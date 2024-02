Prezzo BOMBA su questa telecamera D-Link! (-40%)

Se siete alla ricerca di una telecamera Wi-Fi dotata di funzionalità avanzate, inclusa la capacità di effettuare uno zoom digitale fino a 4x, e desiderate affidarvi a un marchio rinomato come D-Link, questa offerta Amazon rappresenta un'occasione da non perdere. La D-Link DCS-8325LH, una soluzione eccellente per la videosorveglianza, è attualmente disponibile a un prezzo speciale di soli 83,20€ invece di 138€. Uno sconto del 40% su un dispositivo di qualità, che si distingue per l'impiego di algoritmi AI di ultima generazione per l'identificazione precisa di persone, la gestione di movimenti in aree multiple e il monitoraggio di attraversamenti di confini predefiniti.

D-Link DCS-8325LH, chi dovrebbe acquistarla?

Con un campo visivo ultra-ampio di 151 gradi, la D-Link DCS-8325LH è pensata per coloro che necessitano di una sorveglianza domestica o aziendale di alta qualità. Con le sue caratteristiche avanzate come lo zoom digitale 4x, la visione notturna fino a 5 metri e una risoluzione Full HD, vi offre un'immagine chiara e dettagliata degli ambienti monitorati, sia di giorno che di notte.

È indicata poi per chi cerca una gestione intelligente della sicurezza, grazie al già citato rilevamento di movimento basato su AI, che permette di distinguere persone e movimenti in zone specifiche, offrendo così una notevole personalizzazione nella sorveglianza. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con i sistemi di smart home come Amazon Alexa e Google Assistant, si rivela ideale anche per chi desidera integrare la sicurezza con l'automazione domestica esistente, consentendo un controllo semplice e vocale.

Le registrazioni possono essere salvate sullo smartphone o nell'archivio cloud personale mydlink, rendendola una soluzione pratica anche per chi ha l'esigenza di consultare le riprese in remoto. Considerando il suo ampissimo campo visivo di 151 gradi, si adatta a chi necessita di monitorare ampie aree senza sacrificare qualità o dettagli. Tutto questo oggi a un prezzo competitivo di 83,20€, prezzo che potrebbe aumentare in qualsiasi momento nel caso lo sconto terminasse.

