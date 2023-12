Migliori videocamere di sorveglianza wi-fi (dicembre 2023)

Siete in cerca di una videocamera di sorveglianza moderna, facile da installare e in grado di monitorare la vostra casa da remoto? In questa guida all'acquisto esamineremo ogni tipologia esistente in commercio, cosicché possiate acquistare il modello più adatto alle vostre esigenze, con la certezza di portarvi a casa una soluzione di videosorveglianza efficace senza spendere più del necessario.

In questo aggiornamento di dicembre 2023 abbiamo effettuato una sostituzione di una videocamera di sorveglianza, optando per la Foscam R4M al posto della Foscam R2. Il modello precedente non è più reperibile, a differenza di quello nuovo, caratterizzato da prestazioni leggermente superiori e un sensore da 4MP rispetto al precedente da 2MP.

Le videocamere di sorveglianza sono una categoria di prodotto molto ampia che cerca di soddisfare le esigenze più disparate, dalla semplice sorveglianza domestica di chi ha animali in casa, alla creazione di veri e propri impianti di videosorveglianza controllabili dal proprio smartphone. Ci sono numerose soluzioni che si differenziano per forme, funzioni e tipologia d’uso, come ad esempio quelle per gli interni o per gli esterni.

Ma quali sono i parametri da osservare prima di acquistare una o più videocamere di sorveglianza? Come abbiamo già visto in altre guide e come avviene per praticamente tutti i prodotti, la prima cosa da analizzare sono le proprie esigenze. Essenziale dunque porsi la domanda: "Cosa voglio che faccia la videocamera e dove l'andrei a installarla?", in modo da mettersi alla ricerca del prodotto che meglio di qualsiasi altro possa soddisfare le specifiche richieste. Ci sono comunque numerosi altri parametri da valutare quando si acquista una videocamera di sorveglianza e di seguito li analizzeremo uno per uno.

Che tipologie di videocamere di sorveglianza esistono?

Cablata, wireless o con connessione tramite SIM? Ci sono pro e contro per ciascuna di esse. Le videocamere cablate offrono solitamente una connessione più stabile e affidabile, in quanto non sono soggette a interferenze o disconnessioni casuali. Tuttavia, la loro installazione può risultare complessa e invasiva, in particolare in ambienti ampi come grandi appartamenti o unità abitative. Potrebbe essere necessario far passare cavi attraverso muri e soffitti, e in alcuni casi potrebbe essere necessario l'intervento di un professionista.

D'altra parte, una videocamera wireless è molto più semplice da installare e può essere posizionata quasi ovunque senza la necessità di cavi. La sua principale limitazione è la necessità di essere ricaricata regolarmente. A seconda del modello e dell'utilizzo, la batteria potrebbe durare da un paio di settimane a diversi mesi. È importante posizionare la telecamera in un luogo che sia sia nascosto agli occhi dei malintenzionati, sia facilmente accessibile per la ricarica.

Infine, le videocamere con connessione tramite SIM sono una soluzione ideale per monitorare aree remote o in movimento, dove non è disponibile una connessione Wi-Fi. Queste telecamere utilizzano una scheda SIM per connettersi a una rete cellulare, il che permette di trasmettere video in tempo reale o di inviare notifiche di allarme a un dispositivo mobile. Tuttavia, questa soluzione implica costi aggiuntivi, come l'acquisto della scheda SIM e l'abbonamento dati. Inoltre, la qualità del servizio può variare a seconda della copertura della rete cellulare nella zona.

Interna o esterna?

Per esterni, per interni o tuttofare? Se si desidera posizionare le videocamere di sorveglianza all’esterno, bisognerà cercare dispositivi pensati per tale scopo e dunque dotati di certificazione apposita per resistere agli sbalzi termici ma anche alle intemperie. Un altro aspetto da considerare è l’installazione: meglio posizionare le videocamere per esterni sotto ai balconi oppure in una posizione protetta per evitare che raffiche di vento troppo forti, grandine e intemperie possano danneggiarle irrimediabilmente? Le videocamere di sorveglianza per interni hanno invece un design più gradevole, spesso con scocche in alluminio o materiali pregiati in modo da potersi adattare alla mobilia delle nostre case.

