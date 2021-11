Nest Cam (a batteria): la recensione del ritorno di Google

Sono passati quattro anni dall’ultima Nest Cam realizzata da Google. Dal 2017 il numero di telecamere di sicurezza con prezzi accessibili, anche inferiori a 100 euro, luci integrate e altre feature è aumentato notevolmente. Google deve quindi giustificare il costo di 199,99 euro della nuova Nest Cam (a batteria).

La risposta è che Google ci è riuscita con facilità. Nel corso del test della Nest Cam (a batteria) ne abbiamo apprezzato il design, la facilità di installazione e le solide prestazioni. È probabilmente una delle migliori telecamere di sicurezza per interni o esterni, con il vantaggio di non richiedere alcun abbonamento per l’utilizzo.

Google Nest Cam, a sinistra il retro della telecamera e a destra la vista superiore. © 2021 Alphabet Inc.

Prezzo e disponibilità

La Nest Cam (a batteria) è venduta a 199,99 euro sul Google Store italiano. I preordini sono iniziati nell’estate del 2021 e la telecamera è disponibile dalla fine di agosto. È disponibile esclusivamente bianca.

Al momento dell’acquisto Google suggerisce alcuni accessori da affiancare alla Nest Cam (a batteria). Nel novero degli accessori segnaliamo il supporto da tavolo (34,99 €), vari tipi di cavi resistente alle intemperie (il costo varia in base alla lunghezza: 34,99 € per 5 m, 39,99 € per 10 m).

A differenza di Arlo, un produttore che offre una pletora di accessori per le sue telecamere di sicurezza, Google ha scelto di concentrarsi su pochi elementi aggiuntivi e opzionali. Wasserstein, azienda statunitense specializzata nella produzione di accessori per telecamere di sicurezza terze poi divenute parte dell’offerta Nest di Google, ha sviluppato una serie di accessori per la Nest Cam: attualmente in Italia è disponibile solo uno di questi, il Supporto Antifurto Wasserstein, al costo di 14,99 €. Non sappiamo se Google distribuirà nel nostro paese anche gli altri accessori sviluppato da Wasserstein.

Design e installazione

La Nest Cam (a batteria) è simile ai precedenti dispositivi per la sicurezza di Google. Presenta un corpo cilindrico, con la superficie della telecamera piatta e la parte posteriore arrotondata. Le dimensioni della Nest Cam (a batteria) sono di circa 8 cm e sono più o meno uguali sia in lunghezza che per il diametro della telecamera. La telecamera somiglia a una tazzina per il caffè, anche se il design minimalista potrebbe ricordare anche alcuni dei prodotti IKEA.

Nella parte bassa della telecamera troviamo il supporto a vite, una porta USB-A per la ricarica e un piccolo altoparlante. C’è inoltre un piccolo pulsante per resettare la telecamera.

Anche se è possibile utilizzare il supporto a vite per fissarla, la parte posteriore della telecamera è progettata per agganciarsi magneticamente alla base inclusa. Questo rende molto più facile posizionare la Nest Cam (a batteria) rispetto ad altre telecamere di sicurezza. Tuttavia il supporto magnetico la rende anche molto più facile da rimuovere rispetto ai prodotti concorrenti. Per questo, come ulteriore misura di sicurezza, la Nest Cam (a batteria) non si accende finché non è sul suo supporto. Attenzione: tale supporto non è disponibile separatamente.

Incluso nella confezione c’è anche una staffa per avvitare la base magnetica alla parete o al soffitto, insieme a un paio di viti e tasselli.

Prestazioni audio e video

Come la maggior parte delle telecamere di sicurezza, la Nest Cam (a batteria) ha una risoluzione di 1080p. Una risoluzione che, nei test, ha prodotto immagini nitide e chiare. Soprattutto la visione notturna è incredibilmente pulita, tanto da far distinguere numerosi dettagli degli abiti di chi viene inquadrato.

Sorprendente anche la precisione della funzione “Familiar Faces”. La Nest Cam (a batteria) può facilmente identificare dei volti indicati come “familiari”, anche a partire da poche foto imperfette, grazie al software di Google.

Una delle caratteristiche presenti nelle altre telecamera di sicurezza, nei modelli con risoluzioni superiori ai 2K come la Arlo Pro 3, la Arlo Pro 4 e la Arlo Ultra 2, è il pan-and-zoom digitale. Questa feature permette di ingrandire i soggetti ripresi dalla telecamera, una funzione particolarmente utile negli ambienti esterni per riconoscere qualcuno che sia lontano o in avvicinamento. Purtroppo il pan-and-zoom digitale, a causa della risoluzione “solo” a 1080p, è una delle poche caratteristiche assenti nella Nest Cam (a batteria).

Un peccato, se si pensa a come l’altoparlante e il microfono della Nest Cam (a batteria) siano in grado di trasmettere la nostra voce e le voci dei nostri visitatori efficacemente e senza dover alzare il volume o urlare per interagire.

Feature per la domotica e la smart home

Attualmente la Nest Cam (a batteria) è supportata solo dall’ecosistema Google Home. Ciò significa che, se si dispone di un sistema misto o se si possiedono vecchie Nest Cam, è necessario ricorrere a più app per gestire tutte le telecamere di sicurezza.

Se si dispone di un display smart (come il Nest Hub Max) è possibile visualizzare un feed live dalla Nest Cam e interagire con chi vediamo inquadrato. Considerando che le vecchie telecamere di Nest supportavano i display intelligenti Alexa, è ragionevole supporre che in futuro anche la Nest Cam (a batteria) possa essere integrata in dispositivi terzi.

