Se siete alla ricerca di un TV OLED 4K dalle prestazioni elevate e dal design elegante, questa è l'occasione giusta per voi. Il modello Samsung QE55S90DAEXZT, meglio conosciuto come Samsung S90D, è disponibile su MediaWorld a un prezzo eccezionale: soli 1.069,99€, con uno sconto di ben 829,01€ rispetto al prezzo consigliato di 1.899€. Ma non finisce qui: se siete membri MWClub e completate l'acquisto tramite l'app ufficiale MediaWorld, potrete usufruire di un ulteriore sconto di 160,50€, portando il prezzo finale a soli 909,49€.

Samsung QE55S90DAEXZT, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo televisore da 55 pollici è dotato di un pannello OLED di ultima generazione, in grado di offrire neri assoluti, colori vibranti e un contrasto impareggiabile. Il cuore pulsante del Samsung S90D è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale la qualità delle immagini e dei suoni, restituendo un'esperienza audiovisiva immersiva e realistica.

Tra le caratteristiche che rendono questo modello particolarmente interessante per gli appassionati di gaming, spicca la tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro, che consente un refresh rate fino a 144 Hz, ideale per i giochi ad alta velocità. L'integrazione di Dolby Atmos e della funzione OTS Lite (Object Tracking Sound) garantisce un suono tridimensionale che segue il movimento delle immagini sullo schermo, creando un effetto surround naturale e coinvolgente.

Inoltre, il Laser Slim Design conferisce al televisore un aspetto ultramoderno e raffinato: si tratta infatti del TV più sottile mai realizzato da Samsung, perfetto per ambienti minimalisti e di design.

Samsung S90D rappresenta una delle migliori opportunità attualmente disponibili nella fascia premium degli smart TV OLED 4K. Grazie all'offerta in corso su MediaWorld e allo sconto aggiuntivo riservato agli utenti MWClub tramite app, è possibile portare a casa un prodotto top di gamma a un prezzo davvero competitivo.