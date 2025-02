Proteggi la tua casa con EZVIZ C6N: la telecamera Wi-Fi da interno in OFFERTA IMPERDIBILE! -38%

Se siete alla ricerca di una soluzione efficace per la sorveglianza domestica, non potete perdervi questa incredibile offerta su Amazon. La telecamera Wi-Fi da interno EZVIZ C6N è disponibile a soli 39,99€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo più basso recente di 64,90€. Un'occasione imperdibile per garantire la sicurezza della vostra casa con un dispositivo tecnologicamente avanzato.

EZVIZ C6N, chi dovrebbe acquistarlo?

La EZVIZ C6N offre una copertura visiva completa grazie alla sua rotazione a 360° e alla funzione Pan/Tilt/Zoom, che permette di monitorare ogni angolo della stanza. La risoluzione Full HD 1080p assicura immagini nitide e dettagliate sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna intelligente Smart IR. Questa tecnologia regola automaticamente l'intensità dei LED a infrarossi per evitare la sovraesposizione e garantire immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un altro punto di forza della C6N è il rilevamento del movimento con tracciamento intelligente. La telecamera rileva automaticamente i movimenti sospetti, invia notifiche in tempo reale e registra video per un controllo costante anche a distanza. Inoltre, il microfono e l'altoparlante integrati permettono una comunicazione bidirezionale, ideale per parlare con i propri cari o scoraggiare eventuali intrusi.

La compatibilità con Alexa consente di gestire la telecamera tramite comandi vocali utilizzando dispositivi come Echo Show. Potete anche scegliere di salvare i video registrati su una scheda microSD fino a 256 GB o optare per l'archiviazione su cloud con EZVIZ CloudPlay.

Disponibile a soli 39,99€ su Amazon, EZVIZ C6N rappresenta un'opportunità unica per chi desidera una soluzione di sorveglianza affidabile, facile da configurare e dotata di funzionalità avanzate. Approfittatene ora per rendere la vostra casa più sicura a un prezzo eccezionale. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori videocamere di sorveglianza wi-fi per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon