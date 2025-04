Narwal Freo Z10 Ultra, IA per la pulizia | Test & Recensione

Il Narwal Freo Z10 Ultra rappresenta uno dei robot aspirapolvere più avanzati disponibili sul mercato italiano. Con la sua tecnologia AI all'avanguardia, offre prestazioni di pulizia eccellenti sia in aspirazione che in lavaggio, grazie ai suoi mop triangolari pressurizzati. La stazione base 9-in-1 riduce drasticamente la necessità di manutenzione manuale, rendendo il dispositivo ideale per professionisti impegnati e famiglie. Nonostante l'elevato consumo d'acqua e il prezzo premium, si rivela un investimento valido per chi cerca un sistema di pulizia domestica completamente automatizzato, particolarmente efficace su pavimenti duri e tappeti a pelo corto.

Il Narwal Freo Z10 Ultra si aggiunge alla schiera dei robot aspirapolvere di fascia premium, migliorando alcune caratteristiche già viste in alcuni modelli precedenti, come il Narwal Freo X Plus, Narwal Freo X Ultra o il Narwal Freo Z Ultra. Con una potenza di aspirazione che raggiunge i 18.000 Pa, una stazione base multifunzione 9-in-1 e un sistema di navigazione basato su doppia telecamera e algoritmi AI avanzati, il Freo Z10 Ultra è certamente un prodotto per chi cerca la massima automazione.

Il Narwal Freo Z10 Ultra è uno di quei robot aspirapolvere che fanno davvero tutto da soli, pensato per chi vuole dimenticarsi completamente della pulizia dei pavimenti. Parliamo di un modello di fascia alta, dotato di una potenza di aspirazione impressionante (fino a 18.000 Pa), di un sistema di navigazione avanzato basato su intelligenza artificiale e doppia fotocamera, e soprattutto di una stazione base 9-in-1 che si occupa in autonomia del lavaggio, dell’asciugatura dei mop e dello svuotamento del contenitore della polvere.

La qualità costruttiva è elevata, il design è elegante e discreto, e sotto la scocca c’è un cuore tecnologico potentissimo: grazie a un doppio chip AI e a sensori avanzati, il robot riconosce oggetti, mobili e ostacoli, adattando il percorso di pulizia in tempo reale. Non si limita a evitare gli oggetti: capisce cosa sono e si comporta di conseguenza, per esempio girando al largo da un vaso delicato o stringendo attorno a una gamba del tavolo.

Il sistema di aspirazione lavora insieme a spazzole progettate per evitare grovigli di capelli, mentre i due mop triangolari esercitano una pressione costante sul pavimento e arrivano anche negli angoli più difficili. La stazione base riscalda l’acqua fino a 75°C per lavare e igienizzare i panni, poi li asciuga con aria calda, così non c’è rischio di muffe o cattivi odori.

L’esperienza d’uso è molto fluida: l’app mobile è intuitiva, permette di mappare l’ambiente, creare zone vietate e personalizzare ogni dettaglio della pulizia. L’autonomia raggiunge i 180 minuti in modalità eco, sufficiente per pulire anche appartamenti grandi in una sola sessione. Quando la batteria si scarica, torna alla base, si ricarica e riparte da dove aveva interrotto.

I pochi nei? Il robot consuma parecchia acqua, quindi bisogna rabboccare e svuotare i serbatoi un paio di volte a settimana, e manca una connessione diretta all’impianto idrico. Il prezzo è alto (circa 1.299 euro su Amazon, a volte scontato), ma giustificato se si considera tutto quello che fa da solo.

Il Narwal Freo Z10 Ultra è tra i migliori robot aspirapolvere sul mercato: se cercate una soluzione completa, intelligente e davvero automatizzata, è un investimento da considerare seriamente.

