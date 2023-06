Molti utenti del popolare servizio di streaming Netflix hanno in passato condiviso le proprie password con amici o familiari che vivono al di fuori della loro casa, violando le condizioni d’uso del servizio. Per contrastare questo fenomeno, Netflix ha iniziato a implementare una nuova politica di divieto della condivisione degli account a maggio 2023 ed i risultati ottenuti come conseguenza sembrano dargli ragione.

Secondo la nuova politica, gli abbonati possono condividere il loro account solo con le persone che vivono nella loro casa. Se Netflix rileva che qualcuno sta usando l’account al di fuori della residenza principale, viene mandata un’email che chiede di creare un nuovo abbonamento o di pagare una tariffa aggiuntiva per persona.

Questa mossa potrebbe sembrare rischiosa per Netflix, poiché potrebbe alienare alcuni utenti fedeli o indurli a cancellare il loro abbonamento. Tuttavia, i dati mostrano che la repressione della condivisione delle password ha avuto l’effetto opposto: ha portato a un’esplosione di nuovi abbonamenti.

Secondo la società di analisi dei dati Antenna, notizia condivisa in origine da The Wall Street Journal, Netflix ha ottenuto i suoi quattro giorni più attivi di sempre (per quanto riguarda la creazione di di nuovi account) degli ultimi quattro anni e mezzo esattamente nel periodo successivo alla repressione della condivisione delle password. Mentre le iscrizioni giornaliere medie sono salite a 73.000 durante questa finestra, segnando un aumento del 102% rispetto alla media precedente di 60 giorni, Antenna dice che il servizio ha anche aggiunto 100.000 abbonati sia il 26 che il 27 maggio. Questo dato è maggiore di quello che Netflix ha ottenuto una volta che i blocchi legati al covid sono entrati in vigore a marzo e aprile 2020, secondo Antenna.

Questo significa che una parte significativa delle persone che hanno perso l’accesso a Netflix si sono iscritte con un nuovo account. Inoltre, Antenna dice che ci sono state ancora più iscrizioni che cancellazioni nel periodo che ha monitorato.

È ancora troppo presto per dire quanto grande sia stato l’effetto della nuova politica sulla non-condivisione delle password, e probabilmente ne sapremo di più su come sta andando quando Netflix riporterà i suoi risultati degli utili il mese prossimo.

Questa è solo una delle strategie che Netflix sta adottando per aumentare i suoi ricavi e competere con altri servizi di streaming come Disney+ e Amazon Prime Video. Netflix ha anche introdotto un livello di account più economico e supportato da pubblicità, ha investito in contenuti originali, localizzati e ha ampliato la sua offerta in settori come i videogiochi e i podcast.

Netflix dimostra così di essere disposto a innovare e adattarsi alle esigenze e alle preferenze dei suoi utenti, anche se questo significa sfidare lo status quo o assumersi dei rischi. E i risultati sembrano dargli ragione.