Per quanto riguarda il montaggio, i modelli da esterno hanno chiaramente bisogno di una staffa per il fissaggio a muro, oltre a viti e tasselli. Questi, di solito, sono inclusi in confezione, cosa che invece è rara per quanto concerne i modelli da interno, che solitamente sono pensati per essere posizionati su una semplice superficie piana. Se è vostra intenzione acquistare una videocamera da interno e installarla ad esempio sotto al soffitto, accertatevi che nella confezione ci siano i supporti necessari, onde evitare di affrontare spese in un secondo momento.

Un occhio di riguardo va dato anche alla questione cavi, anche se ormai le moderne videocamere di sicurezza funzionano quasi tutte tramite Wi-Fi, eliminando così la necessità di estendere fili lungo il perimetro della stanza o delle stanze. Rimane però fondamentale il cavo di corrente, necessario affinché il dispositivo continui a funzionare senza interrompersi, come il caso di una soluzione a batteria.

Che funzioni devono avere le videocamere di sorveglianza?

Chi ha un animale in casa probabilmente avrà bisogno di un modello che gli permetta di disattivare le notifiche di movimento, perlomeno durante la routine quotidiana, altrimenti si riceverà una notifica ogni volta che l’animale domestico passa di fronte alla fotocamera. La gestione tramite smartphone o assistente vocale è sicuramente comoda, così come funzioni accessorie come il geofencing, che permette di attivare la fotocamera automaticamente quando ci si allontana dal proprio domicilio e disattivarla quando si rientra. Meglio però capire quali saranno le reali opzioni che si andranno a utilizzare, in modo da evitare l’acquisto di una top di gamma di cui sfrutteremo il 10% delle potenzialità. Ci sono diversi elementi e funzioni di una videocamera che, a prescindere dal modello, non devono assolutamente mancare.

Uno di questi è il campo visivo, presente sì su ogni modello, ma deve essere quanto più ampio possibile. Il campo visivo, infatti, non è altro che la copertura visiva del sensore della videocamera, ossia l'area che rappresenta la parte visibile quando si fissa un punto. Più l'angolo di visuale è grande, più l'immagine sarà ampia, permettendovi di vedere una vasta area senza la necessità di una seconda videocamera. I sensori delle videocamere di sorveglianza non godono di solito di un buon grandangolo, ma compensano questa limitazione con un movimento motorizzato che, a seconda del modello, consente una copertura fino a 360°.

Un'altra funzione, anche se in realtà si parla di hardware in questo caso, che dovrebbe avere una qualsiasi videocamera di sorveglianza è la possibilità di effettuare lo zoom. In realtà la maggior parte dei modelli permette di farlo, ma si tratta di un ingrandimento digitale, il che significa che la qualità d'immagine ne risentirà parecchio, non permettendovi di vedere in maniera chiara un oggetto o qualsiasi tipo di dettaglio dalla lunga distanza. A volte, infatti, si ha la necessità di tenere d'occhio qualcosa sullo sfondo, ma per far sì che ciò sia possibile serve quasi obbligatoriamente un obbiettivo ottico oppure un sensore ad alta definizione, capace di non perdere qualità qualora si applicasse il cosiddetto crop dell'immagine.

Tipi di allarmi di una videocamera di sorveglianza

A meno che non si voglia rimanere incollati con gli occhi sullo schermo, potete scegliere diversi tipi di allarmi nelle moderne videocamere di sorveglianza. I principali, nonché i più utilizzati, sono quelli relativi alle notifiche push e all'invio di una e-mail. Le due opzioni sono solitamente collegate, anche se su alcuni modelli le notifiche push potrebbero richiedere un'applicazione dedicata sul vostro smartphone o tablet. In entrambi i casi, si riceverà l'avviso non appena la videocamera vedrà un movimento sospetto.

Come salvano i dati le videocamere di sorveglianza?