Mentre la Nest Cam (a batteria) non funziona con HomeKit, è possibile risolvere con un hub per la domotica e la smart home. Un esempio è lo Starling Home Hub, uno dei migliori esponenti della categoria, che però non aveva ancora aggiunto il supporto alla nuova Nest Cam al momento della recensione.

Google Nest Cam, vista superiore e laterale. © 2021 Alphabet Inc.

App

Nel corso della configurazione, l’app di Google Home cerca i dispositivi Nest vicini. Lo scopo è utilizzarli per semplificare il processo di impostazione della Nest Cam (a batteria). Purtroppo saltare questa parte automatizzata per inserire i dati della propria connessione da soli richiede numerosi tentativi. Anche l’integrazione con altri prodotti Nest, come il rilevatore di fumo e CO Nest Protect, non è sempre eccellente e può richiedere di “avvicinare” la Nest Cam (a batteria) ai prodotti già presenti in casa.

Cliccando sull’icona della Nest Cam (a batteria) nell’app Google Home viene mostrata una schermata con la carica della batteria e lo stato della telecamera. Da qui è possibile attivare anche la vista in diretta, vedere la cronologia video e modificare le impostazioni della Nest Cam (a batteria). È possibile visualizzare la cronologia delle registrazioni sia su una linea temporale scorrevole che con un elenco con immagini in anteprima in miniatura. Queste immagini sono tutte piccole GIF, una soluzione intelligente per mostrarvi in breve tutto ciò che è stato registrato.

Il menu delle impostazioni potrebbe essere un po’ più chiaro, dato che non sempre si capisce immediatamente cosa fa ciascuna voce. Per modificare le impostazioni della fotocamera, ad esempio, bisogna aprire la voce “Caratteristiche del dispositivo” nel menu Impostazioni e selezionare prima la voce “Eventi”, infine “Eventi visti” o “Eventi sentiti” per cambiare il comportamento dell’oggetto.

“Eventi visti” copre tutte le cose visive e consente anche di selezionarle con maggior precisione all’utente: principali aree di attività, rilevamento dei volti familiari e avvisi per cui si vorrebbe essere avvertiti (divisi in a loro volta in categorie: persone, animali, veicoli).

Gli “Eventi sentiti” permettono inoltre di ricevere avvisi se la videocamera capta la presenza di monossido di carbonio o di fumo. Tuttavia queste interessanti feature possono essere attivate solo quando la Nest Cam (a batteria) è collegata all’alimentazione elettrica.

Tornando al menu principale delle impostazioni, cliccando su Video è possibile impostare tutto ciò che riguardo le registrazioni: è possibile selezionare la lunghezza massima delle stesse (da 10 secondi a 3 minuti), cambiare la qualità, la visione notturna e la sensibilità al movimento.

Durata della batteria

È possibile utilizzare la Nest Cam sia quando è alimentata via cavo, che solo a batteria. L’azienda stima che la durata della batteria sia di circa 7 mesi registrando da due a quattro eventi al giorno, 3 mesi da nove a dodici eventi quotidiani e circa 1 mese e mezzo con più di 20 eventi al giorno.

Come accennato in precedenza, Google vende una prolunga per esterni per la telecamera. Al momento dovrete acquistare accessori terzi e fuori dall’Italia se desiderate ricaricare con pannelli solari o altri modi.

Memoria e costi di abbonamento

Una delle caratteristiche chiave delle nuove Nest Cam sono le tre ore di archiviazione, che includono l’identificazione di persone, animali, veicoli e zone di attività personalizzate, offerte da Google.

Queste tre ore di video sono memorizzate sulla stessa Nest Cam (a batteria): significa che, anche se l’oggetto dovesse essere offline, sarete ancora in grado di visualizzare qualsiasi filmato.

Se si desidera salvare video da periodi più lunghi, in Italia sono disponibili due piani di abbonamento. Chiamati “Nest Aware” e “Nest Aware Plus”, i due piani prevedono il pagamento rispettivamente di 5€/mese (50€/anno) oppure di 10€/mese (100€/anno). Il primo include 30 giorni di registrazioni video; il secondo estende il salvataggio a 60 giorni e aggiunge 10 giorni di cronologia video 24/7. Questi piani sono unici per qualsiasi numero di dispositivi Nest abbiate. Purtroppo, attualmente, non sono previsti piani di acquisto rateizzati in Italia.

Verdetto

La Nest Cam (a batteria) è una superba telecamera per la sicurezza domestica. È un prodotto molto più interessante dei modelli precedenti, nonostante alcune mancanze nell’offerta di Google in Italia e al (per ora) acerbo Google Home. Probabilmente la Nest Cam (a batteria) è la miglior telecamera di sicurezza per la maggioranza delle persone e degli appartamenti.

Il video è nitido e pulito, la telecamera è ben progettata e l’app Google Home è ricca di funzioni – sebbene limitate solo all’ultimo modello e in attesa di implementare i predecessori. Ma la Nest Cam (a batteria) include alcune delle caratteristiche più apprezzate, come l’archiviazione video, e Google lascia all’utente la scelta se sottoscrivere un abbonamento o meno. Non sarà la telecamera di sicurezza più economica in commercio, ma la Nest Cam (a batteria) è una soluzione da tenere in forte considerazione.