Offerte BOMBA Ecovacs, fino al 45% di sconto per il Prime Day!

L'edizione 2024 del Prime Day, iniziata ufficialmente da poche ore, vede ancora una volta ECOVACS protagonista, con sconti eccezionali su una gamma completa dei suoi robot aspirapolvere. Tra i modelli in offerta troviamo anche i più recenti e avanzati, come l'ECOVACS DEEBOT X5 OMNI, l'ECOVACS DEEBOT T30 OMNI e l'ECOVACS T30S COMBO COMPLETE.

Sebbene alcuni di questi modelli possano essere scontati durante l'anno, il Prime Day si distingue per i suoi sconti superiori alla media, permettendo agli acquirenti di accedere a offerte senza precedenti. Questo evento ampiamente apprezzato su Amazon offre l'opportunità ideale per coppie e famiglie di acquistare alcuni dei migliori dispositivi tecnologici nel campo della pulizia automatica a prezzi vantaggiosi. ECOVACS, in particolare, è uno dei leader del settore, garantendo soluzioni innovative per la casa. Invitiamo pertanto gli interessati a esplorare i robot aspirapolvere menzionati, scoprendo non solo le loro caratteristiche ma anche i prezzi scontati, di seguito elencati.

ECOVACS DEEBOT T30 OMNI

Così come il fratello maggiore, ECOVACS DEEBOT T30 OMNI di ECOVACS è ideale per una pulizia domestica impeccabile. La sua stazione OMNI compatta si adatta anche negli spazi più angusti, mantenendo accessibile il serbatoio dell'acqua. Con funzioni automatiche di svuotamento, lavaggio e riempimento, offre un'esperienza di pulizia a mani libere, tutto mentre garantisce un funzionamento silenzioso grazie all'ingegneria avanzata.

Merito poi della tecnologia TruEdge e ai sensori intelligenti, ECOVACS DEEBOT T30 OMNI pulisce con precisione gli angoli e naviga intorno agli ostacoli. La potente aspirazione da 11.000 Pa e la tecnologia ZeroTangle mantengono la pulizia anche su tappeti e pavimenti duri, senza grovigli di capelli. Il robot è progettato poi affinché la manutenzione sia semplice e meno frequente, assicurando una filtrazione potente e duratura.

Oltre alle sue capacità di pulizia, ECOVACS DEEBOT T30 OMNI è fornito con accessori essenziali per una gestione completa della casa. Con piastre per panni e una coppia di panni inclusi, è pronto per iniziare a migliorare la vostra routine di pulizia, rendendo la casa pulita e confortevole giorno dopo giorno.

In occasione del Prime Day, potete usufruire di uno sconto di 250€, acquistandolo così a 649€ invece di 899€.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI

Se state cercando un modo semplice ed efficace per mantenere la vostra casa pulita senza stress, ECOVACS DEEBOT X5 OMNI è la scelta perfetta. D'altronde, è l'attuale top di gamma dell'azienda. Grazie al suo design compatto e alla forma a D, questo robot aspirapolvere è fantastico per raggiungere ogni angolo, incluso sotto divani e letti, garantendo una pulizia completa su pavimenti duri e tappeti con la sua forte aspirazione da 12800 Pa.

La tecnologia anti-aggrovigliamento lo rende ideale anche per famiglie con animali domestici, riducendo al minimo i grovigli e rendendo la manutenzione molto più semplice. La stazione OMNI All-in-One non solo ricarica ECOVACS DEEBOT X5 OMNI, ma offre anche funzioni aggiuntive come il lavaggio automatico dei moci con acqua calda e lo svuotamento automatico del serbatoio, per una pulizia che si possa definire davvero profonda.

Con la sua navigazione TrueDetect 3D 3.0 e il controllo tramite smartphone o Apple Watch, questo robot si adatta alla vostra casa, assicurando una pulizia intelligente e personalizzata. Se desiderate mantenere la vostra casa sempre pulita con un minimo di sforzo, ECOVACS DEEBOT X5 OMNI è quindi la soluzione che fa per voi, portando la pulizia domestica a un nuovo livello di comodità.

In occasione del Prime Day, potete usufruire di uno sconto di 150€, acquistandolo così a 949€ invece di 1.099€.

ECOVACS T30S COMBO COMPLETE

ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE è un altro robot aspirapolvere ideale per la pulizia domestica. Include quattro diverse testine intercambiabili, come una spazzola elettrica ZeroTangle e una bocchetta per fessure, tutto custodito in una docking station intelligente. Con questo robot, potete pulire pavimenti e mobili senza sforzo, grazie a una soluzione all-in-one.

La stazione di pulizia è molto efficiente, da gestire autonomamente lo svuotamento dei cestini e offrire funzioni avanzate come il lavaggio del mocio con acqua calda. Dotato di tecnologia anti-grovigli, è capace poi di evitare inceppamenti di capelli e detriti, garantendo una pulizia continua e senza intoppi.

Grazie alla potenza di aspirazione fino a 11.000 Pa e alla navigazione con TrueDetect 3D, ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE si muove agilmente evitando ostacoli. È facile da controllare con comandi vocali o via smartphone, offrendo una pulizia personalizzata ed efficace per ogni angolo della casa.

In occasione del Prime Day, potete usufruire di uno sconto di 300€, acquistandolo così a 999€ invece di 1.299€.

Ma il Prime Day di ECOVACS non si limita ai soli tre modelli menzionati. Visitando la pagina dello store, sempre su Amazon, potrete scoprire una gamma ancora più ampia di prodotti scontati, dimostrando come questo evento sia cruciale per le aziende nel promuovere le loro eccellenze. È un'opportunità perfetta sia per loro, che vedono un incremento potenziale nelle vendite, sia per gli acquirenti, che possono accedere a prodotti premium a prezzi convenienti.

