Proteggi la tua casa con Arlo Floodlight: sicurezza avanzata a META' PREZZO!

Se state cercando un sistema di videosorveglianza esterno che combini illuminazione potente, alta qualità video e un prezzo vantaggioso, non potete perdere questa offerta su Amazon. Il faretto con telecamera Arlo Floodlight è disponibile a soli 149,99€, con un incredibile sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 299,99€. Un'opportunità da cogliere al volo per migliorare la sicurezza della vostra casa con una soluzione smart e senza fili.

Arlo Floodlight, chi dovrebbe acquistarla?

Arlo Floodlight è una telecamera WiFi da esterno che si distingue per il suo faretto LED ultra-luminoso, capace di illuminare fino a 3000 lumen (utilizzando il cavo magnetico Arlo venduto separatamente). Perfetta per spazi esterni fino a 8 metri, questa soluzione offre modalità a luce fissa o pulsata, per scoraggiare eventuali intrusi e migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Dotata di risoluzione video 2K HDR, la telecamera assicura immagini nitide e dettagliate, mentre la visione notturna a colori garantisce una sorveglianza efficace anche di notte. La batteria ricaricabile ha una durata fino a sei mesi, con la possibilità di alimentazione continua grazie al pannello solare Arlo (venduto separatamente).

Questa telecamera di sicurezza senza fili include un sensore di movimento con rilevazione fino a 7,5 metri, che attiva automaticamente il faretto LED in caso di attività sospetta. Grazie all'audio bidirezionale, potete comunicare in tempo reale con chi si trova nei pressi della vostra abitazione, mentre la compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e Samsung SmartThings vi permette di integrare il dispositivo nella vostra smart home.

Senza obbligo di abbonamento, Arlo Floodlight offre comunque una prova gratuita del servizio Arlo Secure, che abilita il rilevamento avanzato di persone, animali, veicoli e pacchi, con notifiche personalizzabili e archiviazione nel cloud.

Con la garanzia di 2 anni e la partnership con Verisure, Arlo conferma la sua affidabilità nel settore della sicurezza domestica. Approfittate subito di questa straordinaria offerta su Amazon, portate a casa Arlo Floodlight a soli 149,99€ e migliorate la protezione della vostra casa con una soluzione avanzata e facile da installare. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori videocamere di sorveglianza wi-fi per ulteriori consigli.