Come è fatto

Il Narwal Freo Z10 Ultra non rompe i classici canoni di design a cui siamo stati abituati: la forma è quella classica, tonda, elegante e minimalista. Le dimensioni del robot sono di 355 x 350 x 109,6 mm, mentre la stazione base misura 430,8 x 462 x 388,3 mm. Quest'ultima è più compatta rispetto a molti concorrenti pur mantenendo un'ottima capacità dei serbatoi, mentre l'altezza del robot è simile a quella di molti altri modello, e non "sottile" come altri prodotti sul mercato.

Il cuore del Freo Z10 Ultra è rappresentato dal sistema di elaborazione a doppio chip AI, dotato di una potenza di calcolo di 4 TOPS (Tera Operations Per Second, ovvero quattro trilioni di operazioni al secondo), che gestisce l'elaborazione delle immagini provenienti dalle due telecamere frontali 1080P. Questa configurazione hardware consente il funzionamento del sistema NarMind Pro, che integra algoritmi di riconoscimento visivo e intelligenza artificiale per identificare e classificare gli ostacoli in tempo reale. La navigazione è ulteriormente supportata da un sistema LiDAR che crea mappe tridimensionali dell'ambiente, insieme a giroscopio e accelerometro per il rilevamento preciso della posizione e dell'orientamento.

Il sistema di aspirazione è basato su una spazzola centrale conica flottante in grado di adattarsi alle irregolarità del pavimento. Questa spazzola è progettata per generare un mini vortice che convoglia lo sporco verso la bocchetta di aspirazione centrale, riducendo significativamente (fino al 99,56% secondo i dati forniti dall'azienda) la formazione di grovigli causati da capelli e peli. Complementari alla spazzola centrale sono le due spazzole laterali a forma di V bidirezionali, che ruotano con un'angolazione di 120° per spingere efficacemente lo sporco dai bordi e dagli angoli verso il centro dell'unità.

Il sistema di lavaggio rappresenta una delle caratteristiche più innovative di questo robot. I due mop triangolari, denominati EdgeReach, sono realizzati in microfibra ad alta densità e montati su un meccanismo motorizzato che applica una pressione costante di 800 grammi sulla superficie da pulire. La particolare forma triangolare consente di raggiungere efficacemente gli angoli, arrivando fino ai bordi. I mop ruotano a 180 giri al minuto durante la pulizia per rimuovere anche le macchie più ostinate.

La stazione base 9-in-1 incorpora tre serbatoi principali: un serbatoio per l'acqua pulita da 4,5 litri dotato di sistema di riscaldamento variabile tra 45°C e 75°C; un serbatoio per l'acqua sporca da 4 litri con filtro antibatterico integrato; e un sacchetto raccogli polvere da 2,5 litri con tecnologia di compressione automatica che aumenta l'autonomia fino a 120 giorni. Il sistema di lavaggio dei mop utilizza acqua calda che viene riscaldata fino a 75°C per eliminare batteri e cattivi odori, mentre l'asciugatura avviene mediante un flusso d'aria calda che previene la formazione di muffe e cattivi odori.

L'alimentazione del robot è affidata a una batteria agli ioni di litio da 6.400 mAh (14,4V), che garantisce un'autonomia operativa fino a 180 minuti in modalità eco o circa 120 minuti con impostazioni di pulizia standard. Il sistema di ricarica rapida consente di ricaricare completamente la batteria in circa 4 ore. La capacità di ripresa della pulizia dal punto di interruzione (funzione di ricarica e ripresa) permette al robot di completare efficacemente la pulizia di ambienti più grandi rispetto alla sua autonomia nominale.

Esperienza d'uso

La prima configurazione risulta particolarmente semplice grazie all'applicazione per smartphone intuitiva che guida l'utente nel processo di connessione Wi-Fi, mappatura iniziale dell'ambiente e personalizzazione delle preferenze di pulizia. La scansione LiDAR iniziale crea una mappa bidimensionale accurata, che viene successivamente arricchita con informazioni tridimensionali grazie alle telecamere durante le successive sessioni di pulizia.

