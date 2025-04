Piccolo, potente e pronto a seguirti ovunque: questo speaker JBL è oggi in SCONTO!

Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth portatile che combini dimensioni compatte, suono di qualità e resistenza agli agenti esterni, allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta Amazon sul nuovo JBL GO 4. L'altoparlante wireless è attualmente disponibile a soli 39,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 49,99€. Si tratta di un'occasione perfetta per portare la vostra musica preferita ovunque, senza compromessi in termini di qualità sonora.

JBL GO 4 , chi dovrebbe acquistarlo?

JBL GO 4 è un dispositivo compatto, ma sorprendentemente potente, dotato della tecnologia JBL Pro Sound, che garantisce un suono chiaro, bilanciato e con bassi profondi nonostante le dimensioni ridotte. Grazie alla certificazione IP67, questo speaker è impermeabile e resistente alla polvere, il che lo rende perfetto per l'utilizzo all'aperto, in piscina, al mare o anche sotto la doccia.

L'autonomia rappresenta un altro punto di forza di JBL GO 4: con una sola ricarica potrete ascoltare musica fino a 7 ore consecutive, alle quali si possono aggiungere altre 2 ore attivando la funzione Playtime Boost. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi desidera una cassa affidabile durante le giornate all'aperto, senza doversi preoccupare della batteria.

Non manca il supporto alla connettività avanzata, con la possibilità di collegare più diffusori compatibili grazie alla tecnologia JBL Auracast, oppure di creare un suono stereo abbinando due JBL GO 4. Il tutto è gestibile tramite l'app dedicata JBL Portable, che consente di controllare facilmente le impostazioni audio e aggiornare il firmware dello speaker.

Disponibile in un elegante colore grigio, JBL GO 4 si distingue per il suo design moderno e tascabile, rendendolo una scelta ideale per chi cerca una soluzione portatile ma performante. Con un prezzo così competitivo, è il momento giusto per aggiungere questo speaker alla vostra collezione. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.

