Questo smartphone di Samsung ha una delle funzioni più richieste dagli utenti

Incredibile pensare che un rugged phone di Samsung possa essere salito alle luci della ribalta per una caratteristica presente, oramai, solo in questa tipologia di device. Parliamo, difatti, di una batteria removibile, caratteristica ormai considerata un elemento del passato, ma da moltissimi utenti rimpianta per motivi di mera riparabilità.

Il nuovo Galaxy XCover7 Pro, difatti, riscopre questa funzionalità dimenticata, offrendo una soluzione pratica per tutti i professionisti che operano in ambienti difficili dove la ricarica tradizionale potrebbe risultare problematica. Con una batteria da 4.350mAh, che può essere sia ricaricata in maniera tradizionale che sostituita al volo, Samsung riporta in auge un elemento che i giganti della telefonia hanno sacrificato sull'altare del design ultrasottile e dell'impermeabilità.

Presentato ufficialmente come smartphone rugged, quindi destinato principalmente al mercato dei professionisti di determinati settori, il dispositivo non si limita a riproporre questa particolare caratteristica, ma integra delle specifiche da smartphone di media-alta gamma in un corpo costruito per resistere a condizioni estreme. Il prezzo di lancio nel Regno Unito è fissato a 559 sterline con disponibilità prevista dalla fine di aprile 2025, mentre restano ancora incerte le strategie di distribuzione e pricing per il mercato americano e per quello europeo.

Il processore che alimenta questo smartphone è lo Snapdragon 7s Gen 3 a 4nm, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB tramite microSD. Una configurazione che bilancia prestazioni ed efficienza energetica, priorità fondamentale per un dispositivo pensato per l'uso prolungato in condizioni difficili e che, inaspettatamente, ha portato il Galaxy XCover7 Pro a risultare interessante anche per quegli utenti che normalmente non fanno uso di device rugged,indicando quanto risulti interessante poter avere a disposizione una batteria removibile.

La resistenza ambientale, comunque, rappresenta il vero punto di forza del Galaxy XCover7 Pro. La certificazione IP68 garantisce impermeabilità completa contro polvere e immersioni in acqua, mentre lo standard militare MIL-STD-810H attesta la capacità di sopportare cadute, urti, temperature estreme e vibrazioni. Il display da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ è protetto dal Gorilla Glass Victus+, una delle soluzioni più resistenti sul mercato, capace di sopportare non solo impatti ma anche prodotti disinfettanti a base di etanolo e cloro – caratteristica particolarmente apprezzata in ambito sanitario.

Il display touch è stato ottimizzato per funzionare anche con i guanti, un dettaglio non trascurabile per chi lavora in cantieri, ambienti industriali o sanitari. Il rapporto d'aspetto 20:9 e il refresh rate di 120Hz allineano il display a quelli più attuali, mentre la tecnologia Vision Booster migliora significativamente la visibilità in condizioni di forte illuminazione esterna.

La vera innovazione sta nel riproporre ciò che il mercato ha abbandonato da tempo.

Nonostante la ruvidità estetica tipica degli smartphone rugged, Samsung non ha trascurato il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50MP è affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP, mentre frontalmente troviamo una camera da 13MP con apertura f/2.2. Specifiche che, pur non competendo con i top di gamma del segmento consumer, garantiscono prestazioni più che adeguate per la documentazione sul campo e le videoconferenze.

Jerry Park, EVP e responsabile del team Global Mobile B2B presso Samsung Electronics, sottolinea: "In Samsung comprendiamo che i professionisti in prima linea necessitano di tecnologie che si adattino ai loro ambienti di lavoro frenetici ed esigenti. Il Galaxy XCover7 Pro combina durabilità rinforzata, sicurezza di livello enterprise, connettività senza interruzioni e funzionalità intuitive guidate dall'AI per aiutare le aziende a operare efficientemente in condizioni difficili, massimizzando la produttività e minimizzando i tempi di inattività".

La connettività è completa e versatile: 5G Sub-6, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4 e NFC. Il dispositivo supporta sia SIM fisica che eSIM, e integra sistemi di navigazione multipli (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS), anche se la disponibilità specifica può variare in base alla regione. Due tasti fisici programmabili, denominati Top Key e XCover Key, possono essere configurati per avviare rapidamente applicazioni specifiche o funzioni d'emergenza, caratteristica particolarmente utile per chi indossa guanti o opera in condizioni di scarsa visibilità.

Con un peso di 240 grammi, lo smartphone include anche un'interfaccia POGO pin per l'utilizzo con dock di ricarica dedicati (venduti separatamente), ulteriore elemento che evidenzia la vocazione professionale del dispositivo. La sicurezza informatica è garantita dalla piattaforma Samsung Knox, offrendo protezione a livello enterprise per dati sensibili e comunicazioni aziendali, aspetto cruciale per i settori regolamentati come quello sanitario, energetico o dei trasporti.