La potenza massima di 18.000 Pa si traduce in un'efficacia di raccolta dello sporco impressionante, particolarmente evidente su pavimenti duri dove il sistema AI DirtSense rileva automaticamente la concentrazione di particelle fino a 5 mm di diametro, adattando la potenza di aspirazione tra 8.000 e 18.000 Pa in base alla necessità. Durante i test pratici, su superfici con sporco secco come briciole, polvere e granelli di sabbia, il robot ha dimostrato un'efficienza di raccolta massima con un singolo passaggio. Sui tappeti a pelo corto e medio, l'aumento automatico della potenza di aspirazione permette una pulizia soddisfacente, sebbene leggermente meno efficace rispetto alle superfici dure. I tappeti a pelo lungo rappresentano invece una sfida maggiore, come per la maggior parte dei robot della categoria.

Il sistema di spazzole laterali a V e la spazzola centrale conica collaborano efficacemente nella raccolta dello sporco, anche se occasionalmente la rotazione della spazzola centrale può temporaneamente disperdere particelle più grandi prima di aspirarle completamente, richiedendo talvolta un secondo passaggio nelle aree più sporche. La tecnologia anti-groviglio funziona sorprendentemente bene: dopo settimane di utilizzo in una casa con persone e animali dal pelo lungo, la spazzola centrale si mantiene praticamente libera da grovigli.

Per quanto riguarda il lavaggio del pavimento, i due mop triangolari, che esercitano una pressione di 800 grammi e ruotano a 180 RPM, sono particolarmente efficaci nella rimozione di macchie secche e fresche. Il sistema Adaptive DeepClean identifica automaticamente il tipo di sporco e regola l'umidità dei panni, aumentando l'erogazione d'acqua nelle aree più sporche e riducendola nelle zone già pulite. Per macchie particolarmente ostinate, come caffè o succo di frutta secco, il robot esegue automaticamente fino a sei passaggi consecutivi, combinando una maggiore quantità d'acqua e una pressione costante. La capacità di sollevare i panni di 15 mm durante l'attraversamento di tappeti o quando ritorna alla base evita aloni o di bagnare i tessuti.

Un aspetto da considerare è l'elevato consumo d'acqua: in un appartamento di circa 80 m², è necessario riempire il serbatoio dell'acqua pulita e svuotare quello dell'acqua sporca circa due volte a settimana con un utilizzo quotidiano. Questo rappresenta una frequenza di manutenzione superiore rispetto ad altri modelli concorrenti, sebbene giustificata dalla maggiore efficacia di lavaggio.

In termini di spostamento nella casa, il doppio sistema di telecamere, abbinato agli algoritmi NarMind Pro, consente al robot di identificare e classificare oltre 200 tipologie di oggetti comuni nelle abitazioni, dai cavi elettrici alle scarpe ai giocattoli. Questa capacità di riconoscimento contestuale si traduce in strategie di movimento intelligenti: il robot non solo aggira gli ostacoli, ma modifica il comportamento in base alla natura dell'oggetto rilevato. Ad esempio, mantiene una distanza di sicurezza maggiore da oggetti fragili come vasi, mentre si avvicina di più a ostacoli stabili come gambe di tavoli e sedie.

La precisione della mappatura consente di definire zone vietate, barriere virtuali e aree di pulizia prioritaria con estrema accuratezza. La funzione di pulizia perimetrale è particolarmente efficace grazie ai mop triangolari, che riescono effettivamente a pulire fino ai bordi delle pareti e negli angoli, tradizionalmente punti critici per i robot circolari. L'algoritmo di pianificazione del percorso ottimizza le traiettorie per minimizzare sovrapposizioni e aree non coperte, risultando in una pulizia metodica e completa.

La rumorosità operativa risulta contenuta rispetto alla potenza espressa: in modalità di aspirazione standard si registrano circa 50 decibel, che salgono a circa 55 dB durante l'aspirazione alla massima potenza. Durante il lavaggio, il livello sonoro si mantiene intorno ai 50-52 dB, rendendo possibile la conversazione normale o l'ascolto della televisione mentre il robot è in funzione. La stazione base genera un rumore più significativo durante le fasi di svuotamento del contenitore polveri (circa 65-70 dB), ma questa operazione dura tipicamente meno di 30 secondi ed è programmabile in orari specifici.