In base al modello, le videocamere di sorveglianza possono salvare le registrazioni su una memoria fisica, cloud o su entrambe le opzioni. L’archiviazione fisica per molti potrebbe essere la soluzione migliore, in quanto il supporto fisico è visibile, facile da reperire e soprattutto facilmente accessibile. Tuttavia, affidarsi a questo supporto potrebbe rivelarsi anche la scelta sbagliata in alcuni contesti. Un eventuale malintenzionato potrebbe infatti rompere la videocamera e rimuovere la memoria interna, cancellando qualsiasi prova. Il servizio di archiviazione in cloud richiede una connessione internet prestante e affidabile, ma spesso è legata a un servizio a pagamento che si aggiunge al costo di acquisto ma che può comportare una sicurezza in più qualora ce ne fosse bisogno.

Le videocamere di sorveglianza possono essere violate?

I malintenzionati, che si occupano magari anche di hacking, possono accedere ai vostri dispositivi wireless, incluse le telecamere di sicurezza. Ci sono comunque una serie di passaggi che potete adottare per ridurre il rischio di attacchi o limitare le conseguenze qualora la vostra videocamera venga hackerata. A tal riguardo, potete acquistare un anti-jammer, un dispositivo che vi avvisa qualora ci fosse un'anomalia nel segnale. Altri metodi che potete mettere in pratica, sempre in ottica di difesa, è acquistare solo telecamere o sistemi di sicurezza nuovi, poiché le apparecchiature usate potrebbero essere soggette a molti più rischi, oltre al fatto di non avere una crittografia avanzata se si tratta di un modello vecchio.

Tra i consigli che purtroppo non sempre si danno per scontati troviamo quelli inerenti alla password del proprio Wi-Fi. Questa dovreste cambiarla regolarmente e utilizzare sempre combinazioni quante più complesse possibili. Le videocamere di sorveglianza di ultima generazione possono inoltre essere aggiornate lato firmware senza difficoltà, quindi controllate che abbiate sempre l'ultima versione installata tramite l'app dedicata.

Di quante videocamere di sorveglianza ho bisogno?

A seconda della situazione, potrebbero essere necessarie più videocamere per tenere sott'occhio ogni angolo della casa. Molto dipende anche da quanto vi sentite minacciati e con quale frequenza potrebbero verificarsi le potenziali minacce. Ciò detto, per molte persone una singola videocamera non è sufficiente, in particolare se l'obiettivo è quello di scoraggiare le irruzioni in casa. A tal proposito, si consiglia di installare almeno tre videocamere: una per la porta d'ingresso, un'altra per la porta sul retro e una terza per le finestre.

Come si installa una videocamera di sorveglianza?

Installare una videocamera di sorveglianza, soprattutto se di ultima generazione, è davvero un gioco da ragazzi, a maggior ragione se si tratta di un modello da interno. Quest'ultimo, infatti, non necessita neanche di essere fissato su una parete tramite viti e tasselli, in quanto lo si può appoggiare su uno dei tanti mobili presenti nelle abitazioni domestiche. Se è vostra intenzione montare la videocamera sotto al soffitto o in qualunque altro posto dove non si noti, accertatevi che nella confezione ci siano i supporti necessari per fissarla a muro, poiché non sempre sono inclusi nei modelli da interno.

Se la vostra videocamera è cablata (oramai lo sono solo i vecchi modelli), dovrete chiaramente alimentarla tramite una presa di corrente, e se non possiede il supporto al Wi-Fi dovrete obbligatoriamente connetterla al vostro router tramite un ulteriore cavo. Non il massimo dal punto di vista tecnologico. Le cose si semplificano di molto con i modelli più recenti, che oltre a supportare il Wi-Fi (e in alcuni casi anche la rete LTE), si alimentano tramite batteria, eliminando così ogni genere di cavi. Qui non vi resta che accendere la videocamera, scaricare l'applicazione ufficiale da uno dei vari App Store (o tramite il sito web del produttore) e iniziare la prima configurazione, che quasi sicuramente sarà guidata. I passaggi sono davvero pochi, dato che tendenzialmente si limitano alla selezione della vostra rete internet domestica e al salvataggio delle riprese video che, a seconda del modello, può essere di tipo locale o in cloud (o entrambi).

