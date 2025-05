Se da tempo valutate l’idea di cambiare televisore, questa è l’occasione che stavate aspettando. Mediaworld propone un’offerta davvero vantaggiosa sulla LG OLED evo C4 da 55 pollici, un modello tra i più apprezzati del momento per prestazioni e qualità visiva. Il prezzo finale è di soli 824€, una cifra che normalmente sarebbe impensabile per una TV OLED di questo livello. Si tratta quindi di una promozione pensata per chi desidera fare un salto di qualità nell’intrattenimento domestico, senza però affrontare una spesa eccessiva.

Vedi offerta

LG OLED evo C4, chi dovrebbe acquistarla?

A rendere possibile questo prezzo eccezionale è un sconto extra di 145,50€, che non è destinato a tutti indiscriminatamente, ma esclusivamente ai titolari della carta MW CLUB e a chi effettuerà l’acquisto tramite l’app ufficiale di Mediaworld. Un vantaggio significativo, pensato per premiare la fedeltà dei clienti e per incentivare l’uso dell’app mobile, che permette di concludere l’operazione in modo semplice, rapido e sicuro. Bastano pochi passaggi sullo smartphone per assicurarsi una delle migliori TV oggi sul mercato a un prezzo irripetibile.

La LG OLED evo C4 si distingue per una qualità d’immagine superiore, con neri profondissimi, contrasti impeccabili e colori realistici, grazie alla tecnologia OLED evo che migliora le performance rispetto ai modelli precedenti. È perfetta non solo per godersi film e serie TV con una resa cinematografica, ma anche per il gaming, grazie al supporto per 4K a 120Hz, HDMI 2.1, VRR e bassa latenza. Il tutto accompagnato da un design elegante e sottile, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico moderno.

In conclusione, se state pensando di aggiornare il vostro salotto con un televisore di fascia alta, non c’è momento migliore. L’offerta di Mediaworld unisce convenienza e qualità come poche altre: vi basta avere la carta MW CLUB e completare l’acquisto tramite l’app per portarvi a casa la LG OLED evo C4 a un prezzo davvero sorprendente. Un’occasione così, per una TV di questo calibro, difficilmente si ripresenterà a breve.