Offerte del giorno Amazon, Logitech G502 Hero a metà prezzo

Il mese di gennaio 2020 si avvia verso la sua chiusura, ed anche per questo suo ultimo lunedì è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno di Amazon che, a quanto pare, oggi sono in gran parte dedicate al mondo della tecnologia in vari settori e di vario livello, con prezzi concorrenziali su molti prodotti a dir poco fantastici!

Prodotto di punta della giornata è certamente l’ottimo mouse Logitech G502 HERO, un mouse da gaming già molto apprezzato e munito di un sistema di tracking che arriva fino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Dotato di un sistema di regolazione del peso, con la possibilità di aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 grammi l’uno, permette una configurazione perfetta di peso e bilanciamento, così da poter offrire il massimo del confort nel movimento di mano e polso. Illuminato da luci RGB con funzioni di personalizzazione, è preciso, bello da vedere e molto confortevole e rappresenta, a nostro giudizio, una scelta ottimale per chiunque sia alla ricerca di un ottimo mouse da utilizzare nelle proprie sessioni di gioco, specie se quotidiane e molto prolungate.

Normalmente venduto, nella sua versione cablata, al prezzo di 92,99€, è oggi in sconto su Amazon allo straordinario prezzo di 49,99€, con uno sconto applicate del 46% circa! Un prezzo ottimo, per un mouse che saprà rivelarsi un fido alleato nelle vostre partite, online e non. Segnaliamo, inoltre, che anche la versione wireless è in sconto, sebbene la decurtazione di prezzo sia pari solo al 17% del prezzo originale. Per il Logitech G502 HERO wireless, infatti, si passa dagli originali 154,99€ a dei più abbordabili 128,09€. Stesse ottime performance con, in più, tutta la comodità di un dispositivo senza fili.

Detto ciò, come sempre abbiamo selezionato per voi tanti ottimi prodotti in sconto ma l’invito, ovviamente, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

