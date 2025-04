Dove vedere WrestleMania 2025 in TV e streaming

Se tra le vostre passioni c’è anche quella per il wrestling, allora non potete perdervi WrestleMania 2025, l’evento simbolo della WWE e tra i più seguiti al mondo nel panorama dell’intrattenimento sportivo. Giunto ormai alla sua 41esima edizione, si tratta del premium live event più longevo dell’intera federazione, capace ogni anno di richiamare milioni di spettatori da ogni angolo del globo. Quest’anno, l’appuntamento è fissato per il weekend di Pasqua, precisamente il 19 e 20 aprile, e la sede scelta è l’Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada, uno degli stadi più moderni e spettacolari degli Stati Uniti, nonché casa dei Las Vegas Raiders della NFL. Un’arena che ha già ospitato il Super Bowl LVIII nel febbraio 2024, dimostrando di essere perfetta per eventi di caratura mondiale.

Per voi appassionati italiani, la domanda fondamentale è: dove sarà possibile seguire WrestleMania 2025? I diritti di trasmissione dell’intero catalogo WWE, incluso naturalmente WrestleMania, sono attualmente detenuti in esclusiva da Discovery+. Questo significa che per assistere in diretta all’evento del 19 e 20 aprile sarà necessario abbonarsi alla piattaforma, che garantirà la copertura completa di entrambe le serate. Discovery+ si conferma così come punto di riferimento per tutti coloro che desiderano restare aggiornati sulle vicende WWE, con uno streaming stabile, in alta definizione e disponibile su più dispositivi.

Si potrà vedere WrestleMania 2025 in chiaro?

Per chi non è interessato a sottoscrivere un abbonamento o preferisce seguire l’evento in chiaro, c’è un’alternativa. WrestleMania 41 dovrebbe essere trasmesso da DMAX, emittente del gruppo Warner Bros. Discovery, anche se in differita. La messa in onda è prevista circa una settimana dopo rispetto alla diretta, permettendo così anche a chi non dispone di un account su Discovery+ di vivere comunque l’adrenalina dello show. Ovviamente, in questo caso bisognerà fare attenzione agli spoiler che inevitabilmente circoleranno online nei giorni successivi all’evento.

Negli Stati Uniti, sarà la piattaforma Peacock a trasmettere l’intero evento in esclusiva. Questo servizio di streaming ha ormai consolidato una partnership strategica con la WWE, offrendo ai fan americani l’accesso diretto ai principali eventi, compresi contenuti on-demand e documentari. Anche Netflix, però, potrebbe avere un ruolo rilevante in questa edizione: secondo le informazioni attualmente disponibili, dovrebbe rilanciare WrestleMania 41 nel proprio catalogo per tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Per chi vive al di fuori di questi circuiti o risiede in paesi in cui la copertura è limitata, c’è comunque la possibilità di seguire l’evento in diretta tramite il WWE Network. Si tratta della piattaforma ufficiale della WWE, disponibile online e in lingua originale, che offre accesso completo a tutti i premium live event e a un vasto archivio di contenuti. In alcuni casi, potrebbe essere necessario l’utilizzo di una delle migliori VPN per aggirare eventuali blocchi geografici e accedere alla visione. È una soluzione spesso adottata dagli appassionati più esperti, che desiderano vivere l’evento nel momento esatto in cui accade.

In definitiva, i modi per godersi WrestleMania 2025 non mancano, e ognuna di esse si adatta a diverse esigenze e preferenze. Che scegliate la comodità dello streaming in diretta su Discovery+, la versione in chiaro e gratuita su DMAX (seppur in differita), o decidiate di seguire tutto tramite il WWE Network con una VPN, l’importante è non perdersi nemmeno un attimo dello spettacolo. WrestleMania è più di un semplice evento sportivo: è un’esperienza, un rito annuale per milioni di fan, e quest’anno promette ancora una volta emozioni, colpi di scena e momenti memorabili da vivere insieme.

