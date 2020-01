Offerte del giorno Amazon, super prezzo per iPhone 11 da 128gb!

Anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno Amazon che, come avrete notato, negli ultimi giorni sembrano voler calamitare su di sé l’attenzione della rete, grazie a sconti e promozioni decisamente di alto livello, dedicati ai più disparati settori merceologici. Solo negli ultimi giorni, ad esempio, avevamo assistito a tante interessanti promozioni (alcune delle quali ancora disponibili) sugli accessori Trust, gli speaker bluetooth Ultimate Ears e su tanti notebook e monitor venduti a prezzi davvero eccezionali!

E che dire di oggi? La giornata si apre con un prezzo decisamente intrigante per iPhone 11 nel formato da 128GB che, nella sua versione di colore giallo, può contare su di un prezzo più basso della versione da 64 GB! Quest’ultima, infatti, si aggira attorno agli 839,00€, con leggerissime oscillazioni di prezzo. La versione in giallo del formato da 128GB, invece, è oggi ribassata al prezzo di 832,99€, in virtù degli originali 889,00€! Si tratta di un risparmio di circa 50 euro che, tuttavia, vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo a dir poco eccezionale!

Ma non è finita qui, perché tra le offerte del giorno ci sono anche OnePlus 6, Samsung Galaxy A50, Xiaomi Mi Note 10 e persino il nuovo Apple iPad che dagli originali 629,00€ è venduto al prezzo di 583,89€. Anche in questo caso si tratta di uno sconto minimo, e forse non per tutti così esaltante, ma che vi permetterà comunque di acquistare ad un ottimo prezzo un dispositivo di fascia alta ai vertici del suo mercato di riferimento il che, considerato quanto raramente si scontano i prodotti Apple di nuova generazione, non è affatto da sottovalutare!

Detto ciò, come sempre abbiamo selezionato per voi tanti ottimi prodotti in sconto ma l’invito, ovviamente, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