L'autonomia della batteria si attesta intorno ai 180 minuti in modalità eco, sufficiente per coprire abitazioni fino a 200 m2 in un'unica sessione. Con impostazioni di pulizia più intensive, l'autonomia scende a circa 120 minuti, comunque adeguata per appartamenti di medie dimensioni. La funzione di ricarica e ripresa funziona fluidamente: quando la batteria scende sotto il 15%, il robot torna autonomamente alla base, si ricarica fino all'80% (in circa 90 minuti) e riprende la pulizia dal punto esatto in cui l'aveva interrotta.

La manutenzione quotidiana è praticamente inesistente grazie all'automazione della stazione base. Dopo ogni sessione di pulizia i mop vengono lavati con acqua calda fino a 75°C, asciugati con aria calda e il contenitore della polvere viene svuotato automaticamente. La manutenzione periodica si limita al rifornimento del serbatoio d'acqua pulita, allo svuotamento di quello dell'acqua sporca (ogni 4-5 giorni per un utilizzo quotidiano), alla sostituzione del sacchetto polvere (ogni 2-4 mesi) e alla pulizia occasionale del filtro e della griglia di scarico (consigliata settimanalmente). I panni in microfibra andrebbero sostituiti ogni 3-6 mesi a seconda dell'intensità di utilizzo, mentre la spazzola centrale ogni 6-12 mesi.

L'applicazione mobile (disponibile per iOS e Android) offre un'interfaccia completa e intuitiva, permettendo di personalizzare praticamente ogni aspetto dell'esperienza di pulizia. È possibile programmare sessioni di pulizia specifiche per ogni stanza, con differenti livelli di aspirazione e umidità del lavaggio, creare routine personalizzate e monitorare lo stato di usura dei componenti. La visualizzazione 3D della mappa dell'abitazione risulta particolarmente utile per identificare con precisione le aree da pulire o da evitare.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo ?

Il Narwal Freo Z10 Ultra si conferma come uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati attualmente disponibili. Certo non costa poco, ma al prezzo di listino di 1.299 euro (lo trovate su Amazon, occasionalmente scontato a 1.099 euro durante periodi promozionali) offre in cambio un livello di automazione e efficacia di pulizia difficilmente eguagliabile dai modelli di fascia inferiore.

I principali punti di forza sono riassumibili in tre categorie fondamentali. In primo luogo, la tecnologia AI avanzata che garantisce una navigazione precisa e adattiva, con riconoscimento contestuale degli ostacoli che minimizza gli incidenti e ottimizza i percorsi di pulizia. In secondo luogo, le prestazioni di pulizia ottime, con un'aspirazione potente capace di rimuovere efficacemente lo sporco secco e un sistema di lavaggio che affronta con successo anche le macchie più ostinate, raggiungendo inoltre angoli e bordi tradizionalmente problematici. Infine, il sistema di manutenzione automatizzato della stazione base che riduce drasticamente l'intervento umano, occupandosi autonomamente di lavaggio, asciugatura e sterilizzazione dei mop oltre che dello svuotamento del contenitore polveri.

D'altra parte, sono emersi anche alcuni aspetti migliorabili. Il consumo idrico elevato richiede rabbocchi frequenti del serbatoio in case di medie e grandi dimensioni, un inconveniente che potrebbe essere risolto con l'implementazione di un sistema di collegamento all'acqua corrente, attualmente assente. Il prezzo premium lo posiziona nella fascia alta del mercato, rendendolo un investimento importante che richiede una valutazione attenta del rapporto costo-beneficio. Infine, l'assenza di alcune funzionalità presenti nei concorrenti diretti, come le spazzole laterali estendibili o opzioni di personalizzazione più granulari, potrebbero rappresentare limitazioni per alcuni utenti particolarmente esigenti.

Insomma, se questi "difetti" non sono un problema per voi e state cercando un ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti, dovreste considerare il Narwal Freo Z10 Ultra tra i modelli da considerare.