Cosa posso fare con l'app della videocamera di sorveglianza?

Dopo aver scaricato e installato l'applicazione ufficiale della vostra videocamera di sorveglianza sul vostro smartphone o tablet, e dopo aver terminato la configurazione del dispositivo, avrete modo di gestire la videocamera da remoto in diversi modi. Alcune delle funzioni principali sono:

Ruotare il sensore : la rotazione può essere sia orizzontale che verticale a seconda del modello. Alcuni permettono di ruotare il sensore a 360°);

: la rotazione può essere sia orizzontale che verticale a seconda del modello. Alcuni permettono di ruotare il sensore a 360°); Effettuare lo zoom : anche se la vostra videocamera di sorveglianza non ha un sensore ottico dedicato, è assai probabile che potete effettuare uno zoom digitale, utile per vedere meglio alcuni punti della casa;

: anche se la vostra videocamera di sorveglianza non ha un sensore ottico dedicato, è assai probabile che potete effettuare uno zoom digitale, utile per vedere meglio alcuni punti della casa; Attivare il microfono : se la videocamera integra un microfono, tramite l'app potrete sicuramente attivarlo e disattivarlo a vostro piacimento, facendola sentire dall'altra parte in caso di necessità;

: se la videocamera integra un microfono, tramite l'app potrete sicuramente attivarlo e disattivarlo a vostro piacimento, facendola sentire dall'altra parte in caso di necessità; Attivare la sirena : vale lo stesso discorso fatto pocanzi per il microfono. Alcune videocamere di sorveglianza integrano una sorta di sirena al loro interno, che scatta solitamente in determinate situazioni. Se il vostro modello ne è provvisto, allora quasi certamente potete attivarla tramite l'app;

: vale lo stesso discorso fatto pocanzi per il microfono. Alcune videocamere di sorveglianza integrano una sorta di sirena al loro interno, che scatta solitamente in determinate situazioni. Se il vostro modello ne è provvisto, allora quasi certamente potete attivarla tramite l'app; Accesso alla memoria: tramite l'app potrete poi accedere alla memoria locale o a quella in cloud, visualizzando le riprese delle ultime ore.

Chi produce le migliori videocamere di sorveglianza?

Iniziamo col dire che il brand è importante in questo settore, ma non come ci si potrebbe immaginare. Oramai infatti tutte le videocamere di sorveglianza, anche quelle entry level, hanno raggiunto uno standard in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze, con una qualità HD discreta anche con scarsa illuminazione. Il brand diventa importante nel momento in cui si decide di salvare le riprese video nel cloud. In questi casi serve la massima affidabilità, necessaria per non rischiare di perdere le immagini registrate, oltre che la certezza che le proprie riprese non vengano pubblicate altrove, cosa che solitamente viene garantita solo dai produttori più importanti, con strutture progettate con un'occhio di riguardo alla sicurezza e alla privacy. I brand che si sono affermati di più negli ultimi anni in questo settore sono D-Link, Foscam, Arlo ed Ezviz.

La qualità d'immagine delle videocamere di sorveglianza

Lo scopo principale delle videocamere di sorveglianza non è certo registrare video in alta definizione per progetti di editing o per fini artistici, ma piuttosto monitorare e registrare attività o eventi per scopi di sicurezza e prevenzione di crimini. È anche vero però che non bisogna sottovalutare le prestazioni del dispositivo da questo punto di vista, dal momento che una qualità d'immagine scarsa potrebbe non far visualizzare correttamente alcuni dettagli della scena, facendovi potenzialmente perdere i movimenti chiave di un eventuale furto. Dovreste quindi valutare la qualità del sensore e spesso lo si fa tenendo conto di fattori come risoluzione, luminosità e angolo di visione.

