelligenza artificiale, della gestione automatizzata e delle capacità di riconoscimento ambientale.

La differenza più evidente è l’assenza delle telecamere RGB e del sistema di visione avanzato che caratterizza lo Z10 Ultra. Mentre quest’ultimo utilizza una combinazione di doppie fotocamere RGB e sensori AI per riconoscere fino a 200 oggetti diversi con una precisione fino a 5 mm, il Freo Z10 si affida esclusivamente al sistema di navigazione LiDAR e ai sensori a ultrasuoni. Questo significa che, pur offrendo una navigazione precisa, il modello base non ha la capacità di distinguere con intelligenza oggetti come cavi, scarpe o giocattoli, e quindi potrebbe non evitarli in modo altrettanto efficace.

Un'altra mancanza del Freo Z10 riguarda l’intelligenza adattiva nella pulizia. Lo Z10 Ultra integra la piattaforma NarMind con architettura a doppio chip, che consente al robot di adattare in tempo reale la strategia di pulizia in base al tipo di pavimento e al livello di sporco rilevato. Lo Z10 standard, invece, non è in grado di modulare in modo così dinamico l’intervento, anche se continua a garantire buone prestazioni generali.

Anche se entrambi i modelli dispongono di una base multifunzione in grado di lavare e asciugare i mop, solo lo Z10 Ultra ha la funzione di disinfezione automatica del sacchetto della polvere, una caratteristica pensata per migliorare ulteriormente l’igiene e ridurre i cattivi odori nel tempo.

Com’è fatto

La struttura del robot segue un design rotondo, tipico dei robot aspirapolvere, con una torretta LiDAR montata centralmente nella parte superiore, utilizzata per la navigazione e la mappatura della casa. Rimuovendo lo sportello superiore si accede al serbatoio di raccolta della polvere, dalla capienza superiore alla media, che permette di pulire ambienti ampi senza la necessità di tornare alla base di svuotamento.

Assieme al LiDAR ci sono altri sensori di prossimità e anticollisione, nonché il classico bumper anteriore. Girando il robot sotto sopra si nota la spazzola centrale, in gomma con una fila di setole nel mezzo, utile per ridurre l’accumulo di capelli e peli, e due spazzole laterali per migliorare la raccolta di polvere lungo i bordi delle stanze. Per il lavaggio, il robot monta due mop dalla forma “triangolare smussata” che ruotano durante il funzionamento; quello destro si estende per raggiungere i bordi della stanza.

La base di ricarica e manutenzione include numerose funzioni automatizzate. Lava i mop con acqua e li asciuga con aria calda fino a 75 °C, svuota automaticamente il contenitore della polvere all’interno di un sacchetto da 2,5 litri e gestisce due serbatoi d’acqua da 4 litri ciascuno: uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca. No manca il dispenser per il detersivo che viene aggiunto all’acqua.

Il robot è dotato di ruote capaci di superare ostacoli come soglie e tappeti a pelo corto, ed è progettato per adattarsi a varie superfici. È inoltre compatibile con comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant. L'interazione vocale permette di avviare o fermare la pulizia, ma tutte le impostazioni più avanzate si gestiscono tramite l’app.

Una funzione aggiuntiva è la capacità del robot di rilevare in automatico il tipo di pavimento su cui si muove e regolare di conseguenza parametri come la potenza di aspirazione o la pressione dei mop. È in grado di mappare in modo preciso l’intero ambiente domestico e di riconoscere la disposizione delle stanze, permettendo una pulizia organizzata e personalizzabile. La mappa creata viene gestita tramite l’app Narwal, disponibile per smartphone, dove l’utente può impostare zone specifiche da pulire o da evitare, pianificare cicli di pulizia, gestire la potenza o l’umidità, e vedere lo stato di usura dei componenti. L’app supporta anche la mappatura multi-piano.

Esperienza d’uso

Fin dai primi utilizzi il sistema di mappatura guidato dal LiDAR si dimostra estremamente preciso nel rilevare le stanze, i confini e gli ostacoli. La creazione della mappa iniziale avviene in modo rapido ed efficace: il robot è in grado di distinguere tra pavimenti duri e tappeti e di memorizzare la disposizione degli ambienti per ottimizzare i successivi cicli di pulizia. La navigazione è fluida, ordinata e raramente caotica, anche in ambienti complessi, grazie alla combinazione di laser e sensori a ultrasuoni che evitano urti e cadute. Solo in condizioni di ostacoli molto sottili, come ad esempio il bordo di una porta di cristallo, i sensori non sono in grado di individuarla e sarà il bumper a dire al robot di fermarsi.

Durante la fase d’aspirazione il Freo Z10 si comporta in maniera efficiente. La spazzola centrale in gomma lavora bene anche su superfici dure e tappeti a pelo corto, senza accumulare grovigli, e le due spazzole laterali aiutano a convogliare lo sporco verso il centro. La pulizia è accurata lungo i bordi e negli angoli, anche se – come succede per molti robot di forma rotonda – può avere una copertura leggermente meno profonda negli angoli acuti.