La risoluzione è senza dubbio l'elemento più importante di tutti, a maggior ragione se le riprese della videocamera saranno visualizzate su un grande televisore. Sebbene oggi sia davvero difficile acquistare videocamere di sorveglianza con risoluzione inferiore alla classica HD (720p), conviene sempre controllare nelle specifiche tecniche dell'oggetto prima di completare l'acquisto, soprattutto se si valutano modelli molto economici, tendenzialmente a meno di 50 euro. Risoluzione più basse dell'HD, infatti, daranno per ovvi motivi scarsi risultati, sotto forma d'immagini pixellate e poco chiare. L'ideale, come detto, sarebbe affidarsi quanto meno a modelli con sensore in grado di registrare a 720p, meglio ovviamente se Full HD.

Lato luminosità, è importante che la videocamera abbia un buon bilanciamento dell'esposizione, adattando automaticamente le regolazioni al fine di ottenere un'immagine non troppo scura negli ambienti chiusi e non troppo chiara in esterno, dove lampioni o raggi solari possono accecare il sensore. Verificare ciò personalmente non sarà possibile, quanto meno non prima dell'acquisto, ma potrete fare affidamento alle recensione e opinioni di chi ha già provato quel modello. Anche YouTube potrebbe rivelarsi utile, poiché non è raro trovare video di test caricati sulla piattaforma con i quali farsi un'idea della qualità d'immagine.

Il campo visivo, altro elemento correlato alla qualità d'immagine di una videocamera di sorveglianza, non è altro che l'angolo di visuale del sensore. Questo dovrebbe essere il più ampio possibile, in modo da inquadrare una vasta area con un unico sensore. Di solito i produttori riportano il valore del campo visivo nelle specifiche tecniche. Un valore accettabile è 75°, ma se necessitate di monitorare un'area molto grande senza ricorrere a una seconda videocamera, allora sarebbe meglio che optiate per un modello con angolo di visuale da almeno 100°.

Quanto spendere per una videocamera di sorveglianza?

Come in qualsiasi settore merceologico, a un prezzo maggiore corrisponde quasi sempre un prodotto di qualità migliore. Bisogna quindi chiedersi quali sono le proprie esigenze prima ancora di pensare al budget. Se ad esempio si necessita di una videocamera ad alte prestazioni e dalle funzioni avanzate, è chiaro che investire meno di 100 euro risulterebbe improbabile trovare un prodotto di qualità soddisfacente. In linea generale, vi consigliamo di evitare modelli troppo economici, poiché nella maggior parte dei casi non garantiscono le giuste prestazioni neanche per un utilizzo amatoriale. Spendere cifre irrisorie in questi dispositivi significa inoltre rischiare di acquistare prodotti che potrebbero avere limitazioni sulla privacy, soprattutto se basati su cloud.

Tendenzialmente, con circa 50 euro si acquistano modelli wireless da interno, con angoli di visione ridotti e notifiche limitate. Dai 100 ai 150 euro circa ci sono ottime soluzioni da esterno, con sensori che garantiscono un campo visivo ampio e una qualità di ripresa superiore, oltre a una gestione migliore del prodotto, con controlli remoti e sistema di notifiche intelligenti. Spendendo di più si acquistano le top di gamma, con sensori in grado di catturare immagini ad alta risoluzione, anche di notte, e con diverse opzioni di archiviazione. Non vi è quindi una cifra minima da investire, ma tutto dipende dalle proprie esigenze.

Di che materiali sono fatte le videocamere di sorveglianza wi-fi?

Nella categoria delle videocamere di sorveglianza Wi-Fi, i materiali impiegati seguono principalmente uno standard comune, con la plastica che costituisce il materiale predominante per la maggior parte dei prodotti. Questa scelta si dimostra particolarmente adatta alle videocamere di sorveglianza, indipendentemente dal fatto che siano destinate all'uso interno o esterno. Nei modelli progettati per l'installazione esterna, tuttavia, è possibile riscontrare l'utilizzo di componenti in metallo. Questi componenti metallici svolgono la funzione di proteggere la videocamera dagli agenti atmosferici, contribuendo così ad aumentarne la robustezza e la resistenza alle condizioni ambientali avverse. In tale contesto, assume un ruolo di rilievo la valutazione del grado di protezione, che fornisce informazioni precise riguardo agli agenti atmosferici e alle temperature alle quali il dispositivo è in grado di resistere in modo efficace.