Il vero punto di forza emerge nella modalità lavapavimenti. I due mop rotanti applicano una pressione costante e ruotano ad alta velocità, offrendo una pulizia ben superiore rispetto a robot che trascinano semplicemente un panno umido. Nella pratica, questo si traduce in un’effettiva rimozione di macchie leggere e sporco secco, anche in presenza di superfici difficili come piastrelle o parquet con venature. Il robot è in grado di regolare il livello di umidità e pressione in base al tipo di pavimento, migliorando ulteriormente i risultati. Quando incontra un tappeto, solleva automaticamente i mop per evitare di bagnarlo, dimostrando intelligenza nel passaggio da una modalità all’altra.

Durante i cicli di pulizia più lunghi, una funzione molto apprezzata è il ritorno automatico alla base per il lavaggio dei mop. Questo consente al robot di continuare a pulire con panni sempre puliti, evitando di spargere lo sporco nei locali successivi. Il lavaggio avviene nella base, con asciugatura ad aria calda, e il processo è silenzioso e ben gestito. Il robot poi riparte da dove aveva interrotto, mantenendo una logica di lavoro coerente e priva di ripetizioni inutili.

L’autonomia del robot è elevata, dopo la pulizia di un appartamento di circa 120 metri quadri è tornato alla base con poco meno del 50% della batteria; in ogni caso se la carica è insufficiente, il robot torna autonomamente alla base, si ricarica e riprende il lavoro.

Infine, la gestione tramite app risulta intuitiva. Le mappe sono facilmente modificabili, le stanze possono essere nominate, e si possono creare zone vietate, regolare la forza di pulizia o selezionare specifici ambienti. Le notifiche avvisano lo stato del robot e dei materiali di consumo, mantenendo l’utente sempre aggiornato.

L’integrazione con Alexa e Google Assistant aggiunge una comodità in più per chi desidera avviare la pulizia con un comando vocale.

Quindi la qualità di aspirazione è buona, la funzione lavapavimenti è nettamente sopra la media del mercato, e la navigazione intelligente rende ogni sessione di pulizia efficace.

Manutenzione

Uno degli aspetti più rilevanti del Narwal Freo Z10 è il livello di automazione che offre anche nella manutenzione ordinaria, in gran parte gestita dalla sua base multifunzione. Oltre a ricaricare il robot, è progettata per occuparsi in autonomia della pulizia dei mop, dello svuotamento del contenitore della polvere, del rifornimento dell’acqua pulita e dello smaltimento di quella sporca, rendendo l’esperienza quotidiana pressoché priva di interventi manuali.

La base integra due serbatoi distinti da 4 litri ciascuno: uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua di risciacquo sporca. Quando il robot torna alla base dopo aver lavato i pavimenti, la stazione attiva un ciclo di lavaggio dei mop, rimuovendo lo sporco accumulato con acqua corrente. Una volta terminato il lavaggio, i mop vengono asciugati automaticamente con un flusso di aria calda a circa 40°C. Questo processo evita la formazione di muffe, cattivi odori e l’umidità stagnante, migliorando sia l’igiene sia la durata nel tempo dei materiali.

In parallelo, la base si occupa anche dello svuotamento automatico del contenitore della polvere. Lo sporco raccolto durante l’aspirazione viene trasferito in un sacchetto da 2,5 litri situato all’interno della base stessa che dovrete cambiare ogni 3-6 mesi, in base alla dimensione della casa e alla quantità di sporcizia presente.

Dal punto di vista dell’intervento umano, la manutenzione richiesta è minima: bisogna semplicemente controllare periodicamente il livello dei serbatoi dell’acqua, sostituire il sacchetto della polvere una volta pieno e verificare lo stato delle spazzole e dei mop tramite l’app, che segnala quando è necessario intervenire. Non è necessario smontare manualmente i mop o svuotare ogni giorno i serbatoi interni del robot.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?

Il Narwal Freo Z10 si presenta come un’ottimo soluzione per chi cerca un robot senza funzioni troppo avanzate (cioè funzioni IA), che faccia bene il suo lavoro al prezzo giusto.

Tra i vantaggi principali spicca senza dubbio la base multifunzione, in grado di lavare e asciugare i mop, svuotare la polvere, gestire l’acqua pulita e quella sporca, e mantenere il robot sempre pronto all’uso. Anche la navigazione LiDAR si comporta molto bene, permettendo al robot di muoversi con precisione e ordine in qualsiasi ambiente. La qualità di aspirazione è adeguata, la pulizia dei pavimenti è ottima.

Il cliente ideale per questo robot è una famiglia che vive in una casa di medie o grandi dimensioni, preferibilmente con più stanze e diversi tipi di pavimentazione. È adatto anche a chi ha animali domestici, grazie alla spazzola centrale in gomma che riduce l’intasamento